Guida agli strumenti di importazione e di esportazione di Slack
Slack offre strumenti di importazione ed esportazione per i clienti di ogni piano. Questa guida illustra tutto ciò che è necessario sapere su come accedere ai contenuti dell’area di lavoro o dell’organizzazione Enterprise di Slack tramite questi strumenti. Per informazioni specifiche per i piani, vai alla sezione Strumenti di importazione e di esportazione in base al piano.
Panoramica sull’esportazione
Così come per altri strumenti dell’area di lavoro, i clienti di Slack potrebbero aver bisogno di esportare i contenuti o potrebbero essere legalmente obbligati a farlo. Ma sono autorizzati a farlo solo in circostanze limitate. Diverse norme, tra cui quelle relative al lavoro e alla privacy, così come i criteri aziendali, limitano l’utilizzo di queste esportazioni. Inoltre, norme e criteri potrebbero anche obbligare i datori di lavoro che utilizzano strumenti di esportazione a notificare i dipendenti.
Ecco alcuni esempi di situazioni in cui un cliente potrebbe aver bisogno di esportare contenuti:
- Un’azienda riceve un report di un caso di molestia o di furto di segreti commerciali e deve avviare un’indagine nell’area di lavoro.
- Per legge, un’azienda di servizi finanziari deve archiviare determinate comunicazioni per un certo periodo di tempo.
- Un’ordinanza del tribunale impone a Slack di divulgare determinate informazioni a causa di un’azione legale o di un’indagine.
- Un ex dipendente richiede una copia delle informazioni che l’ex datore di lavoro ha conservato su di lui, come previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE.
I nostri strumenti di esportazione aiutano i clienti a rispettare gli obblighi. Questi strumenti, così come i loro requisiti di utilizzo, aiutano a mantenere Slack un luogo sicuro e protetto in cui poter lavorare.
Strumenti di importazione e di esportazione in base al piano
Piano Free
-
Importazioni: usa lo strumento di importazione per importare dati relativi a membri, messaggi e canali da un’area di lavoro Slack a un altra.
-
Esportazioni: i proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono esportare dati dai canali pubblici. Le esportazioni di dati includeranno i link ai file, ma non i file stessi. I dati più vecchi di un anno non saranno inclusi.
In circostanze limitate e salvo quanto descritto di seguito, i proprietari dell’area di lavoro possono contattare Slack e richiedere di esportare i contenuti da tutti i canali e le conversazioni, inclusi i canali privati e i messaggi diretti. Le esportazioni non includeranno i dati più vecchi di un anno che sono stati eliminati. Non accetteremo richieste a meno che i proprietari dell’area di lavoro non dimostrino, in ogni istanza, (a) un processo legale valido, o (b) il consenso da parte dei membri, o (c) un’esigenza o un diritto in base alle leggi applicabili per poter esportare dati.
Piano Pro
-
Importazioni: usa lo strumento di importazione per importare dati relativi a membri, messaggi e canali da un’area di lavoro Slack a un altra.
-
Esportazioni: i proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono esportare dati dai canali pubblici. Le esportazioni di dati includeranno i link ai file, ma non i file stessi. Se esporti dati da un'area di lavoro contenente canali di Slack Connect, nell'esportazione saranno inclusi solo i link ai file condivisi dai membri dell'area di lavoro.
In circostanze limitate, i proprietari delle aree di lavoro possono contattare Slack e richiedere di esportare i dati da tutti i canali e le conversazioni, inclusi i canali privati e i messaggi diretti. I dati contenuti nell'esportazione dipendono dalla data in cui l'area di lavoro è stata aggiornata dalla versione gratuita di Slack e non includeranno dati più vecchi di un anno che sono stati eliminati prima dell'aggiornamento. Non accetteremo richieste a meno che i proprietari dell’area di lavoro non dimostrino, in ogni istanza, (a) un processo legale valido, o (b) il consenso da parte dei membri, o (c) un’esigenza o un diritto in base alle leggi applicabili per poter esportare dati.
Piano Business+
-
Importazioni: usa lo strumento di importazione per importare dati relativi a membri, messaggi e canali da un’area di lavoro Slack a un altra.
-
Esportazioni: i proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono esportare dati dai canali pubblici. I proprietari dell’area di lavoro possono anche richiedere l’accesso a uno strumento self-service per l’esportazione dei dati. L’accesso a questo strumento consente ai proprietari dell’area di lavoro di esportare i dati di tutti i canali e delle conversazioni, inclusi i canali privati e i messaggi diretti, in base alle necessità e nei limiti previsti dalla legge. Ogni proprietario dell’area di lavoro deve assicurarsi che (a) siano stati implementati i contratti di lavoro e i criteri aziendali appropriati e che (b) qualsiasi utilizzo delle esportazioni dei dati sia consentito dalla normativa applicabile.
Le esportazioni di dati includeranno i link ai file, ma non i file stessi.
Quando esporti dati da un’area di lavoro che contiene canali di Slack Connect, i link ai file presenti nei canali privati condivisi o nei messaggi diretti tra membri dell’organizzazione saranno inclusi solo se erano stati condivisi da un membro della tua area di lavoro.
Piani Enterprise
Nota: non supportiamo le importazioni in organizzazioni Enterprise. In alternativa, puoi importare i dati in un’area di lavoro separata e poi migrarla nella tua organizzazione.
-
Esportazioni: i proprietari dell’organizzazione possono richiedere l’accesso a uno strumento self-service per l’esportazione dei dati. L’accesso a questo strumento consente a un proprietario dell’organizzazione di esportare i contenuti di tutti i canali e delle conversazioni, inclusi i canali privati, i messaggi diretti e tutte le conversazioni di cui un utente singolo fa parte, in base alle necessità e nei limiti previsti dalla legge. Ogni proprietario dell’organizzazione deve assicurarsi che (a) siano stati implementati i contratti di lavoro e i criteri aziendali appropriati e che (b) qualsiasi utilizzo delle esportazioni dei dati sia consentito dalla normativa applicabile.
Le esportazioni di dati includeranno i link ai file, ma non i file stessi. Le esportazioni dei dati relativi alle conversazioni di un singolo utente includeranno i file se l'esportazione è in formato TXT.
Quando si esportano dati da un'area di lavoro contenente canali di Slack Connect, i link ai file presenti nei canali privati condivisi o nei messaggi diretti tra membri dell’organizzazione saranno inclusi solo se erano stati condivisi da un membro dell’organizzazione Enterprise.
Quando si esporta il contenuto da tutti i canali e le conversazioni di un'organizzazione Enterprise con il contenuto contrassegnato abilitato, l'esportazione includerà il contenuto contrassegnato e i commenti dei revisori.
I proprietari e gli amministratori delle aree di lavoro che gestiscono le singole aree di lavoro in un'organizzazione Enterprise possono anche esportare i dati dai canali pubblici delle proprie aree di lavoro.
-
API Discovery: a livello dell’organizzazione, il meccanismo di esportazione dell’API Discovery è disponibile per i proprietari dell’organizzazione, consentendo ai clienti di utilizzare app di terze parti approvate per esportare, archiviare o soddisfare altri obblighi di sicurezza e di conformità per qualsiasi contenuto dell'organizzazione. Ogni proprietario dell’organizzazione deve assicurarsi che (a) siano stati implementati i contratti di lavoro e i criteri aziendali appropriati e che (b) qualsiasi utilizzo delle API Discovery sia consentito dalla normativa applicabile.
Le esportazioni tramite le API Discovery includeranno i file, accessibili tramite link di download diretti. Quando esporti dati da un’area di lavoro con canali di Slack Connect,i file presenti nei canali privati condivisi o nei messaggi diretti tra i membri delle organizzazioni in un canale di Slack Connect saranno inclusi, ma solo i file inviati dai membri della tua organizzazione Enterprise potranno essere modificati o eliminati tramite l'API Discovery.
Le API Discovery supportano anche soluzioni di eDiscovery e di prevenzione della perdita dei dati (DLP). Queste soluzioni consentono ai clienti che gestiscono dati sensibili o regolamentati di adempiere ai propri obblighi attraverso esportazioni di routine e altre attività di gestione dei dati protetti.
Se le aree di lavoro nella tua organizzazione Enterprise contengono canali di Slack Connect, i contenuti di tali canali condivisi e dei messaggi diretti inviati tra i membri dell'organizzazione saranno inclusi nelle esportazioni eDiscovery. I messaggi postati nei canali condivisi saranno disponibili tramite il provider DLP, ma solo i messaggi inviati dai membri dell’organizzazione Enterprise potranno essere modificati o eliminati dall’API Discovery.
Suggerimento: consulta la pagina Ruoli in Slack per scoprire di più sui diversi tipi di ruoli in un’area di lavoro. Se hai un account Slack, puoi esplorare i proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro.
Impostazioni di conservazione ed esportazioni
Il contenuto disponibile per l’esportazione potrebbe essere limitato in base al piano e alle impostazioni di conservazione. Consulta la pagina Personalizzare i criteri di conservazione di messaggi e file per scoprirne di più.
Nei canali di Slack Connect, le tue impostazioni di conservazione saranno applicate solo ai messaggi e ai file inviati dai membri dell’organizzazione. Il contenuto inviato dai membri di un’organizzazione esterna dovrà rispettare le impostazioni di conservazione configurate per la loro area di lavoro o organizzazione Enterprise. Le impostazioni di ogni organizzazione influiscono sui dati e sui contenuti disponibili per la lettura o l’esportazione.
Risorse supplementari
- Per ottenere istruzioni dettagliate riguardo alle esportazioni di dati dell’area di lavoro o dell’organizzazione Enterprise, consulta Esportare i dati dell’area di lavoro.
- Per ulteriori informazioni sull'importazione dei dati, consulta Trasferire i dati in Slack utilizzando un file CSV o di testo e le nostre Domande frequenti.
- Per una guida alla lettura del file di esportazione dei dati, consulta la pagina Leggere le esportazioni dei dati di Slack.