Impostare le preferenze della barra laterale
La barra laterale contiene le varie conversazioni, strumenti e impostazioni in Slack e puoi personalizzarla per dare priorità agli elementi più importanti.
Componenti della barra laterale
Per conoscere i componenti che costituiscono la barra laterale, consulta le descrizioni qui sotto.
|Componente
|Definizione
|1. Visualizza opzioni
|Clicca su questa icona per mostrare o nascondere la funzione switch area di lavoro.
|2. Funzione switch area di lavoro
|Se hai effettuato l'accesso a più aree di lavoro, usa la funzione switch area di lavoro per passare facilmente dall'una all'altra. La funzione switch area di lavoro può essere visualizzata all'esterno della barra laterale o essere compressa in un'unica icona dell'area di lavoro nella parte superiore della barra di navigazione.
|3. Barra di navigazione
|La barra di navigazione contiene le schede utilizzate per navigare in Slack, ad esempio Home, Attività e Cose da fare.
|4. Barra laterale
|Quando utilizzi Slack nella scheda Home , troverai i canali e i messaggi diretti (MD) elencati nella barra laterale, divisi in sezioni.
Suggerimento: clicca e trascina il bordo della barra laterale per regolare la larghezza. Puoi anche fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra laterale per scegliere la visualizzazione solo icone o icone e testo.
Personalizzare la barra di navigazione
Puoi personalizzare la barra di navigazione in modo da includere gli strumenti e le schede che utilizzi di più.
- Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
- Dal menu, seleziona Preferenze.
- Clicca su Navigazione .
- Alla voce Configura queste schede nella barra di navigazione, seleziona o deseleziona le caselle accanto agli elementi che vuoi mostrare o nascondere. Gli elementi che non hai selezionato appariranno quando passerai il mouse su Altro nella barra laterale.
- Se vuoi, puoi trascinare gli elementi per riordinarli oppure passare il mouse su un elemento e utilizzare le frecce per spostarlo verso l’alto o verso il basso nell’elenco.
Suggerimento: puoi anche personalizzare l’app per dispositivi mobili di Slack riordinando gli elementi nella parte superiore dello schermo.
Personalizzare la barra laterale
Puoi personalizzare la barra laterale nella scheda Home scegliendo cosa appare in alto, quali conversazioni vengono mostrate e come sono ordinate, oltre ad alcune opzioni di personalizzazione aggiuntive. Ecco come:
-
Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
- Dal menu, seleziona Preferenze.
- Clicca su Home .
- Seleziona tra le impostazioni disponibili per personalizzare l'aspetto della barra laterale.
Suggerimento: le conversazioni nella barra laterale sono organizzate in sezioni predefinite su cui puoi cliccare e trascinare per riordinarle. Con i piani a pagamento puoi anche creare sezioni personalizzate.
Filtrare la barra laterale
Puoi filtrare rapidamente la barra laterale per visualizzare solo le conversazioni più rilevanti per te.
- Dalla parte superiore della scheda Home , fai clic sull’icona Gestisci la barra laterale .
- Passa il puntatore su Filtra e ordina nel menu.
- Scegli come vuoi filtrare le conversazioni. Per impostazione predefinita, vedrai Solo attive, che nasconde le conversazioni in cui non sono state registrate nuove attività negli ultimi 30 giorni.
Mostra o nascondi i canali silenziati
Se hai silenziato un canale o un MD, puoi nasconderlo dalla barra laterale.
- Dalla parte superiore della scheda Home , fai clic sull’icona Gestisci la barra laterale .
- Seleziona Nascondi conversazioni silenziate o Mostra conversazioni silenziate .
Lascia canali inattivi
Se preferisci uscire dai canali invece che filtrarli, puoi lasciare quelli che non visualizzi da un po' di tempo.
- Dalla parte superiore della scheda Home , fai clic sull’icona Gestisci la barra laterale .
- In Suggerimenti rapidi, seleziona Pulisci l'elenco dei canali .
- Scegli un periodo di tempo in Mostra i canali che non ho visualizzato in:.
- Seleziona o deseleziona le caselle vicino ai canali che vuoi lasciare, quindi fai clic su Lascia canali. Puoi anche scegliere Silenzia canali.
Nota: i membri operativi non possono abbandonare i canali.