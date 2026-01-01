Quando vengono impostati gli orari Non disturbare predefiniti per un’area di lavoro o un’organizzazione Enterprise, Slack non invierà alcuna notifica desktop o su dispositivi mobili ai membri durante tali orari. L’impostazione degli orari Non disturbare predefiniti avrà effetto su tutti i membri di un’area di lavoro o organizzazione a meno che non abbiano impostato i propri orari Non disturbare.
Aggiungere gli orari predefiniti su Non disturbare
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
Ecco i passaggi che i proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro devono seguire per impostare gli orari predefiniti su Non disturbare:
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Impostazioni.
Clicca su Espandi vicino a Non disturbare.
Seleziona gli orari predefiniti in cui i membri non riceveranno alcuna notifica.
Clicca su Salva.
Livello organizzazione
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono aggiungere un criterio per impostare gli orari predefiniti su Non disturbare per tutte le aree di lavoro di un’organizzazione:
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
Clicca su Impostazioni nella colonna a sinistra. A questo punto, clicca su Criteri dell’organizzazione.
Accanto Quando mettere in pausa le notifiche, clicca su Aggiungi criterio.
Seleziona la casella accanto a Disabilita notifiche durante orari specifici e seleziona gli orari predefiniti in cui i membri non riceveranno alcuna notifica.
Clicca su Salva criterio.
Livello area di lavoro
Ecco i passaggi che i proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro devono seguire per impostare gli orari predefiniti su Non disturbare:
Clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Impostazioni area di lavoro dal menu. Se gestisci più di un’area di lavoro, scegline una dal menu a discesa.
Scorri verso il basso fino a Non disturbare e clicca su Espandi.
Seleziona gli orari predefiniti in cui i membri non riceveranno alcuna notifica.
Clicca su Salva.
Nota: dopo aver impostato gli orari predefiniti su Non disturbare, i membri potranno comunque modificare i propri orari, stabilirne altri o disattivare l’opzione.
Chi può utilizzare questa funzione?
I proprietari/amministratori dell’area di lavoro e i proprietari/amministratori dell’organizzazione