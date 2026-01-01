I proprietari dell’area di lavoro e dell’organizzazione possono abilitare il Single Sign-On (SSO) come ulteriore livello di sicurezza. A seconda del piano Slack che utilizzi, puoi usare varie impostazioni diverse per configurare l’SSO.
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
Fai clic su Sicurezza, quindi seleziona SSO e autenticazione.
Accanto a Provider di identità o SAML personalizzato, clicca su Configura SAML. Se hai già attivato l'SSO, ti potrebbe essere richiesto di autenticarti.
Clicca su Modifica accanto a un’impostazione per gestirla: • Richiedi autenticazione SSO • Sincronizza profili utente • Modifiche all’indirizzo e-mail • Modifiche al nome visualizzato • Pulsante di accesso e nome SSO (solo Business+)
I proprietari dell’organizzazione possono abilitare e gestire l’SSO per la loro organizzazione. Gli amministratori dell'organizzazione possono solo gestire l'esclusione di membri e ospiti dall'accesso SSO.
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
Nella barra laterale sinistra, fai clic su Sicurezza e poi seleziona Impostazioni SSO.
Sotto Per l’organizzazione, gestisci una delle seguenti opzioni: • Esclusioni membri SSO • Esclusioni ospiti SSO • Esclusioni operativi SSO • Sincronizza profili utente • Modifiche all’indirizzo e-mail • Modifiche al nome visualizzato
Modificare o eliminare le configurazioni SSO
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
Nella barra laterale sinistra, fai clic su Sicurezza e poi seleziona Impostazioni SSO.
Per modificare o eliminare una configurazione SSO esistente, clicca su Modifica configurazione o Elimina accanto alla configurazione. Se elimini una configurazione, tutti i membri che hanno effettuato l'accesso a Slack con l'IDP verranno disconnessi.