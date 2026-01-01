Modelli di Slack: onboarding di un neoassunto
Quando una persona nuova si unisce al team, può avere problemi a orientarsi nella tua azienda e trovare informazioni essenziali per il nuovo lavoro. Per condividere tutto quello di cui avrà bisogno in un unico posto, utilizza il nostro modello Onboarding dei neoassunti: inserisci semplicemente alcuni dettagli durante la configurazione e sarai pronto a cominciare!
Suggerimento: trova un modello adatto a te, qualunque cosa tu abbia bisogno di fare. Da Slack su desktop, fai clic su Altro nella barra laterale e seleziona Modelli per sfogliare i modelli disponibili.
Il modello per l’onboarding dei neoassunti comprende:
- Canvas di guida all’onboarding per tutti i dettagli sui progetti di cui il tuo team ha bisogno
- Elenco delle attività della prima settimana per compiti e risultati previsti
- Workflow di accesso ai canali di team che posta automaticamente quando le attività vengono aggiornate
Crea il tuo canale di onboarding
Per aiutare i nuovi membri del team a diventare subito operativi, crea un canale con il nostro modello di onboarding dei neoassunti da utilizzare come base di partenza temporanea in Slack.
- Dal desktop, clicca sul pulsante + nella barra laterale.
- SelezionaCanale, quindi scegli Onboarding dei neoassunti dall’elenco di modelli. Clicca su una scheda nell'anteprima del modello per visualizzare il canvas, l'elenco o i workflow.
- Quando sei pronto per avviare la configurazione, clicca su Avanti, quindi clicca su Usa modello.
- Inserisci il nome del nuovo assunto dopo il prefisso #welcome-channel. I prefissi consentono alle altre persone di trovare e determinare facilmente lo scopo di un canale.
- Scegli il tipo di canale (pubblico o privato), poi clicca su Crea.
- Puoi invitare le persone nel canale subito, ma ti consigliamo di aspettare finché non avrai personalizzato il tuo modello.
Modifica il modello
Una volta che il modello è pronto, puoi visualizzare e apportare modifiche al canvas, all'elenco e ai workflow.
Guida all’onboarding
Elenco di cose da fare
Workflow
- Fai clic su Guida all’onboarding nell'intestazione del canale per aprire il canvas.
- Aggiorna la prima sezione con il nome del nuovo assunto e un breve messaggio di benvenuto. (Ancora meglio se registri un clip video!)
- Mentre scorri il canvas, aggiungi informazioni alle sezioni Incontra il team, Riunioni importanti e Cultura aziendale (e modifica il nome di una o tutte le sezioni, se lo desideri).
- Per impostazione predefinita, chiunque nel canale potrà modificare il canvas. Per limitare le autorizzazioni per la modifica, segui questi passaggi.
💡Visita Utilizzare un canvas su Slack per istruzioni dettagliate sull’utilizzo dei canvas.
- Fai clic su Attività della prima settimana nell’intestazione del canale per aprire l’elenco. Vedrai diverse attività di esempio, che puoi conservare o eliminare.
- Per modificare un'attività, clicca nel campo Attività e aggiungi un nuovo testo. Per assegnarla, fai clic sull’ icona Persone e scegline una. Per eliminare un'attività, passaci il puntatore sopra e fai clic su Apri. Fai clic sull’icona dei tre puntini, quindi seleziona Elimina elemento.
- Per aggiungere attività da completare durante l'onboarding, clicca su Aggiungi elemento. Per impostazione predefinita, tutti i membri del canale potranno aggiornare, aggiungere e rimuovere elementi dall'elenco. Per limitare le autorizzazioni per la modifica, segui questi passaggi.
💡Consulta Utilizzare gli elenchi in Slack per una guida dettagliata all’utilizzo degli elenchi.
I workflow in Slack automatizzano i processi eseguendo una serie di passaggi preconfigurati. Il workflow incluso in questo modello richiede un’ulteriore configurazione per aggiungere il nuovo assunto ai canali giusti:
- Apri la scheda Workflow nell’intestazione del canale.
- Fai clic sull’ icona dei tre puntini accanto al workflow Onboarding dei neoassunti, quindi seleziona Modifica workflow.
- Fai clic sull’ icona della matita accanto al passaggio Invita per apportare modifiche.
- Sotto Seleziona canali, aggiungi i canali dove il nuovo assunto deve entrare.
- Clicca su Salva, quindi clicca su Pubblica modifiche.
💡Leggi Cos’è un workflow di Slack? per una panoramica
Aggiungi persone
Una volta terminata la modifica del modello, aggiungi il nuovo assunto e le persone con cui lavorerà a stretto contatto nelle prime settimane (come un collega di onboarding, un tutor, un responsabile del team, ecc.).
- Clicca sull’insieme delle foto del profilo in alto a destra.
- Fai clic su Aggiungi persone.
- Cerca le persone o i gruppi utenti, quindi clicca su Aggiungi.
Inizia a lavorare
👏 Ben fatto! Una volta configurato il canale di onboarding, sei ufficialmente pronto per accogliere il nuovo assunto nel team.