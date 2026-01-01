Quando una persona nuova si unisce al team, può avere problemi a orientarsi nella tua azienda e trovare informazioni essenziali per il nuovo lavoro. Per condividere tutto quello di cui avrà bisogno in un unico posto, utilizza il nostro modello Onboarding dei neoassunti: inserisci semplicemente alcuni dettagli durante la configurazione e sarai pronto a cominciare!

Suggerimento: trova un modello adatto a te, qualunque cosa tu abbia bisogno di fare. Da Slack su desktop, fai clic su Altro nella barra laterale e seleziona Modelli per sfogliare i modelli disponibili.



Il modello per l’onboarding dei neoassunti comprende:

Canvas di guida all’onboarding per tutti i dettagli sui progetti di cui il tuo team ha bisogno

per tutti i dettagli sui progetti di cui il tuo team ha bisogno Elenco delle attività della prima settimana per compiti e risultati previsti

per compiti e risultati previsti Workflow di accesso ai canali di team che posta automaticamente quando le attività vengono aggiornate



Crea il tuo canale di onboarding

Per aiutare i nuovi membri del team a diventare subito operativi, crea un canale con il nostro modello di onboarding dei neoassunti da utilizzare come base di partenza temporanea in Slack.

Dal desktop, clicca sul pulsante + nella barra laterale. SelezionaCanale, quindi scegli Onboarding dei neoassunti dall’elenco di modelli. Clicca su una scheda nell'anteprima del modello per visualizzare il canvas, l'elenco o i workflow. Quando sei pronto per avviare la configurazione, clicca su Avanti, quindi clicca su Usa modello. Inserisci il nome del nuovo assunto dopo il prefisso #welcome-channel. I prefissi consentono alle altre persone di trovare e determinare facilmente lo scopo di un canale. Scegli il tipo di canale (pubblico o privato), poi clicca su Crea. Puoi invitare le persone nel canale subito, ma ti consigliamo di aspettare finché non avrai personalizzato il tuo modello.



Modifica il modello

Una volta che il modello è pronto, puoi visualizzare e apportare modifiche al canvas, all'elenco e ai workflow.

Guida all’onboarding Elenco di cose da fare Workflow Fai clic su Guida all’onboarding nell'intestazione del canale per aprire il canvas. Aggiorna la prima sezione con il nome del nuovo assunto e un breve messaggio di benvenuto. (Ancora meglio se registri un clip video!) Mentre scorri il canvas, aggiungi informazioni alle sezioni Incontra il team, Riunioni importanti e Cultura aziendale (e modifica il nome di una o tutte le sezioni, se lo desideri). Per impostazione predefinita, chiunque nel canale potrà modificare il canvas. Per limitare le autorizzazioni per la modifica, segui questi passaggi. 💡Visita Utilizzare un canvas su Slack per istruzioni dettagliate sull’utilizzo dei canvas. Fai clic su Attività della prima settimana nell’intestazione del canale per aprire l’elenco. Vedrai diverse attività di esempio, che puoi conservare o eliminare. Per modificare un'attività, clicca nel campo Attività e aggiungi un nuovo testo. Per assegnarla, fai clic sull’ icona Persone e scegline una. Per eliminare un'attività, passaci il puntatore sopra e fai clic su Apri. Fai clic sull’icona dei tre puntini, quindi seleziona Elimina elemento. Per aggiungere attività da completare durante l'onboarding, clicca su Aggiungi elemento. Per impostazione predefinita, tutti i membri del canale potranno aggiornare, aggiungere e rimuovere elementi dall'elenco. Per limitare le autorizzazioni per la modifica, segui questi passaggi. 💡Consulta Utilizzare gli elenchi in Slack per una guida dettagliata all’utilizzo degli elenchi. I workflow in Slack automatizzano i processi eseguendo una serie di passaggi preconfigurati. Il workflow incluso in questo modello richiede un’ulteriore configurazione per aggiungere il nuovo assunto ai canali giusti:

Apri la scheda Workflow nell’intestazione del canale. Fai clic sull’ icona dei tre puntini accanto al workflow Onboarding dei neoassunti, quindi seleziona Modifica workflow. Fai clic sull’ icona della matita accanto al passaggio Invita per apportare modifiche. Sotto Seleziona canali, aggiungi i canali dove il nuovo assunto deve entrare. Clicca su Salva, quindi clicca su Pubblica modifiche. 💡Leggi Cos’è un workflow di Slack? per una panoramica



Aggiungi persone

Una volta terminata la modifica del modello, aggiungi il nuovo assunto e le persone con cui lavorerà a stretto contatto nelle prime settimane (come un collega di onboarding, un tutor, un responsabile del team, ecc.).

Clicca sull’insieme delle foto del profilo in alto a destra. Fai clic su Aggiungi persone. Cerca le persone o i gruppi utenti, quindi clicca su Aggiungi.



Inizia a lavorare

👏 Ben fatto! Una volta configurato il canale di onboarding, sei ufficialmente pronto per accogliere il nuovo assunto nel team.

