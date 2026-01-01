Cuando una persona se une a tu equipo, puede ser complicado para ella orientarse y encontrar la información más importante para su nuevo puesto de trabajo. Para tener todo lo que necesitan a mano, puedes usar nuestra plantilla Incorporación de nuevos empleados, solo tendrás que completar algunos detalles durante la configuración y... ¡listo!

Consejo: Encuentra la plantilla ideal para lo que necesites. Desde Slack en el ordenador, haz clic en Más en la barra lateral y selecciona Plantillas para examinar las plantillas disponibles.



La plantilla Incorporación de nuevos empleados incluye:

Canvas de guía de incorporación para ofrecer todos los detalles del proyecto que tu equipo necesita.

para ofrecer todos los detalles del proyecto que tu equipo necesita. Lista de tareas pendientes para la primera semana para consultar las tareas y objetivos.

para consultar las tareas y objetivos. Flujo de trabajo para unirse a los canales del equipo que envía publicaciones automáticamente cada vez que hay una novedad en una tarea.



Crear un canal de incorporación

Para ayudar a los miembros de tu equipo a ponerse al día, crea un canal con nuestra plantilla Incorporación de nuevos empleados, que servirá como punto de partida temporal en Slack.

Desde el ordenador, haz clic en el botón del signo más en la barra lateral. Selecciona Canal y, después, selecciona Incorporación de nuevos empleados en la lista de plantillas. Haz clic en una pestaña de la vista previa de la plantilla para ver los canvas, la lista o los flujos de trabajo. Cuando tengas todo listo para empezar con la configuración, haz clic en Siguiente y, después, haz clic en Usar plantilla. Indica el nombre de tu nuevo empleado después del prefijo de canal #bienvenida- Los prefijos ayudan a que otras personas encuentren un canal y sepan para qué sirve. Elige un tipo de canal (abierto o cerrado) y haz clic en Crear. Puedes invitar a personas al canal desde el primer momento, pero recomendamos esperar hasta que hayas personalizado la plantilla para hacerlo.



Editar la plantilla

Una vez lista la plantilla, puedes verla y editar los canvas, la lista y los flujos de trabajo.

Guía de incorporación Lista de tareas pendientes Flujo de trabajo Haz clic en Guía de incorporación en el encabezado del canal para abrir el canvas. Edita la primera sección con el nombre del nuevo empleado y un breve mensaje de bienvenida. (Si, además, grabas un clip de vídeo, mejor que mejor). A medida que exploras el canvas, añade información en las secciones Presentación del equipo, Reuniones importantes y Cultura de la empresa (y edita el nombre de las secciones que quieras). De forma predeterminada, cualquier miembro del canal puede editar el canvas. Para restringir los permisos de edición, sigue estos pasos. 💡Visita Usar un canvas en Slack para obtener instrucciones detalladas sobre cómo trabajar con los canvas. Haz clic en Tareas pendientes de la primera semana en el encabezado del canal para abrir la lista. Verás varias tareas de ejemplo que podrás conservar o eliminar. Para editar una tarea, haz clic en el campo Tarea y añade texto nuevo. Para asignarla, haz clic en el icono de personas y selecciona una persona. Para eliminar una tarea, pasa el cursor sobre ella y haz clic en Abrir. Haz clic en el icono con tres puntos y selecciona Eliminar elemento. Para añadir tareas para que el nuevo empleado las complete durante la incorporación, haz clic en Añadir elemento. De forma predeterminada, todos los miembros del canal podrán editar, añadir o eliminar elementos de la lista. Para restringir los permisos de edición, sigue estos pasos. 💡Consulta Usar listas en Slack para ver una guía detallada sobre cómo trabajar con las listas. Los flujos de trabajo de Slack automatizan procesos realizando una serie de pasos predefinidos. El flujo de trabajo incluido en esta plantilla requiere ajustes adicionales para añadir al nuevo empleado a los canales correspondientes:

Abre la pestaña Flujos de trabajo en el encabezado del canal. Haz clic en el icono de tres puntos junto al flujo de trabajo Incorporación de nuevos empleados y, después, selecciona Editar flujo de trabajo. Haz clic en el icono del lápiz situado junto al paso Invitar que quieras cambiar. Debajo de Seleccionar canales, añade los canales a los que quieras incorporar al nuevo empleado. Haz clic en Guardar y, a continuación, selecciona Publicar cambios. 💡Consulta ¿Qué es un flujo de trabajo de Slack? para ver información general.



Añadir personas

Cuando hayas terminado de editar la plantilla, añade al nuevo empleado y a las personas con las que trabajará codo con codo durante las primeras semanas (como un encargado de incorporación, guía, líder del equipo, etc.).

Haz clic en el grupo de fotos de perfil del lado superior derecho. Haz clic en Añadir personas. Busca personas o grupos de usuarios y haz clic en Añadir.



Manos a la obra

👏 ¡Así se hace! Con el canal de incorporación ya configurado, puedes dar la bienvenida al equipo a tu nuevo empleado.

