Gestire le anteprime dei link
Quando qualcuno condivide un link in Slack, gli altri possono visualizzare un’anteprima del contenuto. Le anteprime dei link per alcune app di terze parti e per i record di Salesforce possono permetterti di scorrere e interagire con il contenuto direttamente dal messaggio. Adatta le impostazioni dell’anteprima per i siti web e le app per decidere cosa possono vedere le persone.
Disattivare le anteprime da siti web specifici
- Passa il puntatore su un link condiviso nell’app desktop.
- Clicca sull’icona Chiudi in alto a sinistra per rimuovere l’anteprima.
- Seleziona la casella accanto a Blocca anteprime da questo sito anche in futuro e seleziona un’opzione dal menu a discesa.
- Clicca su Rimuovi e blocca per confermare.
Gestire le anteprime bloccate
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dalla scheda Home , clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Clicca sulla scheda Allegati.
- Sotto Anteprime bloccate, controlla l’elenco dei siti web le cui anteprime sono state disattivate. Clicca sull’icona x per rimuovere un sito web dall’elenco e riattivare le anteprime.
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi seleziona Impostazioni area di lavoro.
- Clicca sulla scheda Allegati.
- Sotto Anteprime bloccate, controlla l’elenco dei siti web le cui anteprime sono state disattivate. Clicca sull’icona x per rimuovere un sito web dall’elenco e riattivare le anteprime.
Nota: nelle organizzazioni Enterprise, le anteprime dei link per i siti Web vengono gestite a livello di area di lavoro.
Gestisci le anteprime degli oggetti di lavoro
Le anteprime degli oggetti di lavoro consentono ai membri di visualizzare informazioni chiave dalle loro app connesse, come Jira, Google Drive e altre.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dalla scheda Home , clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Clicca su Espandi accanto ad Anteprime degli oggetti di lavoro.
- Seleziona un'impostazione di anteprima, quindi clicca su Salva.
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Dalla barra laterale sinistra, clicca su Impostazioni , quindi seleziona Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Modifica accanto ad Anteprime degli oggetti di lavoro.
- Seleziona un'impostazione di anteprima, quindi clicca su Salva.
Nota: Alcune app hanno oggetti di lavoro che contengono viste interattive integrate di contenuti esterni che non sono state convalidate né approvate da Slack. Qualsiasi dato inserito verrà processato al di fuori di Slack dall’app di terze parti. Assicurati di poterti fidare dello sviluppatore e della fonte prima di interagire.
Gestisci le anteprime degli oggetti di lavoro per applicazioni specifiche
Puoi controllare quali informazioni vengono mostrate nelle anteprime per ciascuna app di terze parti nella tua area di lavoro o organizzazione Enterprise.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dalla scheda Home , clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Clicca su App e workflow.
- Cerca e seleziona un’app di terze parti.
- Clicca su Impostazioni app, quindi su Modifica accanto ad Anteprime degli oggetti di lavoro.
- Seleziona un'impostazione di anteprima, quindi clicca su Salva.
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Clicca su Gestisci app.
- Seleziona App installate nella barra laterale.
- Cerca e seleziona un’app di terze parti.
- Clicca su Impostazioni app, quindi su Modifica accanto ad Anteprime degli oggetti di lavoro.
- Seleziona un'impostazione di anteprima, quindi clicca su Salva.
Gestisci le anteprime degli oggetti di lavoro per Slack Connect
Scegli quali anteprime vengono mostrate nei canali di Slack Connect con le organizzazioni esterne.
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Piano Enterprise
- Dalla scheda Home , clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Clicca sulla scheda Autorizzazioni.
- Clicca su Espandi accanto ad Anteprime degli oggetti di lavoro per Slack Connect.
- Seleziona un'impostazione di anteprima, quindi clicca su Salva.
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Dalla barra laterale sinistra, clicca su Slack Connect , quindi seleziona Impostazioni.
- Clicca su Modifica accanto ad Anteprime degli oggetti di lavoro.
- Seleziona un'impostazione di anteprima, quindi clicca su Salva.
Chi può utilizzare questa funzione?
- I proprietari/amministratori dell’area di lavoro e i proprietari/amministratori dell’organizzazione
- Disponibile per tutti i piani