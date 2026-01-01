Wenn jemand in Slack einen Link teilt, können andere eine Vorschau des Inhalts sehen. Bei Link-Vorschauen für bestimmte Drittanbieter-Apps und Salesforce-Datensätze kannst du möglicherweise direkt in der Nachricht scrollen und mit dem Inhalt interagieren. Passe die Vorschau-Einstellungen für Websites und Apps an, um festzulegen, was andere sehen können.



Vorschauen für bestimmte Websites deaktivieren

Bewege den Cursor über einen in der Desktop-App geteilten Link. Klicke oben links auf das Symbol zum Schließen, um die Vorschau zu entfernen. Aktiviere die Checkbox neben Künftig auch Vorschaubilder von dieser Website blockieren und wähle eine Option aus dem Dropdown-Menü. Klicke zum Bestätigen auf Entfernen und Blockieren.



Blockierte Vorschauen verwalten

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Tab Home in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke auf das Tab Anhänge. Unter Blockierte Vorschauen kannst du die Liste der Websites mit deaktivierten Vorschauen einsehen. Klicke auf das X-Symbol, um eine Website aus der Liste zu löschen und die Vorschau wieder einzuschalten. Klicke auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann Workspace-Einstellungen. Klicke auf das Tab Anhänge. Unter Blockierte Vorschauen kannst du die Liste der Websites mit deaktivierten Vorschauen einsehen. Klicke auf das X-Symbol, um eine Website aus der Liste zu löschen und die Vorschau wieder einzuschalten.

Hinweis: Bei Enterprise-Organisationen werden Link-Vorschauen für Websites auf Workspace-Ebene verwaltet.



Vorschauen von Arbeitsobjekten verwalten

Mit Arbeitsobjekt-Vorschauen können Mitglieder wichtige Infos aus ihren vernetzten Apps wie Jira, Google Drive und mehr sehen.

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Tab Home in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke neben Vorschauen von Arbeitsobjekten auf Erweitern. Wähle eine Vorschaueinstellung und klicke dann auf Speichern. Klicke auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Einstellungen und wähle dann Organisationseinstellungen aus. Klicke neben Vorschauen von Arbeitsobjekten auf Bearbeiten. Wähle eine Vorschaueinstellung und klicke dann auf Speichern.

Hinweis: Manche Apps verfügen über Arbeitsobjekte, die eingebettete interaktive Ansichten externer Inhalte enthalten, die nicht von Slack geprüft oder empfohlen werden. Alle Daten, die du eingibst, werden außerhalb von Slack von der Drittanbieter-App verarbeitet. Bevor du mit dieser:diesem Entwickler:in und dieser Quelle interagierst, vergewissere dich, dass du ihnen vertraust.



Vorschauen von Arbeitsobjekten für bestimmte Apps verwalten

Du kannst für jede einzelne Drittanbieter-App in deinem Workspace oder deiner Enterprise-Organisation festlegen, welche Informationen in den Vorschauen angezeigt werden.

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Tab Home in der Seitenleiste auf Administrator:in. Klicke auf Apps und Workflows. Suche nach einer Drittanbieter-App und wähle diese aus. Klicke neben Vorschauen von Arbeitsobjekten auf App-Einstellungen und dann auf Bearbeiten. Wähle eine Vorschaueinstellung und klicke dann auf Speichern. Klicke auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.

Klicke auf Apps verwalten. Wähle in der Seitenleiste Installierte Apps aus. Suche nach einer Drittanbieter-App und wähle diese aus. Klicke neben Vorschauen von Arbeitsobjekten auf App-Einstellungen und dann auf Bearbeiten. Wähle eine Vorschaueinstellung und klicke dann auf Speichern.



Vorschauen von Arbeitsobjekten für Slack Connect verwalten

Wähle aus, welche Vorschauen in Slack-Connect-Channels mit externen Organisationen angezeigt werden sollen.

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Tab Home in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke auf das Tab Berechtigungen. Klicke neben Vorschauen von Arbeitsobjekten für Slack Connect auf Erweitern. Wähle eine Vorschaueinstellung und klicke dann auf Speichern. Klicke auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Slack Connect und wähle dann Einstellungen aus. Klicke neben Vorschauen von Arbeitsobjekten auf Bearbeiten. Wähle eine Vorschaueinstellung und klicke dann auf Speichern.