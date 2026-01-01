Gestione area di lavoro
Scopri come gestire la tua area di lavoro Slack o la tua organizzazione Enterprise Grid.
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Impostare autorizzazioni per la gestione dei canali
Piano Business+
Piano Enterprise
Gli amministratori e i proprietari area di lavoro possono gestire i canali pubblici con gli strumenti di gestione del canale. Per impostazione predefinita, i proprietari principali area di lavoro possono anche gestire i canali privati e consentire agli altri proprietari area di lavoro di svolgere la stessa funzione.
Nota: i canali privati sono accessibili solo tramite gli strumenti di gestione del canale, se è stata approvata per l’area di lavoro una richiesta di esportazione dei dati di tutti i canali e tutte le conversazioni Gestire le autorizzazioni per un canale privato
Dal desktop, clicca su
Amministratore nella barra laterale. Seleziona
Impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Ruoli e autorizzazioni. Dalla pagina
Tipi di account, clicca sull’ icona dei tre puntini accanto a Gestisci canali privati a livello di area di lavoro. Clicca su
Modifica autorizzazione. Scegli chi può eseguire l’azione, quindi clicca su
Salva. Suggerimento: i proprietari area di lavoro possono anche assegnare il ruolo di sistema Amministratore canali privati dell’area di lavoro per gestire le autorizzazioni per la gestione del canale.
Per impostazione predefinita, il proprietario principale dell’organizzazione può gestire i canali pubblici e privati di tutta l’organizzazione mentre i proprietari/amministratori dell’area di lavoro possono gestire i canali pubblici delle loro aree di lavoro. Il proprietario principale dell’organizzazione può estendere le autorizzazioni di gestione del canale per far sì che:
i proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possano gestire i canali pubblici e privati della propria organizzazione.
I proprietari dell’area di lavoro possono gestire i canali privati delle singole aree di lavoro che gestiscono.
Suggerimento: I proprietari principali dell’organizzazione e gli amministratori di ruoli possono anche creare ruoli personalizzati per assegnare le autorizzazioni di gestione del canale. Livello organizzazione
I proprietari dell'organizzazione possono gestire chi può eseguire determinate azioni nei canali dalla dashboard delle autorizzazioni.
Dal desktop, clicca sul
nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su
Strumenti e impostazioni, quindi seleziona Impostazioni organizzazione. Clicca su
Ruoli e autorizzazioni e seleziona Tipi di account. Clicca sull’
icona dei tre puntini accanto all’autorizzazione che vuoi modificare, quindi seleziona Modifica autorizzazione. Scegli chi può eseguire l’azione. Se lo desideri, seleziona se le singole aree di lavoro possono modificare questa impostazione.
Clicca su
Salva.
Livello area di lavoro
Se consentito dalle impostazioni dell’organizzazione, i proprietari dell'area di lavoro possono gestire chi può eseguire determinate azioni nei canali dalla dashboard delle autorizzazioni.
Dal desktop, clicca sul
nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
Passa il puntatore su
Strumenti e impostazioni, quindi seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu. Se gestisci più di un’area di lavoro, scegline una dal menu a discesa. Clicca su
Ruoli e autorizzazioni nella barra laterale sinistra. Dalla pagina
Tipi di account, clicca sull’ icona dei tre puntini accanto all’autorizzazione che vuoi modificare, quindi seleziona Modifica autorizzazione. Scegli chi può eseguire l’azione, quindi seleziona
Salva. Nota: le persone autorizzate a gestire i canali privati non potranno visualizzare i messaggi o i file inviati nei canali privati tramite gli strumenti di gestione del canale.
Chi può utilizzare questa funzione?
Il
proprietario principale dell’area di lavoro (Business+) e il proprietario principale dell’organizzazione (piani Enterprise)
Piani
Business+ ed Enterprise
Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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