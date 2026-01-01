Per impostazione predefinita, qualsiasi membro di un’organizzazione Enterprise può inviare messaggi diretti (MD) e avviare incontri con qualsiasi membro della propria organizzazione. Per impedire a determinati membri di inviare MD o avviare incontri tra loro, puoi creare blocchi delle informazioni tra gruppi IDP o gruppi di utenti a livello di organizzazione. Ciò consente all’organizzazione di evitare conflitti di interesse e salvaguardare le informazioni sensibili.
Cosa puoi aspettarti
I membri vedranno un messaggio che li informa di un blocco delle informazioni in tutte le conversazioni a cui non possono partecipare.
Quando viene creato un blocco delle informazioni tra i membri della conversazione, eventuali MD esistenti diventeranno di sola lettura. Se tra due o più membri esiste un blocco, i nuovi MD e incontri verranno bloccati.
I gruppi tra cui desideri creare blocchi devono essere configurati nel tuo IDP o creati nella dashboard di amministrazione prima della creazione di un blocco delle informazioni su Slack.
Se i membri dei gruppi IDP o gruppi di utenti a livello di organizzazione tra i quali esiste un blocco fanno parte della stessa area di lavoro o di alcuni degli stessi canali, potranno ancora interagire nei canali pubblici e privati.
Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
Clicca su Sicurezza nella colonna laterale sinistra e seleziona Blocchi delle informazioni.
Clicca su Crea blocco.
Apri il menu a discesa per selezionare un gruppo principale.
Sotto Bloccato da, inizia a digitare il nome del gruppo IDP a cui vuoi impedire di contattare il gruppo principale. Seleziona il gruppo dall’elenco di opzioni suggerite. Ripeti questo passaggio per tutti i gruppi che desideri.
Fai clic su Save (Salva).
Chi può utilizzare questa funzione?
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione