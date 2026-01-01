Standardmäßig kann jedes Mitglied einer Enterprise-Organisation jedem anderen Mitglied in seiner Organisation Direktnachrichten (DMs) senden und Huddles mit jedem Mitglied starten. Um zu verhindern, dass sich bestimmte Mitglieder DMs senden oder einen Huddle miteinander starten, kannst du Informationsbarrieren zwischen IDP-Gruppen oder Benutzergruppen auf Organisationsebene erstellen. Dadurch kann deine Organisation Interessenskonflikte vermeiden und sensible Informationen schützen.

Danach läuft es folgendermaßen ab:

Den Mitgliedern wird in jeder Unterhaltung, an der sie nicht teilnehmen dürfen, eine Nachricht angezeigt, die sie über eine Informationsbarriere informiert.

Alle vorhandenen DMs werden schreibgeschützt, wenn zwischen den Teilnehmern einer Unterhaltung eine Informationsbarriere erstellt wird. Neue DMs und Huddles werden blockiert, wenn zwei oder mehr teilnehmende Mitglieder eine Barriere zwischen sich haben.

Gruppen, zwischen denen du Barrieren erstellen möchtest, müssen in deinem IDP konfiguriert oder im Administratoren-Dashboard erstellt werden, bevor du eine Informationsbarriere in Slack erstellst.

Wenn Mitglieder von IDP-Gruppen oder Benutzergruppen auf Organisationsebene, zwischen denen eine Barriere besteht, sich im gleichen Workspace oder in einigen gleichen Channels befinden, können sie immer noch in offenen und geschlossenen Channels interagieren.

Bist du bereit, loszulegen? Wende dich an dein Support-Team, um Informationsbarrieren für deine Organisation zu aktivieren.



Informationsbarrieren einrichten

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Spalte auf Sicherheit und wähle dann Informationsbarrieren aus. Klicke auf Barriere erstellen. Öffne das Dropdown-Menü und wähle eine primäre Gruppe aus. Gib unter Mit Informationsbarriere versehen von den Namen der IDP-Gruppe ein, die die primäre Gruppe nicht kontaktieren darf. Wähle die Gruppe aus der Liste der vorgeschlagenen Optionen. Du kannst diesen Schritt für beliebig viele Gruppen wiederholen. Klicken Sie auf Speichern.