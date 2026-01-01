Guida alla configurazione di rete e di sistema per Slack Incontri
Con gli incontri, il team può avere conversazioni audio o video dal vivo direttamente nell’area di lavoro di Slack o nell'organizzazione Enterprise. Gli amministratori di rete, di sistema o IT possono seguire gli elenchi di controllo contenuti in questa guida per garantire che la rete e il sistema siano configurati correttamente prima che il team inizi a utilizzare gli incontri o per risolvere i problemi se ricevono segnalazioni relative agli incontri.
Nota: se non è possibile seguire queste linee guida, non possiamo garantire prestazioni ottimali negli incontri e potremmo non riuscire ad aiutare a risolvere problemi di connettività o relativi alle prestazioni.
Percorsi di rete degli incontri
- Approva *.chime.aws o l’intervallo IP 99.77.128.0/18
- Consenti il traffico da e verso UDP/3478 o UDP/22466 e TCP/443
Nota: per un'esperienza ottimale, consigliamo di consentire il traffico da e verso la nuova porta UDP/3478, ma al momento è supportata anche la porta legacy UDP/22466.
Configurazione di rete
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Sblocca i percorsi di rete degli incontri
Il blocco di tutti i percorsi di rete richiesti comporterà connessioni non riuscite o prestazioni gravemente ridotte. Consenti al traffico di attraversare i percorsi di rete su tutti i livelli di rete rilevanti: firewall, proxy, VPN e reti Wi-Fi.
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Dai priorità al traffico degli incontri in tempo reale
Audio, video e condivisione schermo in tempo reale sono facilmente influenzati dalla congestione della rete e dai limiti di larghezza di banda. Se è necessario applicare dei criteri per la qualità del servizio, assicurati che il traffico sui percorsi di rete degli incontri abbia la priorità (o almeno non venga deprioritizzato) dalle regole dei criteri.
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Consenti al traffico degli incontri di bypassare le VPN
Le VPN spesso introducono latenza, perdita di pacchetti e instabilità, con il risultato di un'esperienza degradata durante gli incontri video. Consenti al traffico sui percorsi di rete degli incontri di bypassare VPN, client e filtri oppure configura lo split tunneling per consentire l'instradamento diretto del traffico in tempo reale. Per dettagli sulla configurazione dello split tunneling, contatta il tuo provider VPN.
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Consenti al traffico degli incontri di bypassare i proxy
I proxy riducono le prestazioni in tempo reale e possono causare il blocco imprevisto delle funzioni degli incontri. Consenti al traffico su tutti i percorsi di rete degli incontri di ignorare i proxy e disabilita la riscrittura degli URL per le richieste relative agli incontri in modo da ridurre al minimo la latenza e preservare la connettività.
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Disabilita l'ispezione e il filtro dei pacchetti
L'ispezione o il filtro dei pacchetti può interrompere i flussi multimediali in tempo reale, introducendo ritardi e problemi di connettività durante gli incontri. Disabilita l'ispezione e il filtro dei pacchetti per il traffico sul percorso di rete degli incontri.
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Ottimizza le impostazioni degli incontri per gli ambienti VDI (consigliato)
Le prestazioni in tempo reale negli ambienti Virtual Desktop Infrastructure sono spesso scarse a causa di ulteriori barriere di connettività e latenza. Anche se non consigliamo di utilizzare gli incontri con una VDI, se il tuo team ne ha bisogno può passare alla modalità solo audio per ridurre al minimo il consumo di risorse e migliorare le prestazioni. Puoi anche chiedere al tuo fornitore VDI se offre un browser aziendale sicuro che può essere installato sui computer degli utenti (poiché in genere bypassano il routing relativo alla VDI e scaricano l'elaborazione audio e video ad alta intensità di calcolo sui dispositivi locali).
Configurazione di sistema
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Garantisci l'accesso ai dispositivi multimediali
Per funzionare correttamente, gli incontri richiedono l'accesso ai microfoni, alle fotocamere e agli altoparlanti degli utenti e l'abilitazione delle autorizzazioni per la registrazione dello schermo. Dopo esserti assicurato che tutti gli utenti siano in grado di concedere a Slack l'accesso a questi strumenti dai propri dispositivi, controlla di non utilizzare strumenti di sicurezza o privacy di terze parti che bloccano o interferiscono con l'accesso ai dispositivi multimediali o i dispositivi multimediali connessi tramite USB.
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Abilita l'accelerazione hardware
L'accelerazione hardware garantisce che i flussi di condivisione schermo e video vengano elaborati in modo efficiente e riduce l'utilizzo della CPU. Per garantire un'esperienza di alta qualità negli incontri, verifica che l'accelerazione hardware sia abilitata per tutte le applicazioni Slack e i browser approvati degli utenti.
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Supporta i codec video
Gli incontri si basano su AV1, VP9 e H.264 per la codifica e decodifica multimediale. Per garantire che questi codec siano supportati in modo ottimale, aggiorna regolarmente i dispositivi e i driver grafici degli utenti.
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Esci da Slack prima degli aggiornamenti automatici
Molte funzioni di Slack, incluso l'accesso al dispositivo e la riproduzione audio, possono essere interrotte se Slack viene aggiornato parzialmente mentre una versione precedente è ancora in esecuzione. Se esegui aggiornamenti automatici per gli utenti, configura eventuali strumenti e processi di automazione degli aggiornamenti software per uscire completamente da Slack prima di avviare un aggiornamento (o impedire l'applicazione degli aggiornamenti automatici finché l'utente non esce da Slack).
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Configura i dispositivi per modalità ad alte prestazioni (consigliato)
Le impostazioni di risparmio energetico possono ridurre le prestazioni del sistema limitando la CPU o la GPU, il che può influire sulla qualità audio e video in tempo reale durante gli incontri. Ti consigliamo di assicurarti che i dispositivi degli utenti siano configurati per utilizzare modalità ad alte prestazioni e di disattivare qualsiasi impostazione che limiti le prestazioni di rete o di elaborazione quando i dispositivi non sono collegati a una fonte di alimentazione.
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Contatta il nostro team di assistenza con le seguenti informazioni:
- Risultati che il tuo team ha condiviso dai test audio, video e condivisione schermo.
- Timestamp di eventuali incontri recenti per cui il team ha riscontrato problemi.
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