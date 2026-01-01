Le notifiche di sicurezza di Slack ti aiutano a monitorare e proteggere l’organizzazione di Slack informandoti di importanti avvisi di sicurezza e azioni automatizzate intraprese per proteggere i dati. Continua a leggere per una descrizione dei tipi di notifiche che riceverai dalla sicurezza di Slack e come interpretarle.

Nota: al momento, riceverai una notifica della sicurezza di Slack solo se le hai configurate come parte di una risposta a un evento anomalo. Ti ringraziamo per la pazienza mentre lavoriamo per espandere l'ambito di queste notifiche.

Notifiche di risposta agli eventi anomali

In un’organizzazione Enterprise, i proprietari e gli amministratori dell'organizzazione e i membri con il ruolo di sistema Amministratore della sicurezza possono abilitare le notifiche dalla sicurezza di Slack durante la configurazione di una risposta a un evento anomalo. Queste notifiche possono essere inviate al proprietario principale dell'organizzazione e ai membri con il ruolo di sistema Amministratore della sicurezza e includeranno i seguenti dettagli:

Conferma che le sessioni attive di un utente sono state terminate

L'evento anomalo del registro di controllo che ha avviato la risposta

Un link ai registri di controllo

Le anomalie fungono da indicatori di attività insolite o potenzialmente sospette all'interno dell’organizzazione di Slack, ma richiedono un'interpretazione per determinarne l'importanza. Se ricevi una notifica di risposta ad un evento anomalo, dovresti prendere in considerazione la possibilità di esaminare i registri di controllo per comprendere meglio le circostanze dell'attività.