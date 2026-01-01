Die Benachrichtigungen von Sicherheit bei Slack helfen dir, deine Slack-Organisation zu überwachen und zu schützen, indem sie dich über wichtige Sicherheitswarnungen und automatische Maßnahmen zum Schutz deiner Daten informieren. Lies weiter, um eine Beschreibung der Arten von Benachrichtigungen zu erhalten, die du von Sicherheit bei Slack erhältst, und wie du sie interpretierst.

Hinweis: Im Moment erhältst du nur dann eine Slack Sicherheits-Benachrichtigung, wenn du sie als Teil einer Reaktion auf ein Anomalieereignis konfiguriert hast. Wir danken dir für deine Geduld, während wir daran arbeiten, den Umfang dieser Benachrichtigungen zu erweitern.

Benachrichtigungen für Reaktionen auf Anomalieereignisse

In einer Enterprise-Organisation können Organisationsinhaber:innen und Organisationsadministrator:innen sowie Mitglieder mit der Systemrolle Sicherheits-Admin Benachrichtigungen von Sicherheit bei Slack aktivieren, wenn sie eine Reaktion auf ein Anomalieereignis konfigurieren. Diese Benachrichtigungen können an die:den Primäre:n Organisationsinhaber:in und an Mitglieder mit der Systemrolle Sicherheits-Admin gesendet werden und enthalten die folgenden Details:

Bestätigung, dass die aktiven Sitzungen einer Benutzerin bzw. eines Benutzers beendet wurden

Das Anomalieereignis im Audit-Log, das die Antwort ausgelöst hat

Ein Link zu deinen Audit-Logs

Anomalien dienen als Indikatoren für ungewöhnliche oder potenziell verdächtige Aktivitäten innerhalb deiner Slack-Organisation, müssen aber interpretiert werden, um die Bedeutung zu bestimmen. Wenn du eine Benachrichtigung über die Reaktion auf ein Anomalieereignis erhältst, solltest du deine Audit-Logs überprüfen, um die Umstände der Aktivität besser zu verstehen.