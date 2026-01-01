Las notificaciones de seguridad de Slack te ayudan a supervisar y proteger tu organización de Slack al informarte de las alertas de seguridad importantes y de acciones automatizadas para proteger tus datos. Sigue leyendo para obtener una descripción de los tipos de notificaciones que recibirás de la seguridad de Slack y cómo interpretarlas.

Nota: Ahora mismo, solo recibirás una notificación de seguridad de Slack si las has configurado como parte de una respuesta ante anomalías. Agradecemos tu paciencia mientras trabajamos para ampliar el alcance de estas notificaciones.

Notificaciones de respuestas ante anomalías

En una organización Enterprise, los propietarios y administradores de la organización, así como los miembros con el rol de sistema de administrador de seguridad, pueden habilitar las notificaciones de seguridad de Slack al configurar una respuesta ante anomalías. Estas notificaciones pueden enviarse al propietario principal de la organización y a los miembros con el rol del sistema de administrador de seguridad, e incluirán los siguientes detalles:

Confirmación de que se han terminado las sesiones activas de un usuario

La anomalía del registro de auditoría que inició la respuesta

Un enlace a tus registros de auditoría

Las anomalías sirven como indicadores de actividad inusual o potencialmente sospechosa dentro de tu organización de Slack, pero requieren interpretación para determinar la importancia. Si recibes una notificación de respuesta a una anomalía, deberías considerar revisar tus registros de auditoría para comprender mejor las circunstancias de la actividad.