ti diamo il benvenuto su Slack! Slack è una piattaforma completa che offre tutto ciò di cui hai bisogno per portare a termine il tuo lavoro. Manda e ricevi messaggi, gestisci i tuoi turni e tieni a portata di dita le informazioni importanti riguardo il tuo team, i clienti e i responsabili.

Suggerimento: scarica l’app mobile di Slack per iOS o Android per accedere facilmente e iniziare.



Accedere per la prima volta

Riceverai un invito per e-mail a unirti all’area di lavoro di Slack della tua organizzazione o un nome utente dalla persona della tua azienda che ti ha invitato.



Accedi tramite e-mail

Apri il tuo invito a Slack ricevuto per e-mail su un dispositivo mobile. Tocca Accetta invito. Inserisci il tuo nome completo e una password unica e clicca Continua. Inserisci il codice di verifica inviato al tuo indirizzo e-mail e tocca Continua. Scarica l’app mobile di Slack se non l’hai ancora fatto. Altrimenti, seleziona Apri Slack. Inserisci il tuo indirizzo e-mail o inserisci la password condivisa con te dal tuo amministratore, oppure ancora seleziona Reimposta la password per creare una nuova password. Una volta accettate le Condizioni d’uso, accederai direttamente a Slack.



Accedere con il nome utente

Scarica l’applicazione mobile di Slack se non lo hai ancora fatto, poi apri l’app sul tuo dispositivo. Tocca Inizia. Inserisci l’indirizzo e-mail e tocca Accedi con l’indirizzo e-mail. Trova l’e-mail da Slack e conferma il tuo indirizzo. Tocca Continua ad accedere sull’app mobile di Slack. Seleziona Accedi con la password. Inserisci il nome utente condiviso dal tuo amministratore e inserisci la tua password temporanea, oppure seleziona Reimposta la tua password per crearne una nuova. Inserisci il codice di verifica inviato al tuo indirizzo e-mail e tocca Continua. Una volta accettate le Condizioni d’uso, accederai direttamente a Slack.

Nota: Potrai dover usare un single Sign-On (SSO) per accedere a Slack.



Iniziare dalla Home

Una volta fatto l’accesso, la scheda Home sarà ciò che vedrai primariamente su Slack. Qui puoi metterti in pari con i messaggi non letti, visualizzare le conversazioni, accedere ai messaggi inviati o abbozzati, e spuntare gli elementi dal tuo elenco di cose da fare.



Inviare e ricevere messaggi

Tocca su una conversazione per inviare messaggi, avere aggiornamenti, condividere file e altro.



Messaggi diretti

Visualizza tutti i tuoi messaggi diretti nella scheda MD. Gli MD sono conversazioni con un’altra persona o un piccolo gruppo di persone nel tuo team.

Per iniziare un nuovo MD, tocca il segno più . Tocca Messaggio . Inizia a scrivere il nome della persona o delle persone a cui vuoi mandare un messaggio e spunta la casella accanto al loro nome. Scrivi il tuo messaggio e tocca l’icona di invio



Canali

Un canale è un luogo unico dove i gruppi di persone possono avere una conversazione o organizzarsi riguardo un team, argomento o progetto. Per esempio, potrebbe esserci un canale per tutti i dipendenti della tua filiale o il personale del magazzino. Il tuo proprietario org o l’amministratore org ti assegneranno a tutti i canali a cui ti devi unire. Puoi trovare i tuoi canali nella scheda Home.

Ecco vari modi in cui puoi usare i canali:



Rimanere aggiornato con le Attività

La scheda Attività ti consente di ricevere aggiornamenti su qualsiasi cosa possa richiedere la tua attenzione. Qui troverai i nuovi messaggi, i tag, e i promemoria delle cose da fare. Tocca il pulsante Non letti per filtrare l’elenco solo sugli aggiornamenti non letti.

Una volta che hai revisionati un elemento in Attività, puoi toccato e tenerlo per svolgere un’azione:

Aggiungere alle cose da fare

Aggiungi un messaggio come elemento al tuo elenco di cose da fare.

Aggiungi un messaggio come elemento al tuo elenco di cose da fare. Imposta un promemoria

Ricevi una notifica quando un elemento è in scadenza.

Ricevi una notifica quando un elemento è in scadenza. Cancella notifiche

Rimuovi un elemento da feed delle tue attività.

Rimuovi un elemento da feed delle tue attività. Segna come letti

Rimuovi un elemento dai tuoi messaggi non letti.



Trovare quel che cerchi con la ricerca

C’è chi dice che Slack sia una enciclopedia estremamente organizzata perché puoi cercare e trovare tutte le informazioni legate al lavoro con facilità. Usa la scheda Ricerca per trovare conversazioni passate, file e persone del tuo team.



Personalizza il tuo processo

Il tuo profilo è il mezzo con cui le persone ti riconosceranno su Slack. Aggiungi la tua foto e la pronuncia del tuo nome.

Tocca la foto del profilo di default nell’angolo in alto a destra. Seleziona il tuo nome visualizzato per aprire il tuo profilo e toccare Modifica profilo. Tocca Modifica foto e scegli come caricare una foto: Visualizza libreria foto o Scatta una foto. Scegli una foto. Sotto Pronuncia nome, aggiungi come si dice il tuo nome. Tocca Salva.



Gestire le notifiche e lo status

Puoi ricevere le notifiche da Slack sul tuo dispositivo mobile, così non ti perderai nessun aggiornamento importante. Puoi anche impostare uno stato personalizzato, così le persone che cercano di contattarti sapranno quando non sei a lavoro, quando sei con un cliente o non disponibile.

Tocca sull’icona del tuo profilo per aggiornare il tuo status, mettere in pausa temporaneamente le notifiche o personalizzare quali notifiche ricevere.



Scopri di più su Slack

Ora che sai quasi tutto, ecco altre funzioni di Slack:

Nota: Slack è anche disponibile come app desktop o finestra di browser su desktop. Scopri come navigare sul desktop nella guida introduttiva.