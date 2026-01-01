Messaggio di errore Cos’è andato storto e come risolverlo

Campo obbligatorio mancante La colonna username è vuota e la riga è stata saltata. Aggiungi il nome utente per quel membro e carica nuovamente la riga.

E-mail mancante La colonna e-mail è vuota e la riga è stata saltata. Aggiungi un indirizzo e-mail alternativo per quel membro e carica nuovamente la riga.

Nome visualizzato mancante La colonna display_name è vuota e la riga è stata saltata. Aggiungi un nome completo per quel membro e carica nuovamente la riga.

Data di scadenza non valida Il formato della data di scadenza è errato oppure la data è inesistente. Modifica la data nel formato AAAA-MM-GG, verifica che sia una data valida e carica nuovamente la riga.

Data di scadenza già passata Posticipa la data di scadenza e carica nuovamente la riga.

Data di scadenza oltre il limite La data di scadenza è tra più di 10 anni oppure supera la durata massima dell’account ospite impostata dall’organizzazione. Inserisci una data di scadenza precedente e carica nuovamente la riga oppure lascia il campo vuoto per applicare per impostazione predefinita la data di scadenza massima dell’organizzazione.

Gruppo utenti non disponibile Il gruppo utenti non può essere utilizzato per questa persona e la riga è stata saltata. Modifica il gruppo utenti con uno che contenga solo altri membri in prima linea, che non sia gestito dal tuo provider d’identità e che appartenga all’area di lavoro in prima linea predefinita, quindi carica nuovamente la riga.

Non è stato possibile aggiungere un membro Si è verificato un altro errore. A volte, anche se l’account è stato creato, la persona non è stata aggiunta al proprio gruppo di utenti oppure non ha ricevuto l’invito. Controlla l’elenco membri. Se è presente, aggiungila manualmente al relativo gruppo e reimposta la sua password se non ha ricevuto l’invito. Se non è presente, carica nuovamente la riga.

Questo file CSV è vuoto. Il file è stato rifiutato e non è stato creato alcun account. Aggiungi almeno una persona sotto la riga di intestazione del file e riprova.

Questo file CSV non può essere letto. Il file è stato rifiutato e non è stato creato alcun account. Salva nuovamente il file come CSV UTF-8 e riprova.

Questo CSV non contiene almeno una delle colonne obbligatorie. Il file è stato rifiutato e non è stato creato alcun account. Assicurati che la riga di intestazione del file includa colonne per username, email, e display_name e riprova.

Questo CSV contiene una colonna non supportata. Il file è stato rifiutato e non è stato creato alcun account. Assicurati che la riga di intestazione del file includa colonne solo per username, email, display_name, expiration, e usergroup_id, quindi riprova.

Questo CSV contiene nomi utente duplicati. Il file è stato rifiutato e non è stato creato alcun account. Gli username non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole, quindi nomi scritti in modo diverso possono essere considerati uguali. Modifica il file in modo che ogni riga nella colonna username sia univoca e riprova.

Scegli un’area di lavoro operativa predefinita prima di riprovare. Il file è stato rifiutato e non è stato creato alcun account. Imposta un’area di lavoro in prima linea nelle Impostazioni organizzazione, quindi riprova.

La tua area di lavoro in prima linea predefinita non può accettare membri in prima linea in questo momento. Il file è stato rifiutato e non è stato creato alcun account. La tua area di lavoro in prima linea potrebbe essere stata archiviata o rimossa. Scegli un’altra area di lavoro in prima linea predefinita e riprova.

La tua organizzazione richiede l’autenticazione SSO per i membri operativi. Il file è stato rifiutato e non è stato creato alcun account. In alternativa, invita i membri tramite il tuo provider d’identità.

Il provisioning del membro in prima linea non è disponibile per questa organizzazione. Il file è stato rifiutato e non è stato creato alcun account. Verifica che l’organizzazione disponga del componente aggiuntivo Prima linea oppure contatta l’assistenza Slack.