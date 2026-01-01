Fehlermeldung Ursache und Korrektur

Fehlendes Pflichtfeld Die Spalte mit dem Benutzernamen ist leer und die Zeile wurde übersprungen. Füge einen Benutzernamen für das jeweilige Mitglied hinzu und lade die Zeile erneut hoch.

Fehlende E-Mail-Adresse Die Spalte mit der E-Mail-Adresse ist leer und die Zeile wurde übersprungen. Füge eine E-Mail-Adresse für das jeweilige Mitglied hinzu und lade die Zeile erneut hoch.

Anzeigename fehlt Die Spalte mit dem Anzeigenamen ist leer und die Zeile wurde übersprungen. Füge einen vollständigen Namen für das jeweilige Mitglied hinzu und lade die Zeile erneut hoch.

Ungültiges Ablaufdatum Das Ablaufdatum liegt im falschen Format vor oder existiert nicht. Bearbeite das Datum so, dass es im Format JJJJ-MM-TT vorliegt, überprüfe, ob es ein gültiges Datum ist, und lade die Zeile erneut hoch.

Ablaufdatum in der Vergangenheit Ändere das Ablaufdatum in ein zukünftiges Datum und lade die Zeile erneut hoch.

Das Ablaufdatum liegt außerhalb deines Limits Das Ablaufdatum liegt mehr als 10 Jahre in der Zukunft oder überschreitet die maximale Dauer für Gast-Accounts in deiner Organisation. Ändere das Ablaufdatum in ein früheres Datum und lade die Zeile erneut hoch, oder lass das Feld leer, damit automatisch das maximale Ablaufdatum deiner Organisation übernommen wird.

Benutzergruppe nicht verfügbar Die Benutzergruppe kann für diese Person nicht verwendet werden, daher wurde die Zeile übersprungen. Gib eine Benutzergruppe an, die nur andere Frontline-Mitglieder enthält, nicht von deinem Identitätsanbieter verwaltet wird und zu deinem Standard-Frontline-Workspace gehört, und lade die Zeile dann erneut hoch.

Das Mitglied konnte nicht hinzugefügt werden Etwas anderes ist schiefgelaufen. Manchmal wurde der Account zwar erstellt, aber die Person wurde nicht zur Benutzergruppe hinzugefügt oder hat die Einladung nicht erhalten. Prüfe deine Mitgliederliste. Wenn die Person dort enthalten ist, füge sie selbst zur Gruppe hinzu und setze ihr Passwort zurück, falls sie keine Einladung erhalten hat. Wenn sie nicht enthalten ist, lade die Zeile erneut hoch.

Diese CSV-Datei ist leer. Deine Datei wurde abgelehnt und es wurden keine Accounts erstellt. Füge unterhalb der Kopfzeile deiner Datei mindestens eine Person hinzu und versuche es noch einmal.

Diese CSV-Datei kann nicht gelesen werden. Deine Datei wurde abgelehnt und es wurden keine Accounts erstellt. Speichere die Datei noch einmal als CSV UTF-8 und versuche es noch einmal.

In dieser CSV-Datei fehlen eine oder mehrere erforderliche Spalten. Deine Datei wurde abgelehnt und es wurden keine Accounts erstellt. Stelle sicher, dass die Kopfzeile deiner Datei Spalten für username, email und display_name enthält, und versuche es noch einmal.

Diese CSV-Datei enthält eine nicht unterstützte Spalte. Deine Datei wurde abgelehnt und es wurden keine Accounts erstellt. Stelle sicher, dass die Kopfzeile deiner Datei ausschließlich die Spalten username, email, display_name, expiration und usergroup_id enthält, und versuche es noch einmal.

Diese CSV-Datei enthält Benutzernamen-Duplikate. Deine Datei wurde abgelehnt und es wurden keine Accounts erstellt. Bei Benutzernamen wird die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt, daher können unterschiedliche Schreibweisen als derselbe Benutzername gelten. Bearbeite deine Datei so, dass jede Zeile in der Spalte username eindeutig ist, und versuche es noch einmal.

Wähle einen Standard-Frontline-Workspace aus, bevor du es erneut versuchst. Deine Datei wurde abgelehnt und es wurden keine Accounts erstellt. Lege in deinen Organisationseinstellungen einen Standard-Frontline-Workspace fest und versuche es dann noch einmal.

Dein Standard-Frontline-Workspace kann derzeit keine Frontline-Mitglieder aufnehmen. Deine Datei wurde abgelehnt und es wurden keine Accounts erstellt. Dein Standard-Frontline-Workspace wurde möglicherweise archiviert oder entfernt. Wähle einen neuen Standard-Frontline-Workspace aus und versuche es dann noch einmal.

Deine Organisation verlangt SSO für Frontline-Mitglieder. Deine Datei wurde abgelehnt und es wurden keine Accounts erstellt. Lade Mitglieder stattdessen über deinen Identitätsanbieter ein.

Zugriffsrechte für Frontline-Mitgliedern sind für diese Organisation nicht verfügbar. Deine Datei wurde abgelehnt und es wurden keine Accounts erstellt. Vergewissere dich, dass deine Organisation über das Frontline-Add-on verfügt, oder wende dich an den Slack-Support.