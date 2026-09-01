가짜 Slack 워크스페이스 초대 주의 및 사용자 보호 조치 안내

Slack은 최근 한국과 일본의 사용자를 겨냥한 피싱 시도가 증가하고 있음을 확인했습니다. 공격자들은 신뢰할 수 있는 기관이나 개인을 사칭하여 가짜 Slack 워크스페이스를 생성한 뒤, 피싱 링크가 포함된 초대장이나 메시지를 발송하고 있습니다.

익숙한 조직이나 사람으로부터 발송된 것처럼 보이는 초대장이 얼마나 우려스러운 일일 수 있는지 충분히 이해하고 있습니다. Slack 보안 팀은 현재 관련 활동을 면밀히 조사하고 있으며, 악성 워크스페이스를 즉시 비활성화하는 한편 이러한 남용을 사전 감지하고 차단하기 위한 추가 보안 조치를 적용하고 있습니다.

현재까지 조사한 바로는, 이번 피싱 시도가 Slack 자체의 보안 문제나 해킹으로 인해 발생했다는 정황은 전혀 발견되지 않았습니다.

모든 사용자는 다음의 보안 수칙 을 준수해 주시기 바랍니다.

초대 출처 확인: 예상치 못한 워크스페이스 초대를 받은 경우, 공식 연락처 등 별도의 신뢰할 수 있는 채널을 통해 발신자 또는 해당 기관에 직접 사실 여부를 확인하세요.

의심스러운 링크 및 첨부파일 주의: 출처가 불분명한 링크를 클릭하거나 확인되지 않은 첨부파일을 열어보지 마세요.

보안 정보 공유 금지: 요청하지 않은 메시지에 계정 비밀번호나 다중 인증(MFA) 코드를 절대로 입력하거나 전달하지 마세요.

의심 사례 신고: 의심스러운 초대, 메시지 또는 워크스페이스를 발견하시면 Slack 고객지원 센터 또는 feedback@slack.com으로 즉시 신고해 주세요.

피싱 링크 접속 시 대응: 피싱이 의심되는 링크를 클릭했거나 정보를 입력한 경우, 즉시 소속 조직의 보안 팀에 알리고 내부 사고 대응 절차를 따라주시기 바랍니다.

Slack은 관련 상황을 지속적으로 모니터링하고 있으며, 추가로 공유할 주요 업데이트가 확인되는 대로 안내해 드리겠습니다.