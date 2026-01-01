Navegar no Slack com o teclado
Se você quiser usar o teclado para navegar, temos atalhos para ajudar a navegar rapidamente de uma área do Slack para outra.
Visão geral dos atalhos de teclado
Para ver uma lista de todos os atalhos de teclado disponíveis, pressione ⌘ / (Mac) ou Ctrl / (Windows/Linux) no Slack, em seu computador, ou acesse a opção Comandos e atalhos de teclado do Slack.
Instruções para navegar com o teclado
Use os atalhos de teclado indicados abaixo para navegar entre elementos do Slack no app para computadores ou no navegador. Quando um elemento está em foco, ele aparece com contorno azul ou um cursor de texto fica piscando em um campo de mensagem.
|Ação
|Atalho do app para computadores
|Atalho do navegador
|Mover o foco para a próxima seção
|
F6
ou
⌘ Ctrl →
|
Mac:
⌘ F6
Windows/Linux:
Ctrl F6
|Mover o foco para a seção anterior
|
Shift F6
ou
⌘ Ctrl ←
|
Mac:
⌘ Shift F6
Windows/Linux:
Ctrl Shift F6
|Mover o foco na seção atual
|
Tab ou
Shift Tab
|
Tab ou
Shift Tab
|Mover o foco entre itens de uma lista, por exemplo, mensagens, canais, etc.
|↑ ou ↓*
|↑ ou ↓*
|Mover o foco para a primeira mensagem não lida
|
Mac:
⌘ J
Windows/Linux:
Ctrl J
|
Mac:
⌘ J
Windows/Linux:
Ctrl J
|Mover para a mensagem mais antiga
|Início
|Início
|Mover para a mensagem mais recente
|Encerrar
|Encerrar
|Selecionar ou desmarcar uma caixa de seleção
|Barra de espaço
|Barra de espaço
*Caso esteja usando um leitor de tela no Windows, você pode precisar desativar o cursor virtual para que os atalhos fornecidos pelo leitor de tela não entrem em conflito com os atalhos do Slack.
Observação: se você não está digitando uma mensagem, e não há menus abertos, pressionar Esc marca as mensagens como lidas.
Abrir uma conversa
Siga as etapas indicadas abaixo para abrir um canal ou uma mensagem direta (MD):
- Pressione ⌘ K (Mac) ou Ctrl K (Windows/Linux).
- Digite o nome de um canal ou de uma pessoa no campo de pesquisa.
- Pressione Enter para abrir a conversa.
Dica: para abrir uma conversa em uma nova janela, posicione o foco no nome de um canal ou de uma MD na barra lateral e pressione ⌘+Enter (Mac) ou Ctrl+Enter (Windows/Linux).
Ler mensagens em uma conversa
Mova o foco para o campo de mensagem vazio e pressione ↑ para começar a navegar por mensagens específicas. Em seguida, use qualquer uma destas teclas:
- Page Up ou Page Down para mover para cima ou para baixo.
- Home para acessar a mensagem mais antiga.
- End para acessar a mensagem mais recente.
- ⌘ J (Mac) ou Ctrl J (Windows/Linux) para mover o foco para a primeira mensagem não lida.
- Fn Shift ↑ (Mac) ou Shift Page Up (Windows/Linux) para rolar a página até o início das mensagens do dia anterior.
- Fn Shift ↓ (Mac) ou Shift Page Down (Windows/Linux) para rolar a página até o início das mensagens do dia seguinte.
- Barra de espaço para percorrer as mensagens.
- → para inserir a conversa associada a uma mensagem. Na conversa, todas as teclas indicadas acima funcionam da mesma forma. Para voltar à conversa principal, basta pressionar ← em qualquer lugar.
Interagir com mensagens em uma conversa
- Quando o foco estiver no campo de entrada de mensagem vazio, pressione ↑ para começar a navegar entre mensagens específicas.
- Quando o foco estiver em uma mensagem, pressione Tab para rolar a página pelos links, anexos, etc. ou use atalhos contextuais de uma só tecla para realizar ações rapidamente (como editar, responder ou compartilhar).
Dica: para abrir o menu Ações de mensagens, pressione Tab M (no Mac com o acesso total ao teclado ativado) ou Menu (no Windows).
Navegar por mensagens não lidas
Pressione ⌘ Shift A (Mac) ou Ctrl Shift A (Windows/Linux) para abrir o modo de exibição Não lidas. Depois, use as seguintes teclas para ver as mensagens não lidas:
- ↑ ou ↓ para navegar entre mensagens específicas.
- Option Click (Mac) ou Alt Click (Windows/Linux) para marcar mensagens como não lidas.
- ← ou → para expandir ou recolher um grupo de mensagens.
- Esc para marcar um grupo de mensagens como lidas.
Navegue pela exibição da guia Atividade
Pressione Ctrl 3 (Mac) ou Ctrl Shift 3 (Windows/Linux) para abrir Atividade. Em seguida, use qualquer uma das seguintes teclas:
- ↑ ou ↓ para navegar pelo feed
- Enter para responder a uma mensagem
- R para marcar um item como lido
- C para limpar um item
- X para selecionar ou cancelar a seleção de um item