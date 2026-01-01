Wenn du dich mit der Tastatur in Slack bewegst, haben wir Aktionen, mit denen du schnell von einem Bereich in einen anderen gelangst.



Tastaturkürzel für Aktionen im Überblick

Eine Liste aller verfügbaren Tastaturkürzel findest du in Slack auf dem Desktop bei einem Mac über ⌘ / bzw. unter Windows/Linux über Strg / . Alternativ kannst du Tastaturkürzel und Befehle in Slack hier finden.

Grundlagen der Tastaturnavigation

Mit den Tastenkombinationen unten kannst du zwischen Elementen der Slack-Desktop-App oder von Slack in einem Browser navigieren. Du erkennst, ob der Fokus auf einem Element liegt, wenn es blau umrandet ist oder wenn ein Textcursor in einem Nachrichtenfeld blinkt.

Aktion Tastaturkürzel in der Desktop-App Tastaturkürzel im Browser Fokus auf den nächsten Abschnitt verlagern F6 oder ⌘ Strg →

(nur Mac) Mac:

⌘ F6

Windows/Linux:

Strg F6 Fokus auf den vorherigen Ordner verlagern Umschalttaste (Shift) F6 oder ⌘ Strg ←

(nur Mac) Mac:

⌘ Umschalttaste F6

Windows/Linux:

Strg Umschalttaste F6 Fokus innerhalb des aktuellen Ordners verschieben Tab-Taste oder

Umschalttaste Tab-Taste Tab-Taste oder

Umschalttaste Tab-Taste Zum Auswählen von Elementen in einer Liste, z. B. Nachrichten, Channel usw. ↑ oder ↓ * ↑ oder ↓ * Fokus zur ersten ungelesenen Nachricht verschieben Mac:

⌘ J

Windows/Linux:

Strg J Mac:

⌘ J

Windows/Linux:

Strg J Zur ältesten Nachricht gelangen Home Home Zur neuesten Nachricht gelangen Ende Ende Kontrollkästchen aktivieren oder deaktivieren Leertaste Leertaste

* Wenn du einen Screenreader unter Windows verwendest, kann es sein, dass du den virtuellen Cursor ausschalten musst, damit Kurzbefehle des Screenreaders nicht mit Aktionen in Slack in Konflikt geraten.

Hinweis: Wenn du keine Nachricht verfasst und keine Menüs geöffnet sind, werden Nachrichten durch Drücken von Esc als gelesen markiert.



Eine Unterhaltung öffnen

Öffne wie unten beschrieben einen Channel oder eine Direktnachricht (DM):

Drücke ⌘ K (Mac) oder Strg K (Windows/Linux). Gib den Namen eines Channels oder einer Person in das Suchfeld ein. Drücke die Eingabetaste , um die Unterhaltung zu öffnen.

Tipp: Zeige mit der Maus auf einen Channel oder eine DM in deiner Seitenleiste, drücke dann ⌘ + Eingabetaste (Mac) oder Strg + Eingabetaste (Windows/Linux), um eine Unterhaltung in einem neuen Fenster zu öffnen.



Nachrichten in einer Unterhaltung lesen

Verschiebe den Fokus auf das leere Nachrichtenfeld und drücke auf ↑ , um zwischen einzelnen Nachrichten zu navigieren. Benutze dann eine der folgenden Tasten:

Seite nach oben oder Seite nach unten , um nach oben oder unten zu springen.

oder , um nach oben oder unten zu springen. Pos1 , um zur ältesten Nachricht zu gelangen.

, um zur ältesten Nachricht zu gelangen. Ende , um zur neuesten Nachricht zu gelangen.

, um zur neuesten Nachricht zu gelangen. ⌘ J (Mac) oder Strg J (Windows/Linux), um den Fokus zur ersten ungelesenen Nachricht zu verschieben.

(Mac) oder (Windows/Linux), um den Fokus zur ersten ungelesenen Nachricht zu verschieben. Fn Umschalttaste ↑ (Mac) oder Umschalttaste Seite nach oben (Windows/Linux), um zum Anfang der Nachrichten des vorigen Tages zu scrollen.

(Mac) oder (Windows/Linux), um zum Anfang der Nachrichten des vorigen Tages zu scrollen. Fn Umschalttaste ↓ (Mac) oder Umschalttaste Seite nach unten (Windows/Linux), um zum Anfang der Nachrichten des nächsten Tages zu scrollen.

(Mac) oder (Windows/Linux), um zum Anfang der Nachrichten des nächsten Tages zu scrollen. Leertaste , um durch Nachrichten zu scrollen.

, um durch Nachrichten zu scrollen. → , um in den mit einer Nachricht verknüpften Thread zu gelangen. In dem Thread funktionieren alle oben beschriebenen Tasten genauso. Drücke ← irgendwo im Thread, um zur Hauptunterhaltung zurückzukehren.



Mit Nachrichten in einer Unterhaltung interagieren

Drücke bei hervorgehobenem leeren Nachrichtenfeld auf ↑ , um mit der Navigation zwischen einzelnen Nachrichten zu beginnen. Drücke bei hervorgehobener Nachricht auf die Tabulatortaste Tab , um durch Links, Anhänge usw. zu scrollen, oder nutze Kontextkürzel mit einer Taste für schnelle Aktionen wie das Bearbeiten, Antworten oder Teilen.

Tipp: Zum Öffnen des Menüs Nachrichtenaktionen kannst du Tab M (auf einem Mac mit aktiviertem vollständigen Tastaturzugriff) oder die Menü -Taste (unter Windows) drücken.



In ungelesenen Nachrichten navigieren

Drücke ⌘ Umschalttaste A (Mac) oder Strg Umschalttaste A (Windows/Linux), um die Ansicht Ungelesenes zu öffnen. Anschließend kannst du mithilfe der folgenden Tasten ungelesene Nachrichten ansehen:

↑ oder ↓ , um zwischen einzelnen Nachrichten zu navigieren.

oder , um zwischen einzelnen Nachrichten zu navigieren. Option Klicken (Mac) oder Alt Klicken (Windows/Linux), um Nachrichten als ungelesen zu markieren.

(Mac) oder (Windows/Linux), um Nachrichten als ungelesen zu markieren. ← oder → , um eine Gruppe von Nachrichten zu erweitern oder einzuklappen.

oder , um eine Gruppe von Nachrichten zu erweitern oder einzuklappen. Esc , um eine Gruppe von Nachrichten als gelesen zu markieren.



In der Ansicht „Aktivität“ navigieren

Drücke Strg 3 (Mac) oder Strg Umschalttaste 3 (Windows/Linux), um Aktivität zu öffnen. Verwende dann folgende Tasten: