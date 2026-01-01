Mit der Tastatur in Slack navigieren
Wenn du dich mit der Tastatur in Slack bewegst, haben wir Aktionen, mit denen du schnell von einem Bereich in einen anderen gelangst.
Tastaturkürzel für Aktionen im Überblick
Eine Liste aller verfügbaren Tastaturkürzel findest du in Slack auf dem Desktop bei einem Mac über ⌘ / bzw. unter Windows/Linux über Strg /. Alternativ kannst du Tastaturkürzel und Befehle in Slack hier finden.
Grundlagen der Tastaturnavigation
Mit den Tastenkombinationen unten kannst du zwischen Elementen der Slack-Desktop-App oder von Slack in einem Browser navigieren. Du erkennst, ob der Fokus auf einem Element liegt, wenn es blau umrandet ist oder wenn ein Textcursor in einem Nachrichtenfeld blinkt.
|Aktion
|Tastaturkürzel in der Desktop-App
|Tastaturkürzel im Browser
|Fokus auf den nächsten Abschnitt verlagern
|
F6
oder
⌘ Strg →
|
Mac:
⌘ F6
Windows/Linux:
Strg F6
|Fokus auf den vorherigen Ordner verlagern
|
Umschalttaste (Shift) F6
oder
⌘ Strg ←
|
Mac:
⌘ Umschalttaste F6
Windows/Linux:
Strg Umschalttaste F6
|Fokus innerhalb des aktuellen Ordners verschieben
|
Tab-Taste oder
Umschalttaste Tab-Taste
|
Tab-Taste oder
Umschalttaste Tab-Taste
|Zum Auswählen von Elementen in einer Liste, z. B. Nachrichten, Channel usw.
|↑ oder ↓*
|↑ oder ↓*
|Fokus zur ersten ungelesenen Nachricht verschieben
|
Mac:
⌘ J
Windows/Linux:
Strg J
|
Mac:
⌘ J
Windows/Linux:
Strg J
|Zur ältesten Nachricht gelangen
|Home
|Home
|Zur neuesten Nachricht gelangen
|Ende
|Ende
|Kontrollkästchen aktivieren oder deaktivieren
|Leertaste
|Leertaste
* Wenn du einen Screenreader unter Windows verwendest, kann es sein, dass du den virtuellen Cursor ausschalten musst, damit Kurzbefehle des Screenreaders nicht mit Aktionen in Slack in Konflikt geraten.
Hinweis: Wenn du keine Nachricht verfasst und keine Menüs geöffnet sind, werden Nachrichten durch Drücken von Esc als gelesen markiert.
Eine Unterhaltung öffnen
Öffne wie unten beschrieben einen Channel oder eine Direktnachricht (DM):
- Drücke ⌘ K (Mac) oder Strg K (Windows/Linux).
- Gib den Namen eines Channels oder einer Person in das Suchfeld ein.
- Drücke die Eingabetaste, um die Unterhaltung zu öffnen.
Tipp: Zeige mit der Maus auf einen Channel oder eine DM in deiner Seitenleiste, drücke dann ⌘+Eingabetaste (Mac) oder Strg+Eingabetaste (Windows/Linux), um eine Unterhaltung in einem neuen Fenster zu öffnen.
Nachrichten in einer Unterhaltung lesen
Verschiebe den Fokus auf das leere Nachrichtenfeld und drücke auf ↑, um zwischen einzelnen Nachrichten zu navigieren. Benutze dann eine der folgenden Tasten:
- Seite nach oben oder Seite nach unten, um nach oben oder unten zu springen.
- Pos1, um zur ältesten Nachricht zu gelangen.
- Ende, um zur neuesten Nachricht zu gelangen.
- ⌘ J (Mac) oder Strg J (Windows/Linux), um den Fokus zur ersten ungelesenen Nachricht zu verschieben.
- Fn Umschalttaste ↑ (Mac) oder Umschalttaste Seite nach oben (Windows/Linux), um zum Anfang der Nachrichten des vorigen Tages zu scrollen.
- Fn Umschalttaste ↓ (Mac) oder Umschalttaste Seite nach unten (Windows/Linux), um zum Anfang der Nachrichten des nächsten Tages zu scrollen.
- Leertaste, um durch Nachrichten zu scrollen.
- →, um in den mit einer Nachricht verknüpften Thread zu gelangen. In dem Thread funktionieren alle oben beschriebenen Tasten genauso. Drücke ← irgendwo im Thread, um zur Hauptunterhaltung zurückzukehren.
Mit Nachrichten in einer Unterhaltung interagieren
- Drücke bei hervorgehobenem leeren Nachrichtenfeld auf ↑, um mit der Navigation zwischen einzelnen Nachrichten zu beginnen.
- Drücke bei hervorgehobener Nachricht auf die Tabulatortaste Tab, um durch Links, Anhänge usw. zu scrollen, oder nutze Kontextkürzel mit einer Taste für schnelle Aktionen wie das Bearbeiten, Antworten oder Teilen.
Tipp: Zum Öffnen des Menüs Nachrichtenaktionen kannst du Tab M (auf einem Mac mit aktiviertem vollständigen Tastaturzugriff) oder die Menü-Taste (unter Windows) drücken.
In ungelesenen Nachrichten navigieren
Drücke ⌘ Umschalttaste A (Mac) oder Strg Umschalttaste A (Windows/Linux), um die Ansicht Ungelesenes zu öffnen. Anschließend kannst du mithilfe der folgenden Tasten ungelesene Nachrichten ansehen:
- ↑ oder ↓, um zwischen einzelnen Nachrichten zu navigieren.
- Option Klicken (Mac) oder Alt Klicken (Windows/Linux), um Nachrichten als ungelesen zu markieren.
- ← oder →, um eine Gruppe von Nachrichten zu erweitern oder einzuklappen.
- Esc, um eine Gruppe von Nachrichten als gelesen zu markieren.
In der Ansicht „Aktivität“ navigieren
Drücke Strg 3 (Mac) oder Strg Umschalttaste 3 (Windows/Linux), um Aktivität zu öffnen. Verwende dann folgende Tasten:
- ↑ oder ↓, um in deinem Feed zu navigieren.
- Eingabetaste zum Antworten auf eine Nachricht
- R, um ein Element als gelesen zu markieren.
- C, um ein Element zu löschen.
- X, um ein Element auszuwählen oder die Auswahl eines Elements aufzuheben.