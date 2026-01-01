Utilizzare la tastiera su Slack
Se usi la tastiera per spostarti, esistono alcune azioni rapide che ti aiutano a muoverti rapidamente tra le diverse aree di Slack.
Panoramica tasti per azioni rapide
Per visualizzare un elenco dei tasti per azioni rapide disponibili, premi ⌘ / (Mac) o Ctrl / (Windows/Linux) da Slack per desktop oppure visita Tasti per azioni rapide e comandi di Slack.
Funzioni di base della navigazione tramite tastiera
Usa i tasti per azioni rapide qui sotto per spostarti tra gli elementi dell’app desktop di Slack o su browser. Un elemento è evidenziato quando è circondato da un contorno blu o quando il cursore di testo lampeggia in un campo messaggio.
|Azione
|Azione rapida nell’app per desktop
|Azione rapida nel browser
|Evidenzia sezione successiva
|
F6
oppure
⌘ Ctrl →
|
Mac:
⌘ F6
Windows/Linux:
Ctrl F6
|Evidenzia sezione precedente
|
Maiusc F6
oppure
⌘ Ctrl ←
|
Mac:
⌘ Maiusc F6
Windows/Linux:
Ctrl Maiusc F6
|Evidenziare all’interno della sezione corrente
|
Tab o
Maiusc Tab
|
Tab o
Maiusc Tab
|Spostare la selezione tra elementi di un elenco, ad esempio messaggi, canali, ecc.
|↑ o ↓*
|↑ o ↓*
|Evidenziare il primo messaggio non letto
|
Mac:
⌘ J
Windows/Linux:
Ctrl J
|
Mac:
⌘ J
Windows/Linux:
Ctrl J
|Spostarsi al messaggio meno recente
|Home
|Home
|Spostarsi al messaggio più recente
|Fine
|Fine
|Selezionare o deselezionare una casella di controllo
|Barra spaziatrice
|Barra spaziatrice
*Se usi un’utilità per la lettura dello schermo su Windows, potresti aver bisogno di disattivare il cursore virtuale, in modo che le azioni rapide fornite dall’utilità per la lettura dello schermo non creino conflitti con quelle di Slack.
Attenzione: Se stai digitando un messaggio e non ci sono menu aperti, premendo Esc segnerai i messaggi come letti.
Aprire una conversazione
Segui i passaggi riportati qui sotto per aprire un canale o un messaggio diretto (MD):
- Premi ⌘ K (Mac) o Ctrl K (Windows/Linux).
- Digita il nome di un canale o di una conversazione nel campo di ricerca.
- Premi Invio per aprire la conversazione.
Suggerimento: per aprire una conversazione in una nuova finestra, dopo aver evidenziato il nome di un canale o MD nella barra laterale, premi ⌘+Invio (Mac) o Ctrl+Invio (Windows/Linux).
Leggere i messaggi in una conversazione
Evidenzia il campo messaggio vuoto e premi ↑ per iniziare a spostarti tra i messaggi individuali. Poi utilizza uno di questi tasti:
- Pagina su o Pagina giù per spostarti verso l’alto o verso il basso.
- Home per andare al messaggio meno recente.
- Fine per andare al messaggio più recente.
- ⌘ J (Mac) o Ctrl J (Windows/Linux) per spostare l’evidenziazione sul primo messaggio non letto.
- Fn Maiusc ↑ (Mac) o Maiusc Pagina su (Windows/Linux) per scorrere all’inizio dei messaggi del giorno precedente.
- Fn Maiusc ↓ (Mac) o Maiusc Pagina giù (Windows/Linux) per scorrere all’inizio dei messaggi del giorno successivo.
- Barra spaziatrice per scorrere i messaggi.
- → per accedere alla conversazione associata a un messaggio. All’interno della conversazione, tutti i tasti di cui sopra funzionano allo stesso modo. Premi ← da qualsiasi punto della conversazione secondaria per tornare a quella principale.
Interagire con i messaggi in una conversazione
- Quando evidenzi il campo messaggio vuoto, premi ↑ per iniziare a spostarti tra i messaggi individuali.
- Quando evidenzi un messaggio, premi Tab per scorrere tra link, allegati, ecc. oppure usa le azioni rapide a un tasto contestuali per intervenire (ad esempio, per modificare, rispondere o condividere) velocemente.
Suggerimento: per aprire il menu Azioni del messaggio, puoi premere Tab M (su Mac, con accesso completo alla tastiera abilitato) o il tasto Menu (su Windows).
Navigare tra i messaggi non letti
Premi ⌘ Messaggi A (Mac) o Ctrl Maiusc A (Windows/Linux) per aprire la vista Non letti, quindi usa questi tasti per rivedere i messaggi non letti:
- ↑ o ↓ per spostarti tra singoli messaggi.
- Opzione Clic (Mac) o Alt Clic (Windows/Linux) per contrassegnare i messaggi come non letti.
- ← o → per espandere o comprimere un gruppo di messaggi.
- Esc per contrassegnare un gruppo di messaggi come non letti.
Andare alla vista Attività
Premi Ctrl 3 (Mac) o Ctrl Maiusc 3 (Windows/Linux) per aprire Attività, quindi usa uno di questi tasti:
- ↑ o ↓ per navigare nel feed
- Invio per rispondere a un messaggio
- R per contrassegnare un elemento come letto
- C per cancellare un elemento
- X per selezionare o deselezionare un elemento