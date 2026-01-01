Verificar assinaturas de pacote do Slack para Linux (beta)
Os pacotes de app do Slack para Linux (beta) são assinados com chaves GPG para comprovar sua procedência. Use as assinaturas para verificar a autenticidade dos nossos pacotes.
Observação: para baixar o Slack para Linux (beta), acesse a página Downloads.
Verificar assinaturas do pacote
Para concluir as etapas, você precisará de privilégios de superusuário.
4.53 e versões posteriores
4.47 a 4.52
Distribuições baseadas no RPM
- Baixe a chave pública do Slack:
wget https://slack.com/gpg/slack_pubkey_20260921.gpg
- Importe a chave pública do Slack para o RPM:
sudo rpm --import slack_pubkey_20260921.gpg
- Verifique o pacote de assinatura:
rpm --checksig <Seu pacote de RPM do Slack baixado>.rpmNo Red Hat Linux 8 e em versões posteriores, a saída deve ser o seguinte:
<Seu pacote de RPM do Slack baixado>.rpm: resumo das assinaturas OK
Distribuições baseadas no Debian
Veja como verificar as assinaturas de pacotes usando o debsig-verify 0.15 (ou posteriores), que está no Ubuntu 20.04 (ou posteriores).
- O app Slack para Linux é assinado com debsigs. Será necessário instalar o programa debsig-verify para verificar os pacotes:
sudo apt install debsig-verify
- Em seguida, baixe a chave pública do Slack:
wget https://slack.com/gpg/slack_pubkey_20260921.gpg
- Crie diretórios para armazenar políticas de debsigs e keyrings para a chave pública do Slack:
sudo mkdir -p /usr/share/debsig/keyrings/2853479C5FE4F798 sudo mkdir -p /etc/debsig/policies/2853479C5FE4F798
- Inicialize uma keyring vazia (a chave de assinatura é do tipo GPGv1, portanto siga esta etapa para garantir que a importação seja bem sucedida):
sudo touch /usr/share/debsig/keyrings/2853479C5FE4F798/debsig.gpg
- Importe a chave pública do Slack para o keyring debsigs correspondente:
sudo gpg --no-default-keyring --keyring /usr/share/debsig/keyrings/2853479C5FE4F798/debsig.gpg --import slack_pubkey_20260921.gpg
- Crie um novo arquivo no editor de sua preferência:
/etc/debsig/policies/2853479C5FE4F798/slack.polDepois, cole o seguinte:
<?xml version="1.0"? <!DOCTYPE Policy SYSTEM "https://www.debian.org/debsig/1.0/policy.dtd"> <Policy xmlns="https://www.debian.org/debsig/1.0/"> <Origin Name="Slack" id="2853479C5FE4F798" Description="Slack"/> <Selection> <Required Type="origin" File="debsig.gpg" id="2853479C5FE4F798"/> </Selection> <Verification> <Required Type="origin" File="debsig.gpg" id="2853479C5FE4F798"/> </Verification> </Policy>
- Salve o arquivo e, em seguida, saia do editor.
- Verifique o pacote de assinatura:
debsig-verify <Seu pacote Debian baixado>.deb
A saída deve ser o seguinte:
Debsig: Pacote do “Slack” verificado (Slack)
Distribuições baseadas no RPM
- Baixe a chave pública do Slack:
wget https://slack.com/gpg/slack_pubkey_20251016.gpg
- Importe a chave pública do Slack para o RPM:
sudo rpm --import slack_pubkey_20251016.gpg
- Verifique o pacote de assinatura:
rpm --checksig <Seu pacote de RPM do Slack baixado>.rpmNo Red Hat Linux 8 e em versões posteriores, a saída deve ser o seguinte:
<Seu pacote de RPM do Slack baixado>.rpm: resumo das assinaturas OK
Distribuições baseadas no Debian
Veja como verificar as assinaturas de pacotes usando o debsig-verify 0.15 (ou posteriores), que está no Ubuntu 20.04 (ou posteriores).
- O app Slack para Linux é assinado com debsigs. Será necessário instalar o programa debsig-verify para verificar os pacotes:
sudo apt install debsig-verify
- Em seguida, baixe a chave pública do Slack:
wget https://slack.com/gpg/slack_pubkey_20251016.gpg
- Crie diretórios para armazenar políticas de debsigs e keyrings para a chave pública do Slack:
sudo mkdir -p /usr/share/debsig/keyrings/F3DDF3571F28FFDE sudo mkdir -p /etc/debsig/policies/F3DDF3571F28FFDE
- Inicialize uma keyring vazia (a chave de assinatura é do tipo GPGv1, portanto siga esta etapa para garantir que a importação seja bem sucedida):
sudo touch /usr/share/debsig/keyrings/F3DDF3571F28FFDE/debsig.gpg
- Importe a chave pública do Slack para o keyring debsigs correspondente:
sudo gpg --no-default-keyring --keyring /usr/share/debsig/keyrings/F3DDF3571F28FFDE/debsig.gpg --import slack_pubkey_20251016.gpg
- Crie um novo arquivo no editor de sua preferência:
/etc/debsig/policies/F3DDF3571F28FFDE/slack.polDepois, cole o seguinte:
<?xml version="1.0"? <!DOCTYPE Policy SYSTEM "https://www.debian.org/debsig/1.0/policy.dtd"> <Policy xmlns="https://www.debian.org/debsig/1.0/"> <Origin Name="Slack" id="F3DDF3571F28FFDE" Description="Slack"/> <Selection> <Required Type="origin" File="debsig.gpg" id="F3DDF3571F28FFDE"/> </Selection> <Verification> <Required Type="origin" File="debsig.gpg" id="F3DDF3571F28FFDE"/> </Verification> </Policy>
- Salve o arquivo e, em seguida, saia do editor.
- Verifique o pacote de assinatura:
debsig-verify <Seu pacote Debian baixado>.debA saída deve ser o seguinte:
Debsig: Pacote do “Slack” verificado (Slack)