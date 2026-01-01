Controllare le firme dei pacchetti Slack per Linux (beta)
I nostri pacchetti dell’app Slack per Linux (beta) vengono firmati con le chiavi GPG per dimostrare che provengono da Slack. Usa le firme per verificare l’autenticità dei nostri pacchetti.
Nota: per scaricare Slack per Linux (beta), visita la nostra pagina Download.
Verificare le firme dei pacchetti
Per completare questi passaggi devi utilizzare i privilegi da utente avanzato.
4.53 e successive
da 4.47 a 4.52
Distribuzioni basate su RPM
- Scarica la chiave pubblica di Slack:
wget https://slack.com/gpg/slack_pubkey_20260921.gpg
- Importa la chiave pubblica di Slack in RPM:
sudo rpm --import slack_pubkey_20260921.gpg
- Verifica la firma dei pacchetti:
rpm --checksig <Pacchetto RPM Slack scaricato>.rpmSu Red Hat Linux 8 e successive, l’output dovrebbe essere:
<Your downloaded RPM Slack package>.rpm: digests signatures OK
Distribuzioni basate su Debian
Ecco come verificare le firme dei pacchetti utilizzando debsig-verify 0.15 (o successive) su Ubuntu 20.04 (o successive).
- L’app Slack per Linux (beta) viene firmata tramite debsigs. Dovrai installare il programma debsig-verify per verificare i pacchetti:
sudo apt install debsig-verify
- Successivamente, scarica la chiave pubblica di Slack:
wget https://slack.com/gpg/slack_pubkey_20260921.gpg
- Crea le directory per memorizzare i criteri debsigs e i keyring per la chiave pubblica di Slack:
sudo mkdir -p /usr/share/debsig/keyrings/2853479C5FE4F798 sudo mkdir -p /etc/debsig/policies/2853479C5FE4F798
- Inizializza un keyring vuoto (la chiave di firma è una chiave GPGv1, pertanto è necessario seguire il passaggio seguente affinché venga importata in modo corretto):
sudo touch /usr/share/debsig/keyrings/2853479C5FE4F798/debsig.gpg
- Importa la chiave pubblica di Slack nel keyring debsigs corrispondente:
sudo gpg --no-default-keyring --keyring /usr/share/debsig/keyrings/2853479C5FE4F798/debsig.gpg --import slack_pubkey_20260921.gpg
- Crea un nuovo file nell’editor che preferisci:
/etc/debsig/policies/2853479C5FE4F798/slack.polQuindi, incolla quanto segue:
<?xml version="1.0"? <!DOCTYPE Policy SYSTEM "https://www.debian.org/debsig/1.0/policy.dtd"> <Policy xmlns="https://www.debian.org/debsig/1.0/"> <Origin Name="Slack" id="2853479C5FE4F798" Description="Slack"/> <Selection> <Required Type="origin" File="debsig.gpg" id="2853479C5FE4F798"/> </Selection> <Verification> <Required Type="origin" File="debsig.gpg" id="2853479C5FE4F798"/> </Verification> </Policy>
- Salva il file ed esci dall’editor.
- Verifica la firma dei pacchetti: :
debsig-verify <Pacchetto Debian scaricato>.deb
L’output dovrebbe essere:
Debsig: Verified package from ‘Slack’ (Slack)
Distribuzioni basate su RPM
- Scarica la chiave pubblica di Slack:
wget https://slack.com/gpg/slack_pubkey_20251016.gpg
- Importa la chiave pubblica di Slack in RPM:
sudo rpm --import slack_pubkey_20251016.gpg
- Verifica la firma dei pacchetti:
rpm --checksig <Pacchetto RPM Slack scaricato>.rpmSu Red Hat Linux 8 e successive, l’output dovrebbe essere:
<Your downloaded RPM Slack package>.rpm: digests signatures OK
Distribuzioni basate su Debian
Ecco come verificare le firme dei pacchetti utilizzando debsig-verify 0.15 (o successive) su Ubuntu 20.04 (o successive).
- L’app Slack per Linux (beta) viene firmata tramite debsigs. Dovrai installare il programma debsig-verify per verificare i pacchetti:
sudo apt install debsig-verify
- Successivamente, scarica la chiave pubblica di Slack:
wget https://slack.com/gpg/slack_pubkey_20251016.gpg
- Crea le directory per archiviare i criteri debsigs e i keyring per la chiave pubblica di Slack:
sudo mkdir -p /usr/share/debsig/keyrings/F3DDF3571F28FFDE sudo mkdir -p /etc/debsig/policies/F3DDF3571F28FFDE
- Inizializza un keyring vuoto (la chiave di firma è una chiave GPGv1, pertanto è necessario seguire il passaggio seguente affinché venga importata in modo corretto):
sudo touch /usr/share/debsig/keyrings/F3DDF3571F28FFDE/debsig.gpg
- Importa la chiave pubblica di Slack nel keyring debsigs corrispondente:
sudo gpg --no-default-keyring --keyring /usr/share/debsig/keyrings/F3DDF3571F28FFDE/debsig.gpg --import slack_pubkey_20251016.gpg
- Crea un nuovo file nell’editor che preferisci:
/etc/debsig/policies/F3DDF3571F28FFDE/slack.polQuindi, incolla quanto segue:
<?xml version="1.0"? <!DOCTYPE Policy SYSTEM "https://www.debian.org/debsig/1.0/policy.dtd"> <Policy xmlns="https://www.debian.org/debsig/1.0/"> <Origin Name="Slack" id="F3DDF3571F28FFDE" Description="Slack"/> <Selection> <Required Type="origin" File="debsig.gpg" id="F3DDF3571F28FFDE"/> </Selection> <Verification> <Required Type="origin" File="debsig.gpg" id="F3DDF3571F28FFDE"/> </Verification> </Policy>
- Salva il file ed esci dall’editor.
- Verifica la firma dei pacchetti:
debsig-verify <Pacchetto Debian scaricato>.debL’output dovrebbe essere:
Debsig: Verified package from ‘Slack’ (Slack)