Proprietários e administradores podem ver e gerenciar fluxos de trabalho no painel de fluxos de trabalho.

Observação: os workspaces que fazem downgrade para a versão gratuita do Slack também podem acessar o painel de fluxos de trabalho para remover fluxos de trabalho criados em um plano pago.

Ver fluxos de trabalho

Abra o painel de fluxos de trabalho para ver uma lista com os fluxos de trabalho publicados no seu workspace ou organização, além de informações adicionais como gerentes do fluxo de trabalho, quem pode usar o fluxo de trabalho e muito mais.

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Apps e fluxos de trabalho para abrir o Slack Marketplace. Na barra lateral esquerda, clique em Fluxos de trabalho. Clique em Filtrar no canto superior direito da página para filtrar fluxos de trabalho por status de publicação, fonte, acionador, etapas ou gerentes de fluxo de trabalho. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Gerenciar fluxos de trabalho. Na barra lateral esquerda, selecione Fluxos de trabalho publicados. Clique em Filtrar no canto superior direito da página para filtrar fluxos de trabalho por status de publicação, fonte, acionador, etapas ou gerentes de fluxo de trabalho.

Dica: se você usar a página inicial de vendas do Slack, você também poderá ver e gerenciar fluxos de trabalho criados com as etapas do Salesforce no painel de fluxos de trabalho.



Adicionar a si mesmo como gerente de fluxo de trabalho

Para alterar as etapas de um fluxo de trabalho ou ajustar as respectivas permissões, você precisará adicionar a si mesmo como gerente do fluxo de trabalho. Assim que você se tornar gerente do fluxo de trabalho, poderá editá-lo no Criador de fluxo de trabalho.

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Apps e fluxos de trabalho para abrir o Slack Marketplace. Na barra lateral esquerda, clique em Fluxos de trabalho. Clique no ícone de três pontos ao lado do fluxo de trabalho que você gostaria de gerenciar e selecione Entrar como gerente. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Gerenciar fluxos de trabalho. Clique no ícone de três pontos ao lado do fluxo de trabalho que você gostaria de gerenciar e selecione Entrar como gerente.



Cancelar a publicação de um fluxo de trabalho

Para tornar um fluxo de trabalho indisponível para uso pelos membros, você pode cancelar a publicação dele. Caso planeje fazer uma grande quantidade de atualizações em um fluxo de trabalho, recomendamos cancelar a publicação e republicá-lo assim que as alterações forem concluídas.

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Apps e fluxos de trabalho para abrir o Slack Marketplace. Na barra lateral esquerda, clique em Fluxos de trabalho. Clique no ícone de três pontos ao lado do fluxo de trabalho que você gostaria de gerenciar e selecione Cancelar publicação do fluxo de trabalho. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Gerenciar fluxos de trabalho. Clique no ícone de três pontos ao lado do fluxo de trabalho que você gostaria de gerenciar e selecione Cancelar publicação do fluxo de trabalho.

Dica: para gerenciar fluxos de trabalho em massa, use as caixas de seleção ao lado deles e selecione Entrar como gerente ou Cancelar publicação.



Baixar uma lista dos seus fluxos de trabalho

Para baixar uma lista dos seus fluxos de trabalho publicados, você pode gerar um arquivo .CSV.

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Apps e fluxos de trabalho para abrir o Slack Marketplace. Na barra lateral esquerda, clique em Fluxos de trabalho. Clique em Exportar CSV na parte superior da página. Quando seu CSV estiver pronto, você receberá uma mensagem contendo o arquivo. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Gerenciar fluxos de trabalho. Clique em Exportar CSV. Quando seu CSV estiver pronto, você receberá uma mensagem contendo o arquivo.



Baixar respostas de formulários de fluxos de trabalho

Nos planos Enterprise, você pode baixar as respostas dos formulários de um fluxo de trabalho como um arquivo .CSV.

No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Gerenciar fluxos de trabalho. Clique no ícone de três pontos ao lado de um fluxo de trabalho com uma etapa de formulário e selecione Exportar resultados do formulário. Quando seu CSV estiver pronto, você receberá uma mensagem contendo o arquivo.