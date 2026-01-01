gestire i workflow in Slack
I proprietari e gli amministratori possono visualizzare e gestire i workflow dalla dashboard dei workflow.
Nota: Le aree di lavoro che eseguono il downgrade alla versione gratuita di Slack possono anche accedere alla dashboard dei workflow per rimuovere i workflow creati durante un piano a pagamento.
Visualizzare i workflow
Apri la dashboard dei workflow per vedere un elenco di quelli pubblicati nell’area di lavoro o nell’organizzazione, insieme a informazioni aggiuntive come i manager del workflow, chi può utilizzare il workflow e altro ancora.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona App e workflow dal menu per aprire Slack Marketplace.
- Dalla barra laterale sinistra, clicca su Workflow.
- Clicca su Filtra nell'angolo in alto a destra della pagina per filtrare i workflow in base a stato della pubblicazione, origine, trigger, passaggi o manager di workflow.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni e poi clicca su Gestisci workflow.
- Dalla barra laterale sinistra, seleziona Workflow pubblicati.
- Clicca su Filtra nell'angolo in alto a destra della pagina per filtrare i workflow in base a stato della pubblicazione, origine, trigger, passaggi o manager di workflow.
Suggerimento: se usi Home Vendite Slack, puoi anche visualizzare e gestire i workflow creati con passaggi di Salesforce dalla dashboard dei workflow.
Aggiungersi come manager di workflow
Per cambiare i passaggi di un workflow o modificarne le autorizzazioni, devi aggiungerti come manager di workflow. Quando diventi manager di workflow, puoi modificare il workflow su Workflow Builder.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministrazione nella barra laterale.
- Seleziona App e workflow dal menu per aprire Slack Marketplace.
- Dalla barra laterale sinistra, clicca su Workflow.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto al workflow che desideri gestire, quindi seleziona Partecipa come manager.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni e poi clicca su Gestisci workflow.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto al workflow che desideri gestire, quindi seleziona Partecipa come manager.
Annullare la pubblicazione di un workflow
Per rendere un workflow non disponibile per i membri, puoi annullarne la pubblicazione. Se intendi apportare numerosi aggiornamenti a un workflow, ti consigliamo di annullarne la pubblicazione e di pubblicarlo nuovamente una volta completate le modifiche.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona App e workflow dal menu per aprire Slack Marketplace.
- Dalla barra laterale sinistra, clicca su Workflow.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto al workflow che desideri gestire, quindi seleziona Annulla la pubblicazione del workflow.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni e poi clicca su Gestisci workflow.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto al workflow che desideri gestire, quindi seleziona Annulla la pubblicazione del workflow.
Suggerimento: per gestire i workflow in blocco, usa le caselle di spunta accanto ai workflow e seleziona Partecipa come manager o Annulla pubblicazione.
Scaricare l’elenco dei workflow
Per scaricare un elenco dei workflow pubblicati, puoi generare un file CSV.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona App e workflow dal menu per aprire Slack Marketplace.
- Dalla barra laterale sinistra, clicca su Workflow.
- Clicca su Esporta CSV nella parte superiore della pagina. Quando il CSV è pronto, riceverai un messaggio con il file.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni e poi clicca su Gestisci workflow.
- Clicca su Esporta CSV. Quando il CSV è pronto, riceverai un messaggio con il file.
Scaricare le risposte dei moduli di workflow
Con i piani Enterprise, è possibile scaricare le risposte dei moduli di un workflow come file .CSV.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni e poi clicca su Gestisci workflow.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto a un workflow con un passaggio del modulo, quindi seleziona Esporta risultati del modulo. Quando il CSV è pronto, riceverai un messaggio con il file.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Proprietari/amministratori dell’area di lavoro (piani Pro e Business+) e proprietari/amministratori dell’organizzazione (piani Enterprise)
- Disponibile per i piani a pagamento