Inhaber:innen und Administrator:innen können Workflows über das Workflow-Dashboard einsehen und verwalten.

Hinweis: Workspaces, für die ein Downgrade auf die kostenlose Version von Slack durchgeführt wird, können auch auf das Dashboard für Workflows zugreifen, um Workflows zu entfernen, die während eines kostenpflichtigen Plans erstellt wurden.

Workflows anzeigen

Öffne das Workflow-Dashboard, um eine Liste der veröffentlichten Workflows in deinem Workspace oder deiner Organisation aufzurufen, zusammen mit zusätzlichen Informationen wie Workflow-Manager:innen, den Personen, die den Workflow verwenden können und mehr.

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Apps und Workflows aus dem Menü, um den Slack Marketplace zu öffnen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Workflows. Klicke in der oberen rechten Ecke der Seite auf Filtern, um Workflows nach Veröffentlichungsstatus, Quelle, Trigger, Schritten oder Manager:innen zu filtern. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke anschließend auf Workflows verwalten. Wähle in der linken Seitenleiste Veröffentlichte Workflows aus. Klicke in der oberen rechten Ecke der Seite auf Filtern, um Workflows nach Veröffentlichungsstatus, Quelle, Trigger, Schritten oder Manager:innen zu filtern.

Tipp: Wenn du Slack Sales Home nutzt, kannst du im Workflow-Dashboard auch Workflows ansehen und verwalten, die mit Salesforce-Schritten erstellt wurden.



Dich selbst als Workflow-Manager:in hinzufügen

Wenn du die Schritte eines Workflows ändern oder die Berechtigungen anpassen möchtest, musst du dich selbst als Workflow-Manager:in hinzufügen. Sobald du Workflow-Manager:in bist, kannst du den Workflow im Workflow-Builder bearbeiten.

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Apps und Workflows aus dem Menü, um den Slack Marketplace zu öffnen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Workflows. Klicke neben dem Workflow, den du verwalten möchtest, auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Als Manager:in beitreten aus. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke anschließend auf Workflows verwalten. Klicke neben dem Workflow, den du verwalten möchtest, auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Als Manager:in beitreten aus.



Veröffentlichung eines Workflows aufheben

Wenn du die Verfügbarkeit eines Workflows für Mitglieder verhindern willst, kannst du seine Veröffentlichung aufheben. Wenn du vorhast, einen Workflow in größerem Umfang zu aktualisieren, empfehlen wir, ihn zu entfernen und erneut zu veröffentlichen, sobald die Änderungen abgeschlossen sind.

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Apps und Workflows aus dem Menü, um den Slack Marketplace zu öffnen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Workflows. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben dem Workflow, den du verwalten möchtest, und wähle dann Veröffentlichung des Workflows rückgängig machen aus. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke anschließend auf Workflows verwalten. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben dem Workflow, den du verwalten möchtest, und wähle dann Veröffentlichung des Workflows rückgängig machen aus.

Tipp: Wenn du Workflows in großen Mengen verwalten willst, verwende die Kontrollkästchen neben den Workflows und wähle dann Als Manager:in beitreten oder Veröffentlichung aufheben.



Eine Liste deiner Workflows herunterladen

Wenn du eine Liste deiner veröffentlichten Workflows herunterladen möchtest, kannst du eine CSV-Datei erstellen.

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Apps und Workflows aus dem Menü, um den Slack Marketplace zu öffnen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Workflows. Klicke oben auf der Seite auf CSV exportieren. Wenn deine CSV-Datei fertig ist, erhältst du eine Nachricht, die die Datei enthält. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke anschließend auf Workflows verwalten. Klicke auf CSV exportieren. Wenn deine CSV-Datei fertig ist, erhältst du eine Nachricht, die die Datei enthält.



Download von Workflow-Formularantworten

Bei Enterprise-Plänen kannst du die Formularantworten eines Workflows als CSV-Datei herunterladen.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke anschließend auf Workflows verwalten. Klicke neben einem Workflow mit einem Formularschritt auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Formularergebnisse exportieren aus. Wenn deine CSV-Datei fertig ist, erhältst du eine Nachricht, die die Datei enthält.