Los propietarios y administradores pueden ver y gestionar los flujos de trabajo desde el panel de flujos de trabajo.

Nota: Los espacios de trabajo cuyo plan desea descender a la versión gratuita de Slack también puedes acceder al panel de flujo de trabajo para eliminar los flujos de trabajo creados mientras se esté en un plan de pago.

Ver flujos de trabajo

Abre el panel de flujos de trabajo para ver una lista de los flujos de trabajo publicados en tu espacio de trabajo u organización, además de información adicional como los gestores del flujo de trabajo, quién puede utilizar el flujo de trabajo y más.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones y flujos de trabajo desde el menú para abrir Slack Marketplace. En la barra lateral izquierda, haz clic en Flujos de trabajo. Haz clic Filtro en el vértice superior derecho de la página para filtrar flujos de trabajo por estado de la publicación, origen, activador, los pasos o gestores del flujo de trabajo. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Gestionar flujos de trabajo. En la barra lateral izquierda, selecciona Flujos de trabajo publicados. Haz clic Filtro en el vértice superior derecho de la página para filtrar flujos de trabajo por estado de la publicación, origen, activador, los pasos o gestores del flujo de trabajo.

Consejo: Si usas Inicio de ventas de Slack, también puedes ver y gestionar los flujos de trabajo con pasos de Salesforce desde el panel de flujos de trabajo.



Cómo añadirte como gestor del flujo de trabajo

Para cambiar los pasos de un flujo de trabajo o ajustar sus permisos, debes añadirte como gestor del flujo de trabajo. Cuando ya lo seas, podrás editar el flujo de trabajo en el Creador de flujos de trabajo.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones y flujos de trabajo desde el menú para abrir Slack Marketplace. En la barra lateral izquierda, haz clic en Flujos de trabajo. Haz clic en la imagen que contiene un icono con tres puntos junto al flujo de trabajo que desearía gestionar y, después, selecciona Unirse como gestor. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Gestionar flujos de trabajo. Haz clic en la imagen que contiene un icono con tres puntos junto al flujo de trabajo que desearía gestionar y, después, selecciona Unirse como gestor.



Cómo anular la publicación de un flujo de trabajo

Para hacer que un flujo de trabajo deje de estar disponible y que no lo puedan utilizar los miembros, puedes anular su publicación. Si tienes previsto realizar numerosas actualizaciones en un flujo de trabajo, recomendamos que canceles su publicación y lo vuelvas a publicar una vez que los cambios se hayan completado.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones y flujos de trabajo desde el menú para abrir Slack Marketplace. En la barra lateral izquierda, haz clic en Flujos de trabajo. Haz clic en el icono con tres puntos junto al flujo de trabajo que desearía personalizar y, a continuación, seleccione Anular la publicación del flujo de trabajo. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Gestionar flujos de trabajo. Haz clic en el icono con tres puntos junto al flujo de trabajo que desearía personalizar y, a continuación, seleccione Anular la publicación del flujo de trabajo.

Consejo: Para gestionar los flujos de trabajo en masa, utiliza las casillas junto a los flujos de trabajo y selecciona Unirse como gestor o Anular publicación.



Cómo descargar una lista de tus flujos de trabajo

Para descargar una lista de tus flujos de trabajo publicados, puedes generar un archivo .CSV.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones y flujos de trabajo desde el menú para abrir Slack Marketplace. En la barra lateral izquierda, haz clic en Flujos de trabajo. Haz clic en Exportar CSV en la parte superior de la página. Cuando esté listo el CSV, recibirás un mensaje con el archivo. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Gestionar flujos de trabajo. Haz clic en Exportar CSV. Cuando esté listo el CSV, recibirás un mensaje con el archivo.



Descargar las respuestas del formulario del flujo de trabajo

En los planes Enterprise, puedes descargar las respuestas de un formulario de flujo de trabajo en formato CSV.

Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Gestionar flujos de trabajo. Haz clic en el icono con tres puntos junto a un flujo de trabajo con un paso de formulario y, después, selecciona Exportar resultados del formulario. Cuando esté listo el CSV, recibirás un mensaje con el archivo.