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público ou privado). Depois, toque em Criar. Observação: por padrão, os membros podem criar canais. Já os convidados multicanais podem criar canais privados, mas os proprietários de workspaces podem mudar essas permissões. Se você não conseguir criar um canal, encontre um proprietário do workspace e peça ajuda.
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