Mit Channels lassen sich Unterhaltungen in Slack am besten organisieren. Du kannst einen Channel zu jedem Projekt, Thema oder Team erstellen – oder was dir sonst noch einfällt!



Einen Channel erstellen

Desktop Mobil Klicke auf das Pluszeichen in der Seitenleiste. Wähle Channel aus. Mit einem kostenpflichtigen Plan kannst du Leerer Channel auswählen, um einen regulären Channel zu erstellen, oder du kannst eine Vorlage auswählen, um deinen Channel automatisch für einen bestimmten Zweck einzurichten (z. B. für die Verwaltung eines Projekts, die Bearbeitung von Genehmigungen und mehr). Gib einen Channel-Namen ein und wähle aus, ob dein Channel offen oder geschlossen sein soll. Klicke anschließend auf Erstellen. Tippe vom Home-Tab aus auf das Pluszeichen. Gib einen Channel-Namen ein und tippe dann auf Weiter. Wähle einen Channel-Typ (Offen oder Geschlossen) aus und tippe auf Erstellen.

Hinweis: Standardmäßig können Mitglieder Channels erstellen und Multi-Channel-Gäste können Geschlossene Channels erstellen (aber Workspace-Inhaber:innen können diese Berechtigungen ändern). Falls du keinen Channel erstellen kannst, wende dich an eine:n Workspace-Inhaber:in, um Hilfe zu erhalten.