No Slack, as conversas acontecem nos canais e nas MDs (mensagens diretas). Para participar de uma conversa, saiba como enviar e ler mensagens.





Os componentes de uma mensagem

As mensagens podem ser mais do que simples palavras. Ao digitar algo, use os ícones abaixo do campo de mensagem para adicionar anexos, formatar o texto e fazer muito mais:



Enviar ou programar mensagens

É possível enviar mensagens em tempo real ou programá-las para serem enviadas mais tarde. Se você começa a escrever uma mensagem e não a envia, ela é salva automaticamente como rascunho.

Computador Dispositivo móvel Abra o canal, a MD ou a conversa para onde você quer enviar uma mensagem. Na guia Mensagens, clique no campo de mensagem. Digite a mensagem e inclua os anexos, emojis, menções ou a formatação que quiser. Pressione Enter para enviar sua mensagem. Ou clique no ícone de seta, que fica ao lado do ícone de avião de papel, para programá-la para mais tarde. Abra o canal, a MD ou a conversa para onde você quer enviar uma mensagem. Toque no campo de mensagem. Digite a mensagem e inclua os anexos, emojis, menções ou a formatação que quiser. Toque no ícone de avião de papel para enviar uma mensagem ou, caso queira programá-la para mais tarde, toque no ícone e mantenha-o pressionado.

Dica: para criar uma nova mensagem rapidamente em qualquer lugar do Slack, clique ou toque no sinal de mais, depois selecione Mensagem.



Gerencie rascunhos, assim como mensagens programadas e enviadas

Computador Dispositivo móvel Clique em Rascunhos e enviados, que fica na parte superior da barra lateral, para ver os rascunhos, assim como as mensagens programadas ou enviadas. Escolha a guia Rascunhos, Programadas ou Enviado para ver as mensagens.



Você pode passar o cursor do mouse sobre um rascunho ou uma mensagem programada para ver opções (como editar, excluir, entre outras) ou clicar em uma mensagem enviada para ir até a conversa. Gerenciar rascunhos Na guia Início, toque em Rascunhos e enviados na parte superior. Toque em uma mensagem para abri-la ou toque e mantenha-a pressionada para excluir, editar, programar ou enviar a mensagem.

Gerenciar mensagens programadas Na guia Início, toque em Rascunhos e enviados na parte superior. Toque na guia Programadas. Para editar, reprogramar, enviar, cancelar ou excluir uma mensagem, toque nela e mantenha-a pressionada.

Dica: Para excluir seus rascunhos em massa, selecione Editar no canto superior direito, marque a caixa ao lado das mensagens que deseja excluir e selecione Excluir.



Ler novas mensagens

Computador Dispositivo móvel Um canal ou uma MD em negrito na barra lateral na guia Início significa que existem mensagens não lidas na conversa. Clique no nome da conversa para ver as mensagens não lidas. Também é possível clicar em Todas as não lidas, que fica na parte superior da barra lateral, para ver todas as mensagens não lidas em um só lugar. Um canal ou uma MD em negrito na guia Início significa que existem mensagens não lidas na conversa. Toque no nome da conversa para ver as mensagens não lidas. Também é possível tocar em Para ficar em dia e ver todas as suas mensagens não lidas em um único lugar. Para marcar uma mensagem como lida, deslize para a direita. Para marcá-la como não lida e voltar a trabalhar nela depois, deslize para a esquerda.

Observação: é possível marcar mensagens como não lidas para vê-las mais tarde. Passe o mouse sobre uma mensagem e clique nos três pontos e, depois, em Marcar como não lida. Em dispositivos móveis, toque em uma mensagem e mantenha-a pressionada. Depois, toque em Marcar como não lida.