Puoi inviare messaggi in tempo reale o programmarne l’invio in un secondo momento. Se inizi a scrivere un messaggio ma non lo invii, il messaggio verrà automaticamente salvato come bozza.
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Ottimizzazione per dispositivi mobili
Apri il canale, l’MD o la conversazione in cui vuoi inviare un messaggio.
Dalla scheda Messaggi fai clic sul campo messaggio.
Scrivi il messaggio e, se vuoi, aggiungi eventuali allegati, emoji, tag o formattazioni.
Premi Invio per inviare il messaggio. Oppure clicca sull’icona della freccia accanto all’icona dell’aereo di carta per programmarne l’invio in seguito.
Apri il canale, l’MD o la conversazione in cui vuoi inviare un messaggio.
Tocca il campo messaggio.
Scrivi il messaggio e, se vuoi, aggiungi eventuali allegati, emoji, tag o formattazioni.
Tocca l’icona dell’aereo di carta per inviare il messaggio, oppure tocca e tieni premuta l’icona per programmarne l’invio in seguito.
Suggerimento: per creare velocemente un nuovo messaggio ovunque su Slack, fai clic o tocca il segno più, quindi seleziona Messaggio.
Gestire bozze, messaggi programmati e messaggi inviati
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Clicca su Bozze e inviati nella parte superiore della barra laterale per visualizzare bozze, messaggi programmati o messaggi inviati.
Seleziona le schede Bozze, Programmati o Inviati per vedere i tuoi messaggi.
Puoi passare il puntatore su una bozza o su un messaggio programmato per visualizzare le opzioni (come modifica, eliminazione o altro) oppure cliccare su un messaggio inviato per passare alla conversazione.
Gestire le bozze
Dalla scheda Home, tocca Bozze e inviati in alto.
Tocca un messaggio per aprirlo o toccalo e tieni premuto per eliminarlo, modificarlo, programmarlo o inviarlo.
Gestire i messaggi programmati
Dalla scheda Home, tocca Bozze e inviati in alto.
Tocca la scheda Programmati.
Tocca e tieni premuto un messaggio per modificarlo, riprogrammarlo, inviarlo, annullarlo o eliminarlo.
Suggerimento: per eliminare le bozze in blocco, seleziona Modifica nell'angolo in alto a destra, seleziona la casella accanto ai messaggi che desideri eliminare, quindi seleziona Elimina.
Leggere nuovi messaggi
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Un canale o un MD in grassetto nella barra laterale nella scheda Home significa che ci sono messaggi non letti nella conversazione. Clicca sulla conversazione oppure toccala per vedere i messaggi non letti.
Un canale o un MD in grassetto nella scheda Home significa che ci sono messaggi non letti nella conversazione. Tocca il nome della conversazione per visualizzare i messaggi non letti.
Puoi anche toccare Mettiti in pari per vedere tutti i tuoi messaggi non letti in un unico posto. Per contrassegnare un messaggio come letto, scorri a destra. Per contrassegnarlo come non letto, in modo da poterlo ritrovare in un secondo momento, scorri a sinistra.
Nota: puoi contrassegnare i messaggi come non letti e tornarci in seguito. Passa il puntatore sopra un messaggio, clicca sui tre puntini, poi su Segna come non letto (su dispositivo mobile, tocca e tieni premuto un messaggio, quindi tocca Segna come non letto).