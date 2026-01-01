Dans Slack, des conversations ont lieu dans des canaux et des messages directs. Pour participer à une conversation, découvrez comment envoyer et lire des messages.





De quoi est composé un message ?

Un message peut être bien plus que de simples mots. Lorsque vous saisissez votre message, utilisez les icônes sous la zone de message pour ajouter des pièces jointes, effectuer une mise en forme et bien plus encore :



Envoyer ou programmer des messages

Vous pouvez envoyer des messages en temps réel ou les programmer pour un envoi ultérieur. Si vous commencez à rédiger un message, mais que vous ne l’envoyez pas, il sera automatiquement enregistré comme brouillon.

Ordinateur Accès sur appareil mobile Ouvrez le canal, le message direct ou le fil de discussion dans lequel vous souhaitez envoyer un message. Accédez à l’onglet Messages , puis cliquez sur la zone de message. Saisissez votre message et ajoutez des pièces jointes, des émojis et des mentions ou effectuez une mise en forme. Appuyez sur Entrée pour envoyer votre message. Vous pouvez également cliquer sur l’icône flèche (à côté de l’icône en forme d’avion en papier ) pour programmer son envoi ultérieur. Ouvrez le canal, le message direct ou le fil de discussion dans lequel vous souhaitez envoyer un message. Appuyez sur la zone de message. Saisissez votre message et ajoutez des pièces jointes, des émojis et des mentions ou effectuez une mise en forme. Appuyez sur l’icône en forme d’avion en papier pour envoyer votre message ou appuyez longuement sur l’icône pour programmer son envoi ultérieur.

Conseil : Pour créer un nouveau message rapidement depuis n’importe quel emplacement dans Slack, cliquez ou appuyez sur le signe Plus , puis sélectionnez Message .



Gérer les brouillons, les messages programmés et les messages envoyés

Ordinateur Accès sur appareil mobile Cliquez sur Brouillons et envoyés en haut de la barre latérale pour afficher les brouillons ainsi que les messages programmés et envoyés. Sélectionnez l’onglet Brouillons, Programmé ou Envoyé pour afficher vos messages.



Vous pouvez passer votre curseur sur un brouillon ou un message programmé pour afficher les options (modification, suppression, etc.), ou cliquez sur un message envoyé pour accéder à la conversation. Gérer les brouillons Dans l’onglet Accueil , appuyez sur Brouillons et envoyés en haut de l’onglet. Appuyez sur un message pour l’ouvrir ou appuyez longuement dessus pour le supprimer, le modifier, le programmer ou l’envoyer.

Gérer les envois programmés Dans l’onglet Accueil , appuyez sur Brouillons et envoyés en haut de l’onglet. Appuyez sur l’onglet Programmé. Appuyez longuement sur un message pour le modifier, le reprogrammer, l’envoyer, l’annuler ou le supprimer.

Conseil : pour supprimer plusieurs brouillons à la fois, sélectionnez Modifier dans le coin supérieur droit, cochez la case à côté des messages que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez Supprimer.



Lire de nouveaux messages

Ordinateur Accès sur appareil mobile Un canal ou un message direct en gras dans l’onglet Accueil comprend des messages non lus dans la conversation. Cliquez sur le nom de la conversation pour afficher les messages non lus. Vous pouvez également cliquer sur Messages non lus en haut de votre barre latérale pour afficher tous vos messages non lus de façon centralisée. Un canal ou un message direct en gras dans l’onglet Accueil indique des messages non lus dans la conversation. Appuyez sur le nom de la conversation pour afficher les messages non lus. Vous pouvez également appuyer sur À voir pour afficher tous les messages non lus au même endroit. Pour marquer un message comme lu, balayez l’écran vers la droite. Pour le marquer comme non lu afin d’y revenir plus tard, balayez l’écran vers la gauche.

Remarque : Si vous devez y revenir plus tard, vous pouvez marquer des messages comme non lus. Passez le curseur sur un message, cliquez sur l’icône à trois points , puis sur Marquer comme non lu (sur un appareil mobile, appuyez longuement sur le message, puis appuyez sur Marquer comme non lu).