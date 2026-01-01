In Slack finden Unterhaltungen in Channels und Direktnachrichten (DMs) statt. Hier erfährst du, wie du Nachrichten senden und lesen kannst, damit du an Unterhaltungen teilnehmen kannst.





Das ist eine Nachricht

Nachrichten können mehr sein als nur Wörter. Beim Eintippen deiner Nachricht kannst du über die Symbole unter dem Nachrichtenfeld Dateien anhängen, formatieren und vieles mehr:



Nachrichten senden oder Versand planen

Du kannst Nachrichten in Echtzeit senden oder sie für einen späteren Versand planen. Wenn du eine Nachricht schreibst, sie aber nicht sendest, wird sie automatisch als Entwurf gespeichert.

Desktop Mobile Geräte Öffne den Channel, die DM oder den Thread, in dem bzw. der du eine Nachricht senden möchtest. Klicke auf dem Tab „Nachrichten“ auf das Nachrichtenfeld. Gib deine Nachricht ein und füge nach Wunsch Anhänge, Emojis, Erwähnungen oder Formatierungen hinzu. Drücke die Eingabetaste, um deine Nachricht zu senden. Oder klicke auf das Pfeilsymbol neben dem Papierfliegersymbol, um sie für später zu planen. Öffne den Channel, die DM oder den Thread, in dem bzw. der du eine Nachricht senden möchtest. Tippe auf das Nachrichtenfeld. Gib deine Nachricht ein und füge nach Wunsch Anhänge, Emojis, Erwähnungen oder Formatierungen hinzu. Tippe auf das Papierfliegersymbol, um deine Nachricht zu senden, oder tippe und halte das Symbol, um sie für später zu planen.

Tipp: Wenn du schnell eine neue Nachricht von einer beliebigen Stelle in Slack aus erstellen möchtest, klicke oder tippe auf das Pluszeichen und wähle dann Nachricht aus.



Entwürfe, geplante und gesendete Nachrichten verwalten

Desktop Mobile Geräte Klicke oben in deiner Seitenleiste auf Entwürfe & Gesendet, um alle Nachrichten anzuzeigen, die du entworfen, geplant oder gesendet hast. Wähle den Tab Entwürfe, Geplant oder Gesendet aus, um deine Nachrichten anzusehen.



Du kannst den Mauszeiger über einen Entwurf oder eine geplante Nachricht bewegen, um Optionen (wie Bearbeiten, Löschen und mehr) anzuzeigen, oder klicke auf eine gesendete Nachricht, um zur Unterhaltung zu springen. Entwürfe verwalten Tippe oben im Home-Tab auf Entwürfe und Gesendet. Wenn du auf eine Nachricht tippst, öffnest du sie. Wenn du sie angetippt hältst, kannst du sie löschen, bearbeiten, planen oder senden.

Geplante Nachrichten verwalten Tippe oben im Home-Tab auf Entwürfe und Gesendet. Tippe au den Tab Geplant. Tippe und halte eine Nachricht, um sie zu bearbeiten, neu zu planen, zu senden, abzubrechen oder zu löschen.

Tipp: Wenn du mehrere deiner Entwürfe auf einmal löschen möchtest, wähle oben rechts Bearbeiten aus, aktiviere das Kästchen neben den Nachrichten, die du löschen möchtest, und wähle dann Löschen aus.



Neue Nachrichten lesen

Desktop Mobile Geräte Wird ein Channel oder eine DM in der Seitenleiste im Home-Tab fett angezeigt, bedeutet das, dass es in der Unterhaltung ungelesene Nachrichten gibt. Klicke auf den Namen der Unterhaltung, um die ungelesenen Nachrichten anzusehen. Du kannst auch oben in deiner Seitenleiste auf Ungelesenes klicken, um alle ungelesenen Nachrichten an einem Ort anzuzeigen. Wird ein Channel oder eine DM im Home-Tab fett angezeigt, bedeutet das, dass es in der Unterhaltung ungelesene Nachrichten gibt. Tippe auf den Namen der Unterhaltung, um die ungelesenen Nachrichten anzusehen. Du kannst auch auf Aufholen tippen, um all deine ungelesenen Nachrichten an einem Ort anzuzeigen. Wenn du eine Nachricht als gelesen markieren möchtest, wische nach rechts. Wenn du sie als ungelesen markieren möchtest, damit du später nochmal auf sie zurückkommen kannst, wische nach links.

Hinweis: Du kannst Nachrichten als ungelesen markieren, wenn du später nochmal auf sie zurückkommen möchtest. Bewege den Mauszeiger über eine Nachricht, klicke auf die drei Punkte und klicke dann Als ungelesen markieren (auf Mobilgeräten tippe und halte eine Nachricht, dann tippe auf Als ungelesen markieren).