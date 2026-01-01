Usar o Slack
Dos canais à pesquisa, saiba como o Slack funciona.
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O Slack organiza as conversas em espaços específicos chamados
canais. Adicione pessoas a eles para reunir as informações e o pessoal certo em seu workspace em um só lugar (para trabalhar com pessoas de fora da empresa, veja como usar o Slack Connect para convidá-las para um canal).
Adicionar pessoas a um canal
É possível adicionar até 1.000 pessoas de uma vez a um canal. No caso de grupos grandes, recomendamos
copiar uma lista de nomes completos ou de endereços de e-mail de outro canal no Slack ou de outro serviço antes de seguir as etapas abaixo. Se um endereço de e-mail estiver ocultono perfil do membro, não será possível adicioná-lo ao canal usando o endereço de e-mail. Dica: Para ajudar a dar as boas-vindas aos novos membros do canal, proprietários e administradores podem configurar canais padrão dos quais eles participarão automaticamente.
Área de trabalho
Dispositivos móveis
Abra o canal ao qual você quer adicionar as pessoas.
Clique no
ícone de membro no canto superior direito. Clique em
Adicionar pessoas. Para adicionar menos pessoas, pesquise os membros por nome, endereço de e-mail ou
grupo de usuários, caso tenha um plano pago, e selecione-os. Caso você queira adicionar um grupo grande, cole a lista de nomes ou de endereços de e-mail no campo. Quando terminar, clique em
Adicionar.
Abra o canal ao qual você quer adicionar as pessoas.
Toque no nome do canal na parte superior.
Toque em
Adicionar. Para adicionar poucas pessoas, pesquise os membros por nome ou endereço de e-mail e selecione-os. Caso você queira adicionar um grupo grande, cole a lista de nomes ou de endereços de e-mail no campo.
Quando terminar, toque em
Adicionar. Dica: em planos pagos, você pode convidar um grupo de usuários para um canal em dispositivos móveis com o comando de barra /convidar @[grupo de usuários]. Observação: nos planos Business+ e Enterprise, proprietários e administradores com permissão podem adicionar pessoas a canais com as ferramentas de gerenciamento de canais.
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