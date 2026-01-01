O Slack organiza as conversas em espaços específicos chamados canais. Adicione pessoas a eles para reunir as informações e o pessoal certo em seu workspace em um só lugar (para trabalhar com pessoas de fora da empresa, veja como usar o Slack Connect para convidá-las para um canal).



Adicionar pessoas a um canal

É possível adicionar até 1.000 pessoas de uma vez a um canal. No caso de grupos grandes, recomendamos copiar uma lista de nomes completos ou de endereços de e-mail de outro canal no Slack ou de outro serviço antes de seguir as etapas abaixo. Se um endereço de e-mail estiver ocultono perfil do membro, não será possível adicioná-lo ao canal usando o endereço de e-mail.

Dica: Para ajudar a dar as boas-vindas aos novos membros do canal, proprietários e administradores podem configurar canais padrão dos quais eles participarão automaticamente.

Área de trabalho Dispositivos móveis Abra o canal ao qual você quer adicionar as pessoas. Clique no ícone de membro no canto superior direito. Clique em Adicionar pessoas. Para adicionar menos pessoas, pesquise os membros por nome, endereço de e-mail ou grupo de usuários, caso tenha um plano pago, e selecione-os. Caso você queira adicionar um grupo grande, cole a lista de nomes ou de endereços de e-mail no campo. Quando terminar, clique em Adicionar. Abra o canal ao qual você quer adicionar as pessoas. Toque no nome do canal na parte superior. Toque em Adicionar. Para adicionar poucas pessoas, pesquise os membros por nome ou endereço de e-mail e selecione-os. Caso você queira adicionar um grupo grande, cole a lista de nomes ou de endereços de e-mail no campo. Quando terminar, toque em Adicionar. Dica: em planos pagos, você pode convidar um grupo de usuários para um canal em dispositivos móveis com o comando de barra /convidar @[grupo de usuários].

Observação: nos planos Business+ e Enterprise, proprietários e administradores com permissão podem adicionar pessoas a canais com as ferramentas de gerenciamento de canais.