Utilizzare Slack
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Slack organizza le conversazioni in spazi dedicati chiamati
canali. Aggiungi persone ai canali per riunire in un unico posto le persone e le informazioni giuste della tua area di lavoro (per le persone esterne alla tua azienda, scopri come utilizzare Slack Connect per invitarle in un canale).
Aggiungi persone a un canale
È possibile aggiungere a un canale fino a 1.000 persone alla volta. Per i gruppi numerosi, ti consigliamo di
copiare un elenco di nomi completi o indirizzi e-mail da un altro canale di Slack o da un altro servizio prima di eseguire i passaggi che seguono. se gli indirizzi e-mail sono nascosti nei profili dei membri, non potrai aggiungere le persone ai canali tramite l’indirizzo e-mail. Suggerimento: per aiutare i nuovi membri dell’area di lavoro nella fase iniziale, i proprietari e gli amministratori possono impostare dei canali predefiniti in cui possono entrare automaticamente.
Desktop
Mobile
Apri il canale a cui vuoi aggiungere le persone.
Clicca sull’
icona Membro in alto a destra. Fai clic su
Aggiungi persone. Per aggiungere persone, cerca i membri che desideri aggiungere per nome, indirizzo e-mail o
gruppo di utenti (se disponi di un piano a pagamento) e selezionali. Per aggiungere un gruppo numeroso, incolla l’elenco dei nomi e degli indirizzi e-mail nel campo. Quando hai terminato, clicca su
Aggiungi.
Apri il canale a cui vorresti aggiungere persone.
Tocca il nome del canale in alto.
Tocca
Aggiungi. Per aggiungere persone, cerca il nome o l’indirizzo e-mail dei membri che desideri aggiungere e selezionali. Per aggiungere un gruppo numeroso, incolla l’elenco dei nomi e degli indirizzi e-mail nel campo.
Quando hai terminato, tocca
Aggiungi. Suggerimento: se possiedi un piano a pagamento, puoi invitare un gruppo utenti a un canale da dispositivo mobile con il comando slash /invita @[usergroup]. Nota: con i piani Business+ e Enterprise, i proprietari e gli amministratori autorizzati possono aggiungere persone ai canali tramite gli strumenti di gestione del canale.
Chi può utilizzare questa funzione?
Tutti i
membri e gli ospiti multicanale
Disponibile per
tutti i piani Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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