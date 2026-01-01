Usar o Slack
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Como
erres erros acontecem, é possível editar e excluir mensagens no Slack. Os membros podem editar e excluir as mensagens enviadas, caso seja permitido pelos proprietários e administradores.
Como editar uma mensagem
Por padrão, qualquer membro pode editar as mensagens que tiver criado, mas proprietários e administradores podem
restringir essa permissão. Se você não conseguir editar uma mensagem, encontre um proprietário ou administrador para pedir ajuda.
Computador
Dispositivo móvel
Passe o cursor sobre a mensagem que quer editar.
Clique no
ícone de três pontos. Clique em
Editar mensagem. Selecione
Salvar alterações para concluir.
Toque e segure a mensagem a ser editada.
Toque em
Editar mensagem e faça as alterações. Toque no
ícone de marca de seleção para finalizar. Dica: em um dispositivo Android, toque duas vezes na mensagem para editá-la rapidamente.
Veja como funciona
Cancelar envio de mensagem
Quando você envia uma mensagem e percebe que não era bem isso, é possível cancelar o envio para corrigir o erro, adicionar aquele emoji que faltou e, então, enviar a mensagem quando ela estiver realmente pronta. Cancelar o envio de uma mensagem a removerá do canal e devolverá o conteúdo, incluindo os arquivos, à entrada de mensagem, onde você pode editá-la para reenviar ou excluí-la. É possível cancelar o envio de uma mensagem quando:
O tempo de envio da mensagem está dentro de 15 segundos.
Você não sai da conversa.
A entrada de mensagem está vazia.
No computador, pressione
Cmd+ Z (Mac) ou Ctrl+ Z(Windows). Selecione
Cancelar envio para confirmar. Caso queira, marque a caixa ao lado de
Não mostrar novamente. Edite sua mensagem e pressione
Enter para enviá-la.
Por padrão, qualquer membro pode cancelar o envio de mensagens, mas os proprietários podem
restringir essa permissão limitando quem pode excluir mensagens. Se você não conseguir excluir uma mensagem, encontre um proprietário ou administrador para pedir ajuda. Observação: No momento, o cancelamento do envio de mensagens está disponível apenas no computador. Em dispositivos móveis, você pode editar ou excluir uma mensagem, desde que a permissão não esteja restrita.
Como excluir uma mensagem
Por padrão, qualquer membro pode excluir as próprias mensagens, mas os proprietários podem
restringir essa permissão. Se você não conseguir excluir uma mensagem, encontre um proprietário ou administrador para pedir ajuda. Proprietários e administradores também podem excluir as mensagens dos membros em canais públicos, canais privados e mensagens diretas (MDs) em grupo dos quais fizerem parte. Observação: a exclusão das mensagens é permanente. Por isso, tenha cuidado.
Computador
Dispositivo móvel
Passe o cursor sobre a mensagem que gostaria de excluir.
Clique no
ícone de três pontos. Clique em
Excluir mensagem. Selecione
Excluir para confirmar.
Toque e segure a mensagem a ser excluída.
Toque em
Excluir mensagem. Toque em
Excluir mensagem novamente para confirmar. Observação: não é possível excluir várias mensagens de uma vez. Proprietários e administradores podem excluir um canal para remover todas as mensagens dele. Os proprietários em planos pagos podem definir uma política de retenção para excluir automaticamente as mensagens depois de um determinado tempo.
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