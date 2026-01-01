Como erres erros acontecem, é possível editar e excluir mensagens no Slack. Os membros podem editar e excluir as mensagens enviadas, caso seja permitido pelos proprietários e administradores.



Como editar uma mensagem

Por padrão, qualquer membro pode editar as mensagens que tiver criado, mas proprietários e administradores podem restringir essa permissão. Se você não conseguir editar uma mensagem, encontre um proprietário ou administrador para pedir ajuda.

Computador Dispositivo móvel Passe o cursor sobre a mensagem que quer editar. Clique no ícone de três pontos. Clique em Editar mensagem. Selecione Salvar alterações para concluir. Toque e segure a mensagem a ser editada. Toque em Editar mensagem e faça as alterações. Toque no ícone de marca de seleção para finalizar. Dica: em um dispositivo Android, toque duas vezes na mensagem para editá-la rapidamente.



Veja como funciona

Cancelar envio de mensagem

Quando você envia uma mensagem e percebe que não era bem isso, é possível cancelar o envio para corrigir o erro, adicionar aquele emoji que faltou e, então, enviar a mensagem quando ela estiver realmente pronta. Cancelar o envio de uma mensagem a removerá do canal e devolverá o conteúdo, incluindo os arquivos, à entrada de mensagem, onde você pode editá-la para reenviar ou excluí-la. É possível cancelar o envio de uma mensagem quando:

O tempo de envio da mensagem está dentro de 15 segundos.

Você não sai da conversa.

A entrada de mensagem está vazia.

No computador, pressione Cmd + Z (Mac) ou Ctrl + Z (Windows). Selecione Cancelar envio para confirmar. Caso queira, marque a caixa ao lado de Não mostrar novamente. Edite sua mensagem e pressione Enter para enviá-la.

Por padrão, qualquer membro pode cancelar o envio de mensagens, mas os proprietários podem restringir essa permissão limitando quem pode excluir mensagens. Se você não conseguir excluir uma mensagem, encontre um proprietário ou administrador para pedir ajuda.

Observação: No momento, o cancelamento do envio de mensagens está disponível apenas no computador. Em dispositivos móveis, você pode editar ou excluir uma mensagem, desde que a permissão não esteja restrita.

Como excluir uma mensagem

Por padrão, qualquer membro pode excluir as próprias mensagens, mas os proprietários podem restringir essa permissão. Se você não conseguir excluir uma mensagem, encontre um proprietário ou administrador para pedir ajuda. Proprietários e administradores também podem excluir as mensagens dos membros em canais públicos, canais privados e mensagens diretas (MDs) em grupo dos quais fizerem parte.

Observação: a exclusão das mensagens é permanente. Por isso, tenha cuidado.

Computador Dispositivo móvel Passe o cursor sobre a mensagem que gostaria de excluir. Clique no ícone de três pontos. Clique em Excluir mensagem. Selecione Excluir para confirmar. Toque e segure a mensagem a ser excluída. Toque em Excluir mensagem. Toque em Excluir mensagem novamente para confirmar.

Observação: não é possível excluir várias mensagens de uma vez. Proprietários e administradores podem excluir um canal para remover todas as mensagens dele. Os proprietários em planos pagos podem definir uma política de retenção para excluir automaticamente as mensagens depois de um determinado tempo.