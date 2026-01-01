Como a veces se cometen rreores errores, en Slack, los mensajes se pueden modificar y eliminar. Los miembros pueden modificar y eliminar los mensajes que envíen si lo permiten los propietarios y administradores.



Editar un mensaje

De forma predeterminada, cualquier miembro puede editar sus mensajes, pero los propietarios y administradores pueden restringir este permiso. Si no puedes modificar un mensaje, pide ayuda a un propietario o administrador.

Ordenador Móvil Ubica el cursor sobre el mensaje que deseas modificar. Haz clic en el icono de los tres puntos. Haz clic en Editar el mensaje. Para terminar, selecciona Guardar cambios. Mantén pulsado el mensaje que quieras modificar. Pulsa Editar el mensaje y realiza los cambios. Pulsa el icono de la marca de verificación para terminar. Consejo: en un dispositivo Android, puedes tocar dos veces un mensaje para editarlo rápidamente.



Mira cómo funciona

Cómo cancelar el envío de un mensaje

Si envías un mensaje y después te das cuenta de que le faltaba algo, puedes cancelar el envío y corregir cualquier fallo o añadir algún emoji y volver a enviarlo cuando esté listo. Al cancelar el envío de un mensaje, este desaparece del canal y su contenido, incluidos los archivos adjuntos, vuelve a aparecer en el campo del mensaje para que puedas modificarlo y enviarlo de nuevo o eliminarlo. Puedes cancelar el envío de un mensaje si:

No han pasado más de 15 segundos desde que lo enviaste.

No sales de la conversación.

El campo del mensaje está vacío.

En tu ordenador, pulsa Cmd + Z (Mac) o Ctrl + Z (Windows). Selecciona Cancelar envío para confirmar. Si quieres, puedes seleccionar la casilla junto a No volver a mostrar. Modifica tu mensaje y pulsa Intro para enviarlo.

De forma predeterminada, cualquier miembro puede cancelar el envío de sus mensajes, pero los propietarios pueden restringir este permiso y decidir quién puede cancelar el envío de mensajes. Si no puedes eliminar un mensaje, pide ayuda a un propietario o administrador.

Nota: Actualmente solo se puede cancelar el envío de mensajes desde la versión para ordenador. En la versión para móviles, se pueden modificar o eliminar los mensajes siempre y cuando el permiso no esté restringido.

Cómo eliminar un mensaje

De forma predeterminada, cualquier miembro puede eliminar sus mensajes, pero los propietarios pueden restringir este permiso. Si no puedes eliminar un mensaje, pide ayuda a un propietario o administrador. Los propietarios y administradores también pueden eliminar los mensajes de miembros en los canales abiertos, canales cerrados y mensajes de grupo de los que forman parte.

Nota: eliminar un mensaje es una acción permanente. Te recomendamos que procedas con cuidado.

Ordenador Móvil Desplázate sobre el mensaje que deseas eliminar. Haz clic en el icono de los tres puntos. Haz clic en Eliminar mensaje. Selecciona Eliminar para confirmar. Mantén pulsado el mensaje que quieras eliminar. Pulsa Eliminar mensaje. Pulsa Eliminar mensaje otra vez para confirmar la acción.

Nota: no es posible eliminar varios mensajes a la vez. Los propietarios y administradores puedeneliminar un canal para deshacerse de todos estos mensajes. En los planes de pago, los propietarios también pueden definir una política de retención para que los mensajes se eliminen automáticamente una vez transcurrido cierto periodo de tiempo.