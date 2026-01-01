Il arrive à tout le monde de faire des erreurs. C’est pourquoi il est possible de modifier ou de supprimer les messages sur Slack. Si cette opération est autorisée par les propriétaires et les administrateurs, les membres peuvent modifier ou supprimer les messages qu’ils envoient.



Modifier un message

Par défaut, tous les membres peuvent modifier leurs messages, mais les propriétaires et les administrateurs ont la possibilité de restreindre cette autorisation. Si vous ne parvenez pas à modifier un message, demandez de l’aide à un propriétaire ou à un administrateur.

Ordinateur Smartphone Maintenez le curseur de votre souris au-dessus du message que vous souhaitez modifier. Cliquez sur l’icône à trois points . Cliquez sur Modifier le message. Sélectionnez Enregistrer les modifications pour terminer. Appuyez de façon prolongée sur le message que vous souhaitez modifier. Appuyez sur Modifier le message et effectuez vos modifications. Appuyez sur l’icône en forme de coche pour terminer. Conseil : sur Android, vous pouvez appuyer deux fois sur un message pour le modifier rapidement.



Découvrez comment ça marche

Annuler l’envoi d’un message

Si vous constatez une erreur dans un message que vous avez envoyé, vous pouvez annuler son envoi pour corriger une faute de frappe ou ajouter un émoji, puis le renvoyer. L’annulation de l’envoi d’un message retire ce message et son contenu, y compris les fichiers joints, du canal dans lequel vous l’avez publié. Vous pouvez ensuite modifier le message avant de le renvoyer, ou le supprimer. Vous pouvez annuler l’envoi d’un message dans les cas suivants :

Vous l’avez publié depuis moins de 15 secondes.

Vous n’avez pas quitté la conversation.

La zone de message est vide.

Sur votre ordinateur, appuyez sur Cmd + Z (Mac) ou Ctrl + Z (Windows). Sélectionnez Annuler l’envoi pour confirmer. Si vous le souhaitez, cochez la case en regard de Ne plus afficher. Modifiez votre message, puis appuyez sur Entrée pour l’envoyer.

Par défaut, tous les membres peuvent annuler l’envoi de leurs messages, mais les propriétaires ont la possibilité de restreindre cette autorisation en limitant les personnes autorisées à supprimer des messages. Si vous ne parvenez pas à supprimer un message, contactez un propriétaire ou un administrateur pour obtenir de l’aide.

Nota Bene : L’annulation de l’envoi d’un message est actuellement disponible dans l’application sur ordinateur uniquement. Sur appareil mobile, vous pouvez modifier ou supprimer un message, du moment que cette autorisation n’est pas limitée.

Supprimer un message

Par défaut, tous les membres peuvent supprimer leurs messages, mais les propriétaires ont la possibilité de restreindre cette autorisation. Si vous ne parvenez pas à supprimer un message, contactez un propriétaire ou un administrateur pour obtenir de l’aide. Les propriétaires et les administrateurs peuvent également supprimer les messages des membres dans les canaux publics, les canaux privés et les conversations de groupe privées dont ils font partie.

Nota Bene : la suppression d’un message étant définitive, faites preuve de vigilance.

Ordinateur Smartphone Maintenez le curseur de votre souris au-dessus du message que vous souhaitez supprimer. Cliquez sur l’icône à trois points . Cliquez sur Supprimer le message. Sélectionnez Supprimer pour confirmer l’opération. Appuyez de façon prolongée sur le message que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur Supprimer le message . Appuyez encore une fois sur Supprimer le message pour confirmer la suppression.

Remarque : il est impossible de supprimer les messages en bloc. Pour supprimer tous les messages d’un canal, les propriétaires et les administrateurs peuvent supprimer ce dernier. Les propriétaires abonnés à un forfait payant peuvent aussi définir des règles de conservation afin de supprimer automatiquement les messages au bout d’un certain temps.