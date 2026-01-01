Dato che può capitare di commettere orrori errori, è possibile modificare ed eliminare i messaggi da Slack. I membri possono modificare ed eliminare i messaggi da loro inviati, se autorizzati da proprietari e amministratori.



Modificare un messaggio

Per impostazione predefinita, qualsiasi membro può modificare i propri messaggi, ma proprietari e amministratori possono limitare questa autorizzazione. Se non puoi modificare un messaggio, contatta un proprietario o un amministratore per chiedere assistenza.

Desktop Dispositivo mobile Passa il puntatore sul messaggio che desideri modificare. Clicca sull’icona dei tre puntini . Clicca su Modifica messaggio. Seleziona Salva modifiche per terminare. Tocca e tieni premuto il messaggio che desideri modificare. Tocca Modifica messaggio e apporta le modifiche necessarie. Tocca l’ icona con il segno di spuntaper terminare. Suggerimento: in un dispositivo Android, per modificare un messaggio rapidamente, toccalo due volte.



Scopri come funziona

Annullare l’invio di un messaggio

Se, dopo aver inviato un messaggio, ti accorgi che non è del tutto corretto, puoi annullarne l’invio per correggere i refusi, aggiungere l’emoji mancante e poi inviarlo quando è davvero pronto. Il messaggio non inviato viene rimosso dal canale e il contenuto, compresi i file, viene riportato nell’input del messaggio, dove puoi modificarlo per inviarlo nuovamente o eliminarlo. Puoi annullare l’invio di un messaggio se:

non sono trascorsi più di 15 secondi dall’invio del messaggio,

non sei uscito dalla conversazione,

l’input del messaggio è vuoto.

Dal desktop, premi Cmd + Z (Mac) o Ctrl + Z (Windows). Seleziona Annulla invio per confermare. Se vuoi, seleziona la casella accanto a Non mostrare più. Modifica il messaggio, poi premi Invio per inviarlo.

Per impostazione predefinita, qualsiasi membro può annullare l’invio dei suoi messaggi, ma i proprietari possono limitare questa autorizzazione stabilendo chi può eliminare i messaggi. Se non puoi eliminare un messaggio, contatta un proprietario o un amministratore per chiedere assistenza.

Attenzione: al momento, l’annullamento dell’invio dei messaggi non è disponibile su desktop. Invece, puoi modificare o eliminare i messaggi sui dispositivi mobili, salvo limitazioni dell’autorizzazione.

Eliminare un messaggio

Per impostazione predefinita, qualsiasi membro può eliminare i propri messaggi, ma i proprietari possono limitare questa autorizzazione. Se non puoi eliminare un messaggio, contatta un proprietario o un amministratore per chiedere assistenza. Proprietari e amministratori possono inoltre eliminare messaggi dei membri in canali pubblici, canali privati e messaggi diretti (MD) di gruppi dei quali fanno parte.

Attenzione: l’eliminazione di un messaggio è permanente, quindi procedi con cautela.

Desktop Dispositivo mobile Passa il puntatore sopra il messaggio che desideri eliminare. Clicca sull’icona dei tre puntini . Clicca su Elimina messaggio. Seleziona Elimina per confermare. Tocca e tieni premuto il messaggio che desideri eliminare. Tocca Elimina messaggio. Tocca Elimina messaggio di nuovo per confermare.

Attenzione: non è possibile eliminare i messaggi in blocco. Proprietari e amministratori possono eliminare un canale per rimuoverne tutti i messaggi. I proprietari che utilizzano un piano a pagamento possono anche impostare un criterio di conservazione per eliminare automaticamente i messaggi dopo un certo periodo di tempo.