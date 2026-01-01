Dato che può capitare di commettere orrori errori, è possibile modificare ed eliminare i messaggi da Slack. I membri possono modificare ed eliminare i messaggi da loro inviati, se autorizzati da proprietari e amministratori.
Passa il puntatore sul messaggio che desideri modificare.
Clicca sull’icona dei tre puntini.
Clicca su Modifica messaggio.
Seleziona Salva modifiche per terminare.
Tocca e tieni premuto il messaggio che desideri modificare.
Tocca Modifica messaggio e apporta le modifiche necessarie.
Tocca l’icona con il segno di spuntaper terminare.
Suggerimento: in un dispositivo Android, per modificare un messaggio rapidamente, toccalo due volte.
Scopri come funziona
Annullare l’invio di un messaggio
Se, dopo aver inviato un messaggio, ti accorgi che non è del tutto corretto, puoi annullarne l’invio per correggere i refusi, aggiungere l’emoji mancante e poi inviarlo quando è davvero pronto. Il messaggio non inviato viene rimosso dal canale e il contenuto, compresi i file, viene riportato nell’input del messaggio, dove puoi modificarlo per inviarlo nuovamente o eliminarlo. Puoi annullare l’invio di un messaggio se:
non sono trascorsi più di 15 secondi dall’invio del messaggio,
non sei uscito dalla conversazione,
l’input del messaggio è vuoto.
Dal desktop, premi Cmd+Z(Mac) o Ctrl+Z(Windows).
Seleziona Annulla invio per confermare.
Se vuoi, seleziona la casella accanto a Non mostrare più.
Modifica il messaggio, poi premi Invio per inviarlo.
Attenzione: al momento, l’annullamento dell’invio dei messaggi non è disponibile su desktop. Invece, puoi modificare o eliminare i messaggi sui dispositivi mobili, salvo limitazioni dell’autorizzazione.
Attenzione: l’eliminazione di un messaggio è permanente, quindi procedi con cautela.
Desktop
Dispositivo mobile
Passa il puntatore sopra il messaggio che desideri eliminare.
Clicca sull’icona dei tre puntini.
Clicca su Elimina messaggio.
Seleziona Elimina per confermare.
Tocca e tieni premuto il messaggio che desideri eliminare.
Tocca Elimina messaggio.
Tocca Elimina messaggio di nuovo per confermare.
Attenzione: non è possibile eliminare i messaggi in blocco. Proprietari e amministratori possono eliminare un canale per rimuoverne tutti i messaggi. I proprietari che utilizzano un piano a pagamento possono anche impostare un criterio di conservazione per eliminare automaticamente i messaggi dopo un certo periodo di tempo.