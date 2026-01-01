Como ocurren errores a veces, es posible editar y eliminar mensajes en Slack. Los miembros pueden editar y eliminar mensajes que enviaron si así lo permiten los propietarios y administradores.



Editar un mensaje

De manera predeterminada, los miembros pueden editar sus mensajes, pero los propietarios y administradores pueden restringir este permiso. Si no puedes editar un mensaje, ponte en contacto con un propietario o administrador para pedirle ayuda.

Computadora Dispositivo móvil Ubica el cursor sobre el mensaje que deseas editar. Haz clic en el ícono de tres puntos. Haz clic en Editar mensaje. Para terminar, selecciona Guardar cambios. Mantén pulsado el mensaje que quieres editar. Pulsa Editar mensaje y realiza los cambios. Pulsa el ícono de marca de verificación para terminar. Consejo: En un dispositivo Android, puedes pulsar dos veces en un mensaje para editarlo rápidamente.



Ver cómo funciona

Cancelar el envío de un mensaje

Cuando has enviado un mensaje y te das cuenta de que tiene un error, puedes cancelar el envío para corregir un error tipográfico, agregar un emoji faltante y enviarlo cuando esté realmente listo. Cancelar el envío de un mensaje eliminará el mensaje del canal y devolverá el contenido, incluidos los archivos, a la entrada del mensaje, donde podrás editar el mensaje para reenviarlo o eliminarlo. Puedes cancelar el envío de un mensaje cuando:

Han pasado 15 segundos desde que se envió.

No has salido de la conversación.

La entrada del mensaje está vacía.

En tu computadora, presiona Cmd + Z (Mac) o Ctrl + Z (Windows). Selecciona Cancelar envío para confirmar. Si quieres, marca la casilla que está junto a No mostrarme esto de nuevo. Edita el mensaje y presiona Intro para enviarlo.

De manera predeterminada, los miembros pueden cancelar el envío de sus mensajes, pero los propietarios pueden restringir este permiso al limitar quién puede eliminar mensajes. Si no puedes eliminar un mensaje, ponte en contacto con un propietario o administrador para pedirle ayuda.

Nota: Actualmente, la cancelación del envío de mensajes solo está disponible en la computadora. En los dispositivos móviles, puedes editar o eliminar un mensaje, siempre y cuando el permiso no esté restringido.

Eliminar un mensaje

De manera predeterminada, los miembros pueden eliminar sus mensajes, pero los propietarios pueden restringir este permiso. Si no puedes eliminar un mensaje, ponte en contacto con un propietario o administrador para pedirle ayuda. Los propietarios y administradores también pueden eliminar los mensajes de los miembros en canales públicos, canales privados y mensajes directos de grupos a los que pertenecen.

Nota: La eliminación de los mensajes es una acción permanente. Procede con cuidado.

Computadora Dispositivo móvil Desplázate por el mensaje que deseas eliminar. Haz clic en el ícono de tres puntos. Haz clic en Eliminar mensaje. Selecciona Eliminar para confirmar. Mantén pulsado el mensaje que quieres eliminar. Pulsa Eliminar mensaje. Pulsa Eliminar mensaje de nuevo para confirmar tu elección.

Nota: No es posible eliminar mensajes de forma masiva. Los propietarios y administradores pueden eliminar un canal para borrar todos sus mensajes. Los propietarios en planes de pago también pueden establecer una Política de conservación para eliminar los mensajes automáticamente tras un período determinado.