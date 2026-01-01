Altere a aparência do seu workspace escolhendo um novo tema ou crie um tema personalizado com as cores de sua preferência.

Dica: Para deixar o Slack com um visual mais escuro, ative o modo escuro nas suas preferências ou ativar temporariamente o modo de foco.





Escolher um novo tema

Se você usa vários workspaces, experimente selecionar um tema diferente para cada um, para tornar mais fácil diferenciá-los. O novo tema aparecerá sempre que você abrir o Slack em qualquer dispositivo ou no seu navegador.

No computador, clique na sua foto do perfil na barra lateral.

Selecione Preferências no menu. Clique em Temas. Abaixo de Temas do Slack, selecione uma opção.

Observação: algumas pessoas com daltonismo consideraram úteis nossos temas com Visão assistida. Estamos sempre trabalhando para tornar o Slack mais acessível e ouvindo os feedbacks para melhorar os temas.



Criar um tema personalizado

Selecionar cores personalizadas

No computador, clique na sua foto do perfil na barra lateral.

Selecione Preferências no menu. Clique em Aparência e selecione Tema personalizado. Para cada elemento, selecione uma amostra no seletor de cores. Clique no ícone fechar, depois clique em Salvar alterações.



Compartilhar seu tema

Seu tema personalizado só ficará visível para você. Se quiser exibi-lo, você pode compartilhar sua seleção de cores com outras pessoas.

No computador, clique na sua foto do perfil na barra lateral.

Selecione Preferências no menu. Clique em Aparência e selecione Tema personalizado. Ao lado de Cores do tema, clique em Compartilhar para copiar seu tema. Abra qualquer conversa e cole seu tema lá, depois pressione Enter para enviá-la. Qualquer membro dessa conversa poderá selecionar Aplicar tema do Slack para usar o seu tema.



Importar seu tema antigo

Para aplicar as cores de um tema que você usou antes de o Slack ser atualizado para o novo design, você pode importar seu tema antigo.

No computador, clique na sua foto do perfil na barra lateral.

Selecione Preferências no menu. Clique em Aparência e selecione Tema personalizado. Ao lado de Cores do tema, clique em Importar tema. Clique em Colar as cores do seu tema antigo, depois clique em Aplicar.



Definir preferências de tema

Você pode definir duas outras preferências para ajustar ainda mais o visual do seu tema:

Gradiente da janela

Decida se as janelas serão em cores sólidas ou terão um gradiente.

Decida se as janelas serão em cores sólidas ou terão um gradiente. Barras laterais mais escuras

Por padrão, alguns temas têm uma barra lateral mais escura. Se você selecionou um tema com uma barra lateral clara, você pode ajustar o contraste com a preferência Barras laterais mais escuras.

No computador, clique na sua foto do perfil na barra lateral.

Selecione Preferências no menu. Clique em Aparência e depois em Tema personalizado. Marque a caixa ao lado das preferências que você quer definir e clique em Salvar.

Dica: em determinados dispositivos Mac, é possível desativar a transparência da janela na seção Acessibilidade nas preferências.