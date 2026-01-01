Modifiez l’apparence de votre espace de travail en choisissant un nouveau design, ou créez votre propre design avec les couleurs de votre choix.

Conseil : si vous souhaitez une apparence plus sombre pour Slack, vous pouvez activer le mode sombre dans vos préférences.





Choisir un nouveau design

Si vous utilisez plusieurs espaces de travail, vous pouvez sélectionner un design différent pour chacun d’entre eux afin de les distinguer facilement. Le nouveau design s’affiche partout lorsque vous ouvrez Slack, que ce soit dans votre navigateur web ou sur votre appareil mobile.

Sur votre ordinateur, cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale.

Sélectionnez Préférences dans le menu. Cliquez sur Designs. Sous Designs Slack, choisissez une option.

Remarque : Les personnes daltoniennes pourront profiter de nos designs d’aide à la vision. Nous apportons constamment des améliorations pour rendre Slack plus accessible, et sommes à l’écoute de vos commentaires pour améliorer les designs.



Créer un thème personnalisé

Définir des couleurs personnalisées

Sur votre ordinateur, cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale.

Sélectionnez Préférences dans le menu. Cliquez sur Designs, puis sélectionnez Design personnalisé. Pour chaque élément, choisissez un échantillon dans le sélecteur. Cliquez sur l’icône de fermeture , puis sur Enregistrer les modifications.



Partager votre design

Votre design personnalisé n’est visible que par vous. Si vous souhaitez le montrer à d’autres personnes, vous pouvez partager votre sélection de couleurs.

Sur votre ordinateur, cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale.

Sélectionnez Préférences dans le menu. Cliquez sur Designs, puis sélectionnez Design personnalisé. À côté de Couleurs de design, cliquez sur Partager pour copier votre design. Dans une conversation, collez votre design dans un message, puis appuyez sur Entrée pour l’envoyer. Tout membre participant à cette conversation pourra choisir Appliquer le design de Slack pour utiliser votre design.



Importer un de vos anciens designs

Pour appliquer les couleurs que vous utilisiez avant que Slack n’adopte son nouveau design, vous pouvez importer votre ancien design.

Sur votre ordinateur, cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale.

Sélectionnez Préférences dans le menu. Cliquez sur Designs, puis sélectionnez Design personnalisé. À côté de Couleurs de design, cliquez sur Importer le design . Cliquez sur Collez vos anciennes couleurs de design, puis sur Appliquer.



Définir les préférences de design

Vous pouvez définir deux autres préférences pour personnaliser votre design :

Dégradé de fenêtre

Déterminez si vos fenêtres sont en couleurs unies ou dégradées.

Déterminez si vos fenêtres sont en couleurs unies ou dégradées. Barres latérales sombres

Par défaut, certains thèmes ont une barre latérale plus sombre. Si vous choisissez un thème avec une barre latérale plus claire, vous pouvez modifier le contraste à l’aide de l’option Barres latérales plus sombres.

Sur votre ordinateur, cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale.

Sélectionnez Préférences dans le menu. Cliquez sur Designs, puis sur Design personnalisé. Cochez la case en regard de chaque préférence que vous souhaitez définir, puis cliquez sur Enregistrer.

Conseil : Sur certains appareils Mac, vous pouvez désactiver la transparence des fenêtres depuis la section Accessibilité de vos préférences.