Se utilizzi diverse aree di lavoro, prova a selezionare un tema diverso per ognuna di queste in modo da distinguerle. Il nuovo tema comparirà ogni volta che apri Slack su qualsiasi dispositivo o nel browser.
Dal desktop, clicca sulla tua foto del profilo nella barra laterale.
Dal menu, seleziona Preferenze.
Clicca su Temi.
Sotto Temi Slack, seleziona un’opzione.
Nota: I temi dei nostri ausili visivi possono aiutare le persone daltoniche. Lavoriamo costantemente per rendere Slack più accessibile e ascoltiamo i feedback per capire come possiamo migliorare i temi.
Crea un tema personalizzato
Impostare colori personalizzati
Dal desktop, clicca sulla tua foto del profilo nella barra laterale.
Dal menu, seleziona Preferenze.
Clicca su Aspetto, poi seleziona Tema personalizzato.
Per ciascun elemento, seleziona un campione dal selettore di colori.
Fai clic sull’icona di chiusura , quindi su Salva modifiche.
Condividi il tuo tema
Il tema personalizzato sarà visibile solo a te. Se desideri presentarla, puoi condividere la tua selezione di colori con altre persone.
Dal desktop, clicca sulla tua foto del profilo nella barra laterale.
Dal menu, seleziona Preferenze.
Clicca su Aspetto, poi seleziona Tema personalizzato.
Accanto a Colori del tema, fai clic su Condividi per copiare il tema.
Vai a qualsiasi conversazione e incolla il tuo tema in un messaggio, poi premi Invio per inviarlo. Tutti i membri di tale conversazione possono selezionare Applica tema Slack per utilizzarlo a loro volta.
Importare il tema legacy
Per applicare i colori del tema che hai utilizzato l’ultima volta prima che Slack fosse aggiornato al nuovo design, puoi importare il tema legacy.
Dal desktop, clicca sulla tua foto del profilo nella barra laterale.
Dal menu, seleziona Preferenze.
Clicca su Aspetto, poi seleziona Tema personalizzato.
Accanto a Colori del tema, fai clic su Importa tema.
Clicca su Incolla i colori del tema legacy, poi clicca su Applica.
Impostare le preferenze per il tema
Puoi impostare altre due preferenze per cambiare ulteriormente l’aspetto del tuo tema:
Gradiente delle finestre Decidi se vuoi che le finestre appaiano di colore pieno oppure con una sfumatura.
Barre laterali più scure Per impostazione predefinita, alcuni temi hanno una barra laterale più scura. Se scegli un tema con una barra laterale chiara, puoi regolare il contrasto tramite la preferenza Barre laterali più scure.
Dal desktop, clicca sulla tua foto del profilo nella barra laterale.
Dal menu, seleziona Preferenze.
Clicca su Aspetto, poi seleziona Tema personalizzato.
Seleziona la casella accanto alle preferenze che vuoi impostare, quindi clicca su Salva.
Suggerimento: Su alcuni dispositivi Mac, puoi disabilitare la trasparenza delle finestre nella sezione Accessibilità all’interno delle preferenze.