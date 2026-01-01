No Slack, os emojis são um recurso divertido e útil para realizar as tarefas de trabalho. Existem algumas maneiras de personalizar emojis no workspace:

Adicione seu próprio emoji personalizado para personalizar a comunicação no Slack.

Adicione um pacote de emojis para adicionar uma seleção de emojis criados unicamente para o Slack.

Adicione aliases de emojis para facilmente encontrar e usar emojis com códigos de emojis personalizados.

Observação: os proprietários de workspaces e proprietário de organizações podem restringir as permissões para adicionar emojis personalizados. Caso não tenha essa permissão, encontre um proprietário ou administrador para pedir ajuda.

Emoji personalizado

Os emojis personalizados estão disponíveis para todas as pessoas da sua organização e podem ser acessados no ícone do Slack no seletor de emoji.

Adicionar emoji personalizado

Imagens quadradas com menos de 128 KB e fundo transparente funcionam melhor. As imagens podem estar nos formatos JPG, PNG ou GIF. GIFs podem incluir até 50 frames.

Computador iOS No computador, clique no ícone de carinha sorridente no campo de mensagem para abrir o menu de emojis.

Clique em Adicionar emoji. Clique em Fazer upload de imagem e selecione um arquivo. Em Dê um nome, insira um nome para o emoji e clique em Salvar. Toque no ícone de carinha sorridente no campo de mensagem para abrir o menu. Insira o nome do emoji personalizado e toque em Adicionar emoji personalizado. Se esse nome já estiver em uso, escolha outro. Selecione uma opção e siga as instruções para enviar uma imagem. Quando tudo estiver pronto, toque em Adicionar no canto superior direito. Observação: no momento, não é possível adicionar emojis personalizados em dispositivos Android.

Dica: Ao trabalhar em uma mensagem direta ou um canal do Slack Connect, você pode clicar com o botão direito do mouse no emoji personalizado de outra organização para adicioná-lo à sua.

Remover emojis personalizados

Os proprietários e os administradores de workspaces (planos gratuito, Pro e Business+), assim como os proprietários e administradores de organizações (plano Enterprise Grid) podem excluir qualquer emoji personalizado. Os membros só podem excluir os emojis que eles mesmos adicionaram.

No computador, clique no nome do workspace na parte superior à esquerda.

Selecione Personalizar [workspace name]. Se você for um proprietário ou administrador, precisará clicar em Configurações e administração primeiro. Clique na guia Emoji na parte superior da página. Pesquise o emoji que você quer remover e clique no ícone Excluir. Selecione Excluir emoji para confirmar.

Pacotes de emoji

Um pacote de emojis é um conjunto de emojis personalizados criados exclusivamente para o Slack, e que você pode adicionar ao seu workspace. Assim como outros emojis personalizados, os pacotes de emojis podem ser acessados no ícone do Slack no seletor de emoji.

Adicionar um pacote de emojis

Proprietários, administradores e membros com permissão podem adicionar um pacote de emojis.

No computador, clique no ícone de carinha sorridente no campo de mensagem para abrir o menu de emojis. Clique em Adicionar emoji Clique na guia Pacotes de emojis na parte superior da página. Selecione um pacote de emojis. Clique em Adicionar pacote.



Remover um pacote de emojis

Proprietários e administradores podem remover um pacote de emojis.

No computador, clique no ícone de carinha sorridente no campo de mensagem para abrir o menu de emojis. Clique em Adicionar emoji. Clique na guia Pacotes de emojis na parte superior da página. Selecione o pacote de emojis que você quer remover. Clique em Remover pacote.

Observação: não é possível remover um emoji específico de um pacote de emojis.



Aliases de emojis

Os aliases de emoji permitem que você adicione seus próprios códigos de emoji ao Slack. Se você tiver dificuldade para se lembrar de certos códigos de emoji, adicionar um alias pode ajudar a encontrar e usar os emojis no Slack.

Criar um alias para um emoji

No computador, clique no nome do workspace na parte superior à esquerda.

Selecione Personalizar [workspace name]. Se você for um proprietário ou administrador, precisará clicar em Configurações e administração primeiro. Selecione Adicionar alias e clique em Escolher emoji. Escolha um emoji no menu suspenso. Em Inserir um alias, insira o novo código que você quer usar. Selecione Salvar.

Observação: Membros com permissão para excluir emojis personalizados podem excluir aliases de emojis que eles adicionaram. Proprietários e administradores podem excluir qualquer alias de emoji.