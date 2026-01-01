Aggiungere emoji e alias personalizzati alla tua area di lavoro
Su Slack, gli emoji sono sia divertenti che utili per portare a termine il lavoro. Ci sono vari modi per personalizzare gli emoji per la tua area di lavoro:
- aggiungi un emoji personalizzato per personalizzare la tua comunicazione su Slack;
- aggiungi un pacchetto di emoji per aggiungere una selezione di emoji creati solo per Slack;
- aggiungi alias emoji per trovare e usare facilmente gli emoji con codici emoji personalizzati.
Nota: I proprietari area di lavoro e i proprietari org possono limitare le autorizzazioni per l’aggiunta di emoji personalizzati. Se non possiedi tale autorizzazione, contatta un proprietario o un amministratore per richiedere assistenza.
Emoji personalizzato
Gli emoji personalizzati possono essere utilizzati da tutti i membri dell’organizzazione e sono accessibili dall’ icona di Slack nella finestra di selezione emoji.
Aggiungere emoji personalizzati
Le immagini quadrate di dimensioni inferiori a 128 KB con sfondi trasparenti sono le più adatte. Le immagini possono essere in formato JPG, PNG o GIF. Le GIF possono includere fino a 50 fotogrammi.
Desktop
iOS
- Dal desktop, clicca sull’ icona con la faccina sorridente nel campo messaggio per aprire il menu emoji.
- Clicca su Aggiungi emoji.
- Clicca su Carica immagine e seleziona un file.
- In Dai un nome all’emoji, inserisci un nome e poi clicca su Salva.
- Tocca l’icona con la faccina sorridente nel campo messaggio per aprire il menu.
- Inserisci un nome per il tuo emoji personalizzato, quindi tocca Aggiungi emoji personalizzato. Se il nome che hai scelto per l’emoji non è disponibile, scegline un altro.
- Seleziona un’opzione e segui le istruzioni per caricare un’immagine.
- Quando è tutto pronto, tocca Aggiungi nell’angolo in alto a destra.
Nota: al momento non è possibile aggiungere emoji personalizzati dall'app Slack per Android.
Suggerimento: quando lavori in un canale o un messaggio diretto di Slack Connect puoi cliccare con il tasto destro del mouse sull’emoji personalizzato di un’altra organizzazione per aggiungerlo alla tua.
Rimuovere emoji personalizzati
I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro (piani Free, Pro e Business+) e i proprietari e gli amministratori dell’organizzazione (piano Enterprise Grid) possono eliminare qualsiasi emoji personalizzato. I membri possono eliminare solo gli emoji che hanno aggiunto.
- Dal desktop, clicca sul nome della tua area di lavoro in alto a sinistra.
- Seleziona Personalizza [workspace name]. Se sei un proprietario o un amministratore, devi prima cliccare su Impostazioni e amministrazione.
- Clicca sulla scheda Emoji nella parte superiore della pagina.
- Cerca l’emoji che vuoi rimuovere e poi clicca sull’ icona Elimina.
- Seleziona Elimina emoji per confermare.
Pacchetti emoji
Un pacchetto di emoji è un insieme di emoji personalizzati creati appositamente per Slack che puoi aggiungere alla tua area di lavoro. Così come gli altri emoji personalizzati, i pacchetti emoji visualizzati sono accessibili dall’ icona di Slack nella finestra di selezione emoji.
Aggiungere un pacchetto emoji
I proprietari, gli amministratori e i membri autorizzati possono aggiungere un pacchetto emoji.
- Dal desktop, clicca sull’ icona con la faccina sorridente nel campo messaggio per aprire il menu emoji.
- Clicca su Aggiungi emoji.
- Clicca sulla scheda Pacchetti emoji nella parte superiore della pagina.
- Seleziona un pacchetto emoji.
- Clicca su Aggiungi pacchetto.
Rimuovere un pacchetto emoji
I proprietari e gli amministratori possono rimuovere un pacchetto emoji.
- Dal desktop, clicca sull’ icona con la faccina sorridente nel campo messaggio per aprire il menu emoji.
- Clicca su Aggiungi emoji.
- Clicca sulla scheda Pacchetti emoji nella parte superiore della pagina.
- Seleziona il pacchetto emoji che vuoi rimuovere.
- Clicca su Rimuovi pacchetto.
Nota: non è possibile rimuovere singoli emoji da un pacchetto emoji.
Alias emoji
Gli alias emoji ti permettono di aggiungere i codici emoji a Slack. Se non riesci a ricordare alcuni dei codici emoji, aggiungere un alias può aiutarti a trovarli e utilizzarli su Slack.
Creare un alias emoji
- Dal desktop, clicca sul nome della tua area di lavoro in alto a sinistra.
- Seleziona Personalizza [workspace name]. Se sei un proprietario o un amministratore, devi prima cliccare su Impostazioni e amministrazione.
- Seleziona Aggiungi alias e poi clicca su Scegli emoji.
- Seleziona un emoji dal menu a tendina.
- Alla voce Inserisci un alias, inserisci il nuovo codice che desideri utilizzare.
- Seleziona Salva.
Nota: i membri autorizzati a eliminare gli emoji personalizzati possono eliminare gli alias emoji che hanno aggiunto. I proprietari e gli amministratori possono eliminare tutti gli alias emoji.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Per impostazione predefinita, tutti i membri (ma non gli ospiti o i membri operativi)
- Disponibile per tutti i piani