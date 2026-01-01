Su Slack, gli emoji sono sia divertenti che utili per portare a termine il lavoro. Ci sono vari modi per personalizzare gli emoji per la tua area di lavoro:

aggiungi un emoji personalizzato per personalizzare la tua comunicazione su Slack;

aggiungi un pacchetto di emoji per aggiungere una selezione di emoji creati solo per Slack;

aggiungi alias emoji per trovare e usare facilmente gli emoji con codici emoji personalizzati.

Nota: I proprietari area di lavoro e i proprietari org possono limitare le autorizzazioni per l’aggiunta di emoji personalizzati. Se non possiedi tale autorizzazione, contatta un proprietario o un amministratore per richiedere assistenza.

Emoji personalizzato

Gli emoji personalizzati possono essere utilizzati da tutti i membri dell’organizzazione e sono accessibili dall’ icona di Slack nella finestra di selezione emoji.

Aggiungere emoji personalizzati

Le immagini quadrate di dimensioni inferiori a 128 KB con sfondi trasparenti sono le più adatte. Le immagini possono essere in formato JPG, PNG o GIF. Le GIF possono includere fino a 50 fotogrammi.

Desktop iOS Dal desktop, clicca sull’ icona con la faccina sorridente nel campo messaggio per aprire il menu emoji.

Clicca su Aggiungi emoji. Clicca su Carica immagine e seleziona un file. In Dai un nome all’emoji, inserisci un nome e poi clicca su Salva. Tocca l’icona con la faccina sorridente nel campo messaggio per aprire il menu. Inserisci un nome per il tuo emoji personalizzato, quindi tocca Aggiungi emoji personalizzato. Se il nome che hai scelto per l’emoji non è disponibile, scegline un altro. Seleziona un’opzione e segui le istruzioni per caricare un’immagine. Quando è tutto pronto, tocca Aggiungi nell’angolo in alto a destra. Nota: al momento non è possibile aggiungere emoji personalizzati dall'app Slack per Android.

Suggerimento: quando lavori in un canale o un messaggio diretto di Slack Connect puoi cliccare con il tasto destro del mouse sull’emoji personalizzato di un’altra organizzazione per aggiungerlo alla tua.

Rimuovere emoji personalizzati

I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro (piani Free, Pro e Business+) e i proprietari e gli amministratori dell’organizzazione (piano Enterprise Grid) possono eliminare qualsiasi emoji personalizzato. I membri possono eliminare solo gli emoji che hanno aggiunto.

Dal desktop, clicca sul nome della tua area di lavoro in alto a sinistra.

Seleziona Personalizza [workspace name]. Se sei un proprietario o un amministratore, devi prima cliccare su Impostazioni e amministrazione. Clicca sulla scheda Emoji nella parte superiore della pagina. Cerca l’emoji che vuoi rimuovere e poi clicca sull’ icona Elimina. Seleziona Elimina emoji per confermare.

Pacchetti emoji

Un pacchetto di emoji è un insieme di emoji personalizzati creati appositamente per Slack che puoi aggiungere alla tua area di lavoro. Così come gli altri emoji personalizzati, i pacchetti emoji visualizzati sono accessibili dall’ icona di Slack nella finestra di selezione emoji.

Aggiungere un pacchetto emoji

I proprietari, gli amministratori e i membri autorizzati possono aggiungere un pacchetto emoji.

Dal desktop, clicca sull’ icona con la faccina sorridente nel campo messaggio per aprire il menu emoji. Clicca su Aggiungi emoji. Clicca sulla scheda Pacchetti emoji nella parte superiore della pagina. Seleziona un pacchetto emoji. Clicca su Aggiungi pacchetto.



Rimuovere un pacchetto emoji

I proprietari e gli amministratori possono rimuovere un pacchetto emoji.

Dal desktop, clicca sull’ icona con la faccina sorridente nel campo messaggio per aprire il menu emoji. Clicca su Aggiungi emoji. Clicca sulla scheda Pacchetti emoji nella parte superiore della pagina. Seleziona il pacchetto emoji che vuoi rimuovere. Clicca su Rimuovi pacchetto.

Nota: non è possibile rimuovere singoli emoji da un pacchetto emoji.



Alias emoji

Gli alias emoji ti permettono di aggiungere i codici emoji a Slack. Se non riesci a ricordare alcuni dei codici emoji, aggiungere un alias può aiutarti a trovarli e utilizzarli su Slack.

Creare un alias emoji

Dal desktop, clicca sul nome della tua area di lavoro in alto a sinistra.

Seleziona Personalizza [workspace name]. Se sei un proprietario o un amministratore, devi prima cliccare su Impostazioni e amministrazione. Seleziona Aggiungi alias e poi clicca su Scegli emoji. Seleziona un emoji dal menu a tendina. Alla voce Inserisci un alias, inserisci il nuovo codice che desideri utilizzare. Seleziona Salva.

Nota: i membri autorizzati a eliminare gli emoji personalizzati possono eliminare gli alias emoji che hanno aggiunto. I proprietari e gli amministratori possono eliminare tutti gli alias emoji.