Não está recebendo e-mails do Slack? Estamos à sua disposição! Reunimos algumas dicas para ajudar você a encontrar convites para participar de workspaces e notificações por e-mail.



Verificar suas configurações de e-mail

Etapa 1: Certificar-se de que o endereço de e-mail esteja atualizado

No computador, clique na sua foto do perfil na barra lateral. Selecione Perfil. Verifique se o endereço de e-mail está correto. Se precisar atualizar os dados, siga as etapas para alterar o seu endereço de e-mail.

Etapa 2: Verificar as pastas de spam e outros filtros de e-mail

Verifique a pasta de spam ou de lixo eletrônico, bem como os filtros da caixa de entrada, para o caso de os e-mails do Slack estarem sendo enviados para essas pastas por engano.

Etapa 3: Permitir e-mails do Slack

Pergunte à equipe de TI se o sistema de e-mail está retendo e-mails do Slack. Talvez ela queira verificar se os e-mails de @slack.com e @slack-mail.com não foram bloqueados.



Solucionar problemas específicos de e-mail

Convites

Peça que o remetente confirme o envio do seu convite para o endereço de e-mail correto. Se necessário, será possível enviar um novo convite.

Dica: você é proprietário ou administrador de workspace? É possível ver convites pendentes em my.slack.com/admin/invites. Clique em Convidar pessoas para enviar um novo convite ao endereço de e-mail correto.

Como enviar mensagens diretas e notificações @menção

Você apenas receberá notificações por e-mail quando não estiver ativo no app para computadores ou no navegador. As notificações de e-mail são agrupadas e enviadas a cada 15 minutos ou a cada hora para impedir que sua caixa de entrada fique lotada.

E-mail semanal com atualizações

O Slack envia semanalmente um e-mail com atualizações aos administradores e proprietários de workspace. Se você não estiver recebendo o e-mail com atualizações, talvez seja devido a um destes motivos:

Seu workspace tem menos de quatro membros.

Os membros enviaram menos de 100 mensagens em uma determinada semana.



Ainda está com problemas?

Fale conosco! Ficaremos felizes em ajudar você a solucionar o problema. 🎯