Usar Slack
Desde los canales hasta la búsqueda: aprende a usar Slack, de la A a la Z.
Continuar Anterior Acciones,actividad,registros de acceso,accesibilidad,añadir,añadir una aplicación,añadir miembros,añadir a Slack,administradores,todas las contraseñas,análisis de datos,android,aviso,avisos,Directorio de Aplicaciones,icono de la aplicación,Apple Watch,aprobar aplicaciones,archivar,Asana,Atlassian,aplicaciones para automatizar,alerta,información de facturación,facturación,Bitbucket,usuario bot,box,explorar,llamadas,Llamadas:,cancelar,cambios,canales,canal al instante,gestión de canales,notificación de canales,sugerencias de canales,reclamar dominios,cerrar,cultura de la empresa,exportación de datos plus,redactar,ordenadores,conversaciones,convertir,conectar,cuentas conectadas,conexión,conectando,copiar mensajes,crear,personalización,personalizar,SAML personalizado,personalizado,equipos de atención al cliente,exportación de datos,seguridad de los datos,desactivar,canales predeterminados,eliminar,eliminación,implementar Slack,escritorio,mensajes directos,directorio,desactivar,descubrir y unirse,Discovery API,nombre de Slack,mensajes directos,no molestar,dominio,dominios,bajar de nivel,dropbox,cuentas duplicadas,editar,editando,educación,dirección de correo,correo electrónico,emoji,emoticonos,Enterprise Grid,gestión de movilidad empresarial,ejecutivos,exportación,error al realizar el pago,facturación justa,preguntas frecuentes,búsqueda,formato,dar formato,marco para aplicaciones,pruebas gratuitas,general,primeros pasos,giphy,integración con GitHub,organización de GitHub,github,glosario,google apps,calendario de google,google drive,invitados,momentos destacados,hipchat,recursos humanos,IFTTT,importar,WebHooks entrantes,integraciones,ios,invitar,equipos de TI,JIRA,unirse,mantenerse al día,distribución del teclado,atajos de teclado,Acceso al Llavero,notificaciones de palabras clave,idioma,idiomas,salir,Vistas previas de los enlaces,cargando,límites,enlaces,linux,mac,gestionar un espacio de trabajo,gestionar aplicaciones,gestionar miembros,marketing,mención,fusionar,acciones de mensaje,se muestran mensajes,visualización de mensajes,productos de Microsoft,móvil,push a dispositivos móviles,mover canales,mover espacios de trabajo,múltiple,silenciar,nombre,nombres,ruido,ONG,notificar,OneDrive,incorporar,propietarios,contraseña,pago,pagos,permisos,teléfonos,chincheta,plan,planes,plan Plus,sondeo,propietario principal,políticas de privacidad,priorizar tareas,cerrado,canal cerrado,notas y archivos privados,gestión de proyectos,canal abierto,finalidad,Quick Switcher,cita,volver a activar,leer,contratación,información quien deriva los contactos.recordatorio,eliminar,volver a nombrar,retención,solicitar un nuevo espacio de trabajo,rol,roles,RSS,ventas,Salesforce,SAML,SCIM,gestión de usuarios de SCIM,lector de pantalla,buscar,enviar,duración de la sesión,compartir mensajes,compartir,canal compartido,canales compartidos,barra lateral,conectarse,desconectarse,modo en que se registran los nuevos miembros,inicio de sesión único,día de Slack,Slack para equipos,notificaciones de Slack,Guardar notas y archivos,acuerdo de nivel de servicio,ServiceNow,registrarse,estado de Slack,slackbot,comandos de barra diagonal,extracto,posponer,programadores,favoritos,estadísticas,Stride,sincronizar,tabletas,impuestos,hilos de conversaciones,zona horaria,consejos,listas de tareas pendientes,tema,canales de triaje,condiciones de servicio,Trello,resolución de problemas,problemas al recibir,paseo,twitter,autenticación de dos factores,mensajes sin leer,actualizaciones,ascender de plan,subir,nombre de usuario,grupos de usuarios,URL,vacaciones,pagos y datos como proveedor de servicios,vídeo,llamada de voz,voz,qué es,qué es importante,crear una lista blanca,windows phone,windows,trabajo en curso,aplicaciones del espacio de trabajo,solicitudes para la creación de espacios de trabajo,visibilidad al espacio de trabajo,ajustes del espacio de trabajo,wunderlist,tus acciones,Zapier,zoom,funciones,#general,Almacenamiento de archivos,publicaciones,modo oscuro,estilo,Creador de flujos de trabajo,Voz,vídeo,función de compartir pantalla,flujos de trabajo,Calendario de Outlook,Miembros invitados,Transferir propiedad,Lista blanca,Administración de claves de cifrado en Enterprise Grid,Transport Layer Security,Autenticación reforzada de cliente,CSV,archivo de texto,horas de trabajo, Buscar "[term]" Ver [n] resultados más → Problemas al recibir correos de Slack
¿No recibes correos de Slack? ¡Estamos aquí para ayudarte! Hemos recopilado algunos consejos para ayudarte a encontrar
invitaciones para unirte a espacios de trabajo y notificaciones de correo electrónico.
Revisar los ajustes de correo electrónico
Paso 1: Asegúrate de que tu dirección de correo esté actualizada Paso 2: Revisa las carpetas de spam y otros filtros de correo
Revisa tus carpetas de spam y correo no deseado, así como otros filtros de la bandeja de entrada para ver si te están llegando ahí los correos electrónicos de Slack por error.
Paso 3: Permite los correos electrónicos de Slack
Contacta con tu equipo de TI si tu sistema de correo está marcando los correos de Slack. Quizá deban comprobar que no se están bloqueando los correos electrónicos de
@slack.com y @slack-mail.com.
Solucionar problemas de correos específicos
Invitaciones
Pídele a quien te haya enviado la invitación que compruebe que te la ha mandado a la dirección de correo electrónico correcta. Siempre pueden enviarte una invitación nueva en caso de que sea necesario.
Consejo: ¿eres propietario o administrador de un espacio de trabajo? Puedes ver las invitaciones pendientes en my.slack.com/admin/invites. Haz clic en Invitar personas para enviar una invitación nueva a la dirección de correo electrónico correcta. Notificaciones de @mención y mensajes directos
Solo recibirás
notificaciones por correo electrónico cuando no estés activo en la aplicación para ordenador o el navegador. Las notificaciones de correo electrónico se agrupan y se envían una vez cada 15 minutos o cada hora para no sobrecargar tu buzón de entrada. Correo electrónico semanal con novedades
Cada semana, Slack envía un correo electrónico con novedades a los propietarios y administradores de espacios de trabajo. Si no estás recibiendo estos mensajes, puede deberse a alguno de estos motivos:
Tu espacio de trabajo tiene menos de cuatro miembros.
Los miembros han enviado menos de 100 mensajes durante la semana.
¿Todavía estás teniendo problemas?
Contacta con nosotros. Intentaremos ayudarte a resolver tu problema. 🎯 ¡Genial!
¡Muchísimas gracias por tus comentarios!
For questions or support, go to the
Slack Help Center.
For questions or support, go to the
Slack Help Center. Vaya. Estamos teniendo dificultades. ¡Inténtalo de nuevo más tarde!