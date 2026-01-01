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Non ricevi e-mail da Slack? Siamo qui per aiutarti! Abbiamo raccolto alcuni suggerimenti per aiutarti a trovare
inviti per entrare in aree di lavoro e notifiche e-mail.
Controllare le impostazioni e-mail
Passaggio 1: assicurarsi che l’indirizzo e-mail sia aggiornato Passaggio 2: controllare cartelle di posta indesiderata e altri filtri e-mail
Controlla la cartella di posta indesiderata ed eventuali filtri nella posta in arrivo per assicurarti che le e-mail di Slack non vi vengano inviate per errore.
Passaggio 3: autorizzare e-mail da Slack
Chiedi al team IT se il sistema dell’e-mail non stia bloccando le e-mail di Slack. Dovrebbe assicurarsi che le e-mail da
@slack.com e @slack-mail.com non vengano bloccate.
Risoluzione dei problemi legati a e-mail specifiche
Inviti
Chiedi al mittente di confermare che l’invito sia stato inviato all’indirizzo e-mail corretto. Se necessario, può sempre invitarti di nuovo.
Suggerimento: sei un proprietario o un amministratore dell’area di lavoro? Puoi visualizzare gli inviti in sospeso all’indirizzo my.slack.com/admin/invites. Clicca su Invita persone per inviare un nuovo invito all’indirizzo e-mail corretto. Notifiche per i messaggi diretti e per i @tag
Riceverai
notifiche e-mail solo quando non sei disponibile sull’app desktop o sul browser. Le notifiche e-mail sono raggruppate e inviate una volta ogni 15 minuti oppure ogni ora per evitare di sovraccaricare la posta in arrivo. E-mail di aggiornamento settimanale
Ogni settimana, Slack invia un’e-mail di aggiornamento ai proprietari e agli amministratori dell’area di lavoro. Se non ricevi l’e-mail di aggiornamento, potrebbe essere dovuto a uno dei motivi seguenti:
L’area di lavoro ha meno di 4 membri.
I membri hanno inviato meno di 100 messaggi nel corso della settimana in questione.
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