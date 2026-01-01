Du erhältst keine E-Mails von Slack? Wir sind gerne behilflich! Wir haben einige Tipps zusammengestellt, die dir beim Finden von Einladungen zu Workspaces und E-Mail-Benachrichtigungen helfen werden.



Deine E-Mail-Einstellungen überprüfen

Schritt 1: Sicherstellen, dass deine E-Mail-Adresse aktuell ist

Klicke auf dem Desktop auf dein Profilbild in der Seitenleiste. Wähle Profile. Vergewissere dich, dass du deine E-Mail-Adresse richtig geschrieben hast. Wenn du sie aktualisieren musst, befolge die Schritte zum Ändern deiner E-Mail-Adresse.

Schritt 2: Spam-Ordner sowie sonstige E-Mail-Filtern prüfen

Sieh in deinen Spam- oder Junk-Ordnern nach, ebenso wie in sämtlichen Filtern für deinen Posteingang, für den Fall, dass die E-Mails von Slack versehentlich dort landen.

Schritt 3: E-Mails von Slack zulassen

Kläre mit deinem IT-Team, ob die E-Mails eventuell von deinem E-Mail-System abgefangen werden. Du solltest prüfen, dass E-Mails von @slack.com und @slack-mail.com nicht blockiert werden.



Fehlerbehebung für spezifische E-Mails

Einladungen

Bitte den Absender, zu bestätigen, dass deine Einladung an die richtige E-Mail-Adresse gesendet wurde. Falls nötig kann immer auch eine neue Einladung gesendet werden.

Tipp: Bist du ein Workspace-Inhaber oder -Administrator? Du kannst ausstehende Einladungen unter my.slack.com/admin/invites einsehen. Klicke auf Leute einladen, um eine neue Einladung an die richtige E-Mail-Adresse zu senden.

Direktnachrichten- und Benachrichtigungen mit @-Erwähnungen

Du bekommst nur dann Benachrichtigungen per E-Mail, wenn du nicht in der Desktop-App oder im Browser aktiv bist. Benachrichtigungen per E-Mail werden zusammengefasst und alle 15 Minuten oder jede Stunde gesendet, um eine Flut von Nachrichten in deinem Posteingang zu vermeiden.

Wöchentliches E-Mail-Update

Slack sendet jede Woche ein E-Mail-Update an Workspace-Inhaber und -Administratoren. Falls du dein E-Mail-Update nicht erhältst, kann es an einem der folgenden Gründe liegen:

Dein Workspace hat weniger als vier Mitglieder.

Mitglieder haben weniger als 100 Nachrichten innerhalb einer der jeweiligen Woche gesendet.



Es gibt immer noch Schwierigkeiten?

Sende uns eine Nachricht! Wir helfen dir gerne bei der Fehlerbehebung. 🎯